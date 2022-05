Balzender Auerhahn greift Mountainbiker an

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Mit einem Auerhahn ist während der Balzzeit nicht zu spaßen. © Bossert (SYMBOLFOTO)

Eine schwere Schulterverletzung hat sich ein Österreichischer Mountainbike-Fahrer in der Hinterriß zugezogen - ein balzender Auerhahn hat ihn attackiert.

Hinterriß – Nicht Bär oder Wolf haben am Samstag im benachbarten Tirol für Aufsehen gesorgt, sondern ein entfesselter Auerhahn. Dass mit diesen gefiederten Tieren nicht zu spaßen ist – und schon gar nicht während der Balzzeit – musste nun ein österreichischer Mountainbiker schmerzvoll am eigenen Leib erfahren.

Gegen 10.15 Uhr hatte er sich mit seinem Zweirad von Scharnitz über die Vereiner Alm in Richtung Hinterriß aufgemacht. Dann saß plötzlich ein Auerhahn auf dem Weg. Der Biker stieg ab und schob das Fahrrad langsam an dem Vogel vorbei. Kaum war das geschehen, soll der Mann laut Tiroler Polizei von hinten von dem Auerhahn angeflogen worden sein. In der Folge stürzte der Österreicher und zog sich dabei eine schwere Schulterverletzung zu. Erst nach einem längeren Fußmarsch konnte in Hinterriß die Rettung verständigt und der Mann schließlich mit dem Hubschrauber ins Bezirkskrankenhaus nach Hall geflogen werden.