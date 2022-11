Uranin in Versuchsanstalt Obernach ausgelaufen: Bach plötzlich leuchtend grün

Von: Josef Hornsteiner

Wasser oder Götterspeise? Das fragen sich am Mittwoch viele Spaziergänger am Obernachkanal, die verwundert über das unnatürliche Farbenspiel sind. © Heer

Ein Fauxpas, der bei Spaziergängern für Staunen sorgte: Am Mittwoch leuchtete der Bach Obernach im gleichnamigen Ortsteil von Wallgau leuchtend grün. Versehentlich ist Uranin aus der Versuchsanstalt Obernach ausgelaufen.

Wallgau – Ein bissal peinlich ist es ihm schon. Aus Versehen ist Dr. Arnd Hartlieb und seinen Mitarbeitern am Mittwoch zur Mittagszeit eine kleine Menge Uranin aus der Versuchsanstalt für Wasserbau in Obernach ausgekommen. „Ein kleines, eingefärbtes Wasservolumen“, erklärt er. Die Folge: Für Stunden hat sich die Obernach unmittelbar neben der Einrichtung der Technischen Universität München in ein leuchtendes, stechend grünes Band verwandelt. Spaziergänger fühlten sich ein wenig an Götterspeise erinnert – oder an einen Atomunfall. Denn schaute die Szene zwar äußerst spektakulär, aber auch ziemlich giftig aus.

Doch da kann Hartlieb sofort Entwarnung geben: „Bei dem Farbstoff handelt es sich lediglich um Uranin, das für Mensch, Tier und Umwelt völlig unbedenklich ist.“ Der Fluoreszenzstoff ist ein hochwirksames Wasser-Färbemittel, mit dem die Versuchsanstalt Dichtheit prüft, Lecks ausmacht oder Gewässermarkierungen setzt. „In der Seefahrt wird es sogar als Notzeichen eingesetzt“, erklärt Hartlieb. Wenn ein Schiff havariert, wird der Farbstoff ins Meer gekippt, um aus der Luft besser sichtbar zu sein. Schon vor 150 Jahren kannte man Uranin. Es wurde beispielsweise verwendet, um die Versickerung in der Donau sichtbar zu machen. Der Stoff ist eigentlich gelb, färbt sich aber bei UV-Licht, also auch durch Sonnenstrahlen, in grelles grün. Deshalb ist es nicht nur für Übungszwecken bei der Feuerwehr (ABC-Übungseinsatz) beliebt, sondern zudem als Lockmittel im Angelsport als Fischköder.

Unglücklicherweise führt die Obernach zur Zeit wenig Wasser: Dadurch wurde Wirkung verstärkt

Im Fall Obernach verwendete der wissenschaftliche Mitarbeiter das Mittel, um einen physikalischen Versuch für ein Hochwasser-Rückhaltebecken in der Schweiz zu vollziehen. Die Firma wollte wissen, wann und wo das Becken überflutet wird. Mit der grünen Farbe können Hartlieb und seine Mitarbeiter die Strömungsprozesse visualisieren und neue Erkenntnisse zum Bau des Rückhaltebeckens liefern. Dass dabei eine kleine Menge in die Natur gelangt ist, tut Hartlieb trotz aller Unbedenklichkeit des Wirkstoffes leid. „Wir haben in der Versuchsanstalt geschlossene Wasserkreisläufe, aus denen sonst überhaupt nichts herausläuft.“ Darauf würde penibel geachtet werden.

Am Mittwoch wäre unglücklicherweise hinzugekommen, dass die Obernach zur Zeit sehr wenig Wasser führt. Dadurch war die Verdünnung gering, die Farbe noch intensiver als gewöhnlich. Doch schon am Donnerstagmorgen Morgen ist im Fluss „keinerlei unnatürliche Wasserfärbung mehr zu erkennen gewesen“. Ökologische Schäden sind keine entstanden, versichert das Labor.