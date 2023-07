Was passiert mit dem Wallgauer Dorfplatz? Arbeitsgruppe präsentiert ihre Vorstellungen

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Recht schmucklos kommt der Wallgauer Dorfplatz aktuell daher. Das soll sich ändern, wenn das Areal von Grund auf saniert wird. Kriegerdenkmal Holzbrunnen Parkplätze und Verkehrsführung Spielplatz Verbindungsweg Dorfplatz/Soiernstr. Orts- und Touristeninfo Öffentliche Toiletten Begrünung Beleuchtung © sehr-A

Die Teilnehmergemeinschaft hat bereits sehr konkrete Vorstellungen, was mit dem Wallgauer Dorfplatz passieren soll. Bei einer Versammlung präsentierte sie nun ihre Ausarbeitungen – und sorgte sogar beim Amt für ländliche Entwicklung für Staunen.

Wallgau – „Das ist sehr bewundernswert.“ Axel Brück ist ein wenig baff. Dass sich die Freiwilligen der Wallgauer Teilnehmergemeinschaft (TG) rührig um das Thema Dorfplatz kümmern, hat der Betreuer vom Amt für ländliche Entwicklung (ALE) gewusst. Doch das die Arbeitsgruppe bereits ein so ausgeklügeltes und fast schon fertiges Konzept vorlegt, überrascht ihn dann doch. „Mit solch einem Ergebnis kann der Planer starten“, sagt er bei der Sitzung der Teilnehmergemeinschaft im Wallgauer Rathaus.

Bekanntlich soll das gesamte Areal im Zuge der Dorferneuerung ertüchtigt werden. Einzig auf die Größe und den Standort des Gebäudes Kirchenböbl kommt es nun an, ab wann die Pläne in einem Planungsbüro entsprechend bearbeitet werden können (wir berichteten). Bürgermeister Bastian Eiter betonte aber mehrmals, dass „noch nichts in Stein gemeißelt“ sei. Die aktuelle Konzeption sei als Vorschlag zu sehen, mit dem dann das beauftragte Planungsbüro weiterarbeiten soll. „Das Thema wird noch oft in der Teilnehmergemeinschaft und im Gemeinderat aufschlagen.“

Kriegerdenkmal

Das Kriegerdenkmal soll umplatziert werden. Der neue Ort ist im Bereich des jetzigen Holzbrunnens. Ausgerichtet wird das Denkmal der gefallenen und vermissten Wallgauer entweder Richtung Kirche oder Friedhof. „Nach Möglichkeit wollen wir die beiden bestehenden Bäume erhalten“, verspricht Eiter.

Holzbrunnen

Den Holzbrunnen, der dem Kriegerdenkmal weichen wird, möchten die Wallgauer gerne an der Friedhofsmauer aufstellen. „Viele Radlfahrer nehmen ihn zur Abkühlung her, auch Kinder pritscheln darin. Der Brunnen ist sehr frequentiert“, sagt Eiter. Deshalb gilt hier die Devise: „Er muss in jedem Fall verkehrssicher platziert werden.“ Also weit weg von der Bundesstraße 11 durch Wallgau.

Parkplätze und Verkehrsführung

In Sachen Verkehrsführung möchte die Teilnehmergemeinschaft eines verhindern: dass der Dorfplatz zur zusätzlichen Verkehrsbelastung wird. „Wir werden nicht drum herum kommen, das Areal verkehrsfrei zu machen“, sagt Eiter. Geplant ist eine Einbahnregelung, damit eine Art Kreisel entsteht. Auch Stellflächen für Pkw wird es geben – aber nur noch Kurzzeitparkplätze. „Wir wollen niemanden mehr, der Freitagabend parkt und am Sonntagnachmittag wieder fährt.“ Die Stellflächen richten sich an jene, die zur Apotheke oder zur Raiffeisenbank-Filiale müssen. Ein Fuß- und Radweg entsteht der Vorkonzeption zufolge entlang der Friedhofsmauer. „Derzeit besteht keine Notwendigkeit für eine Umfahrung zwischen Kirchenböbl und der Garage am Parkplatz der Raiffeisenbank.“ Anlieger bekommen aber ihre Zufahrt.

Spielplatz

Der Dorfplatz soll zudem einen Spielplatz erhalten. „Aber keinen mit Plastikschaukeln oder Ähnliches“, versichert der Rathauschef. Angedacht sind naturbelassene Steine und Hartholzstämme. „Es kamen auch die Vorschläge, eine Kugel- oder Bocciabahn zu realisieren.“ Außerdem soll es gemütliche Sitzmöglichkeiten geben.

Verbindungsweg Dorfplatz/Soiernstraße

Endlich zu Fuß gemütlich von der Soiernstraße zum Dorfplatz schlendern, am besten noch in grüner Natur. So stellt sich die TG die Verbindung zwischen den zwei neuralgischen Plätzen vor. Der Weg soll befestigt sein und breit genug, damit Kinderwägen und Rollstühle nebeneinander locker Platz finden – und im Winter natürlich ein kleines Räumfahrzeug des Bauhofs.

Orts- und Touristeninfo

Richtung Soiernstraße möchte die TG auch ein Infoterminal der Touristinfo installieren. „Hier hat man den schönsten Rumumblick“, sagt Eiter. Ein perfekter Ort also, damit Gäste sich über Wallgau und seine Geschichte sowie über Ausflugsziele informieren können.

Öffentliche Toiletten

Wichtig, aber oft wenig beachtet, ist das Thema öffentliche Toiletten. Bislang mussten Gäste für ihre Notdurft auf die Wirtshäuser im Zentrum ausweichen. Im neuen Kirchenböbl soll es ein WC geben. Und bis dieser Neubau steht – realistisch ist wie berichtet zwischen 2028 und 2030 – wird’s eine Interims-Lösung geben. „Beispielsweise am Parkplatz des Friedhofshauses“, schlägt Eiter vor. Denn da gebe es bereits die passenden Anschlüsse. „Und den Container könnten wir optisch ansehnlich regional angepasst gestalten.“

Begrünung

Um den Dorfplatz entsprechend aufzuhübschen und natürlich zu gestalten, sieht der Vorentwurf unter anderem einen Bauerngarten vor. Auf ihm soll allerhand nützliches und schönes wachsen. „Ehrenamtliche Helfer könnten sich am Unterhalt und der Pflege beteiligen“, schlägt Eiter vor. Sonst müssten für die Gestaltung weitere Verantwortliche gefunden werden, beispielsweise Schüler, Arbeitsgruppen oder sonstige Freiwillige. Bäume, Büsche und Stauden bilden künftig eine natürliche Beschattung in den Aufenthaltsbereichen und grenzen den Bereich zum Parkplatz Soiernstraße ab.

Beleuchtung

Nicht nur die TG ist sich sicher, dass es eine einheitliche Beleuchtung braucht – mit gleicher, möglichst warmer Farbe. Auch dem Bürgermeister und seinem Gemeinderat ist daran sehr gelegen. „Im besten Falle betreiben wir die Lampen mit erneuerbarer Energie“, meint Eiter. Damit das Gesamtkonzept aufgeht, sollen auch private Anlieger, Gastronomen und Geschäftsleute mit eingebunden werden. Der Gemeinderat hat kürzlich der TG-Vorkonzeption einhellig und äußerst positiv zugestimmt.