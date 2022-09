Die Lebensretter vom Walchensee: Bayern sagt Vergelt’s Gott

Empfang in der Münchner Residenz

Ohne ihr beherztes und mutiges Eingreifen wäre Gastwirt Albert Neuner nicht mehr am Leben. Marcus Sperer, Richard Zahler und Thomas Sepp wuchsen am Walchensee über sich hinaus und bewahrten den ertrinkenden Wallgauer vor dem sicheren Tod. Ihre heldenhafte Tat würdigte nun Ministerpräsident Markus Söder in München.

Oberes Isartal/München – Der 19. August 2021 geht für Albert Neuner bereits um 7.15 Uhr morgens zu Ende – vorübergehend. Plötzlich beginnt der „Neuwirt“ zu krampfen, wird ohnmächtig und fällt kopfüber ins Wasser. Abends öffnet der Wallgauer wieder die Augen – auf der Intensivstation der Unfallklinik Murnau vollgepumpt mit Medikamenten. „Irgendwie fehlt mir ein ganzer Tag“, blickt der heute 51-Jährige auf schicksalhafte Stunden zurück, in denen Marcus Sperer, Richard Zahler und Thomas Sepp ihm ein zweites Leben geschenkt haben.

Deren heldenhaftes Eingreifen hat Ministerpräsident Markus Söder am Montag beim Empfang in der Münchner Residenz gewürdigt. Der Regierungschef händigte ihnen die Bayerische Rettungsmedaille (Sperer) beziehungsweise Christophorus-Medaille (Zahler und Sepp) aus, während Albert Neuner diesen feierlichen Moment im Publikum verfolgte. „Ohne sie wäre ich nicht mehr am Leben.“

Noch einmal spielen sich die dramatischen Sekunden bis zu seinem Filmriss vor seinem geistigen Auge ab. Es ist eben jener 19. August 2021 kurz nach sieben Uhr morgens. Albert Neuner uns sein Wallgauer Spezl Marcus Sperer sitzen in einem Boot und angeln im Walchensee. Es ist himmlisch ruhig in der Einsiedler Bucht – Idylle pur.

Butsch, war ich über Bord

Doch Neuner fühlt sich irgendwie nicht wohl. „Das habe ich schon beim Aufstehen gespannt.“ Dem Freund zuliebe fährt er mit zum Fischen. Dann wird es dem „Neuwirt“ schwarz vor Augen. „Butsch, war ich über Bord.“ Das Boot kippt. Marcus Sperer erinnert sich: „Mein Freund ist runter wie ein Stein.“ Blitzschnell taucht er ihm nach und zieht ihn nach oben. Dann verfängt er sich in den Angelschnüren – seine Beine nahezu bewegungsunfähig. Ebenso kann sich der Zimmerermeister nicht am gekenterten Boot festhalten. Sperer hält den bewusstlosen Spezl mit der einen Hand über Wasser mit der anderen sich selbst. „Du reagierst nur noch und denkst an überhaupt gar nichts mehr.“

Zum Glück beobachtet Richard Zahler aus seinem etwa 20 Meter entfernten Boot die Tragödie. „Das war reiner Zufall“, meint der 41-Jährige aus Krün. Er ruft zu einem weiteren Angler, Thomas Sepp aus Eberfing, hinüber, er solle die Rettungskräfte verständigen. Derweil rudert er schnurstracks zu den zwei Wallgauern. Was die Sache für Zahler buchstäblich erschwert: der zu Wasser gelassene Anker.

Doch schon kurze Zeit später hat der Krüner die beiden erreicht. Er packt den leblosen Neuner. Es gelingt ihm allerdings nicht, ihn ins Boot zu hieven. Allerdings schafft es der völlig ausgepumpte Sperer dort hinein. „Ich war fix und fertig.“ Aber über ein paar Reserven verfügt der Wallgauer noch. Nachdem man Zahlers Schifferl an das von Thomas Sepp gehängt hat, rudern Sperer und der Eberfinger mit vereinten Kräften Richtung Ufer. „Ich habe geschaut, dass der Kopf vom Albert über Wasser bleibt“, berichtet Richard Zahler. Nach einer gefühlten Ewigkeit – im Nachhinein dauert dieser Spuk vom Walchensee rund eine Stunde – erreichen die vier Männer das rettende Ufer.

Völlig unterkühlt und blau angelaufen

Albert Neuner ist völlig unterkühlt und bereits blau angelaufen. Zahler vernimmt bei ihm noch ein „leichtes Schnaufen“. „Erst habe ich gedacht, er sei schon tot.“ Dann rücken die Rettungseinheiten an und bringen Albert Neuner ins UKM.

Über 13 Monate sind seit diesen dramatischen Stunden vergangen. Marcus Sperer ließen diese traumatischen Momente lange nicht los. „Das war eine Nahtoderfahrung, ich bin froh, dass ich das verarbeitet habe“, sagt der Familienvater. Keine Sekunde hat er daran gedacht, seinen regungslosen Kumpel loszulassen, um selbst am Leben zu bleiben. „Wenn der Marcus mich auslässt, dann bin ich furt“, drückt es Albert Sperer aus – und zwar für immer und ewig. Mehrfach versuchen die Ärzte, die Ursache seines Krampfanfalls zu ergründen. Ergebnislos. „Ich hatte vorher und nachher nichts.“ Irgendwie spielte wohl auch ein Schutzengel mit. „Ich gehe 100-mal im Jahr zum Angeln“, erzählt Neuner, „99-mal davon allein.“ Ein einziges Mal saß Marcus Sperer mit im Boot – sein Retter. Dass diese heldenhafte Aktion überhaupt die Münchner Staatskanzlei erreichte, ist Hans Baur zu verdanken. Der Wallgauer Gemeinderat hörte im Dorf natürlich von der Geschichte und schlug die Protagonisten für die Rettungsmedaille vor. Der Rest ist Geschichte.

Als Richard Zahler am 19. August 2021 heim kommt, sagt er bei einer Tasse Kaffee zu seiner Frau: „Heute habe ich nichts gefangen.“