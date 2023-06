Biathlon-Königin Magdalena Neuner macht auch beim Gaudi-Golfen gute Figur

Geradezu weltmeisterlich: Lokalmatadorin Magdalena Neuner (r.) zeigt sich schwungvoll. Das kann Birgit Schöpf nur bestätigen. © Regina Berwein

Schwungvoll hat sich Biathlonkönigin beim Gaudi-Golfturnier in ihrem Heimatdorf Wallgau präsentiert. Eine durch und durch gelungene Veranstaltung.

Wallgau – Wie so vieles ist auch diese Idee aus einer Gaudi heraus entstanden. „Wir haben damals bei einem Friendship-Turnier teilgenommen“, erinnert sich Birgit Schöpf. „Bei der Siegerehrung gab’s dann total witzige Preise: Marshmallows oder Cornflakes. Wir haben so gelacht und hatten den ganzen Tag einen Riesenspaß.“ Also dachte sich die Wallgauerin: „So was würde ich auch gerne einmal organisieren.“

Am Samstag nun fand bereits zum drittenmal auf dem heimischen Golfplatz ein Gaudi-Turnier statt – eines für die gute Sache versteht sich. Allerdings in einer etwas gehobeneren Klasse. Denn die Teilnehmer verwöhnten die Organisatoren an verschiedenen Ständen mit Kaffee und selbstgemachten Kuchen, mit Likören und Weinen sowie Käse. Verhungern und verdursten mussten die Golffreunde also nicht.

Das Außergewöhnliche an der Konkurrenz war das erlesene Teilnehmerfeld. Mit dabei waren neben Aktiven aus der Region, vom Tegernsee oder aus München gar Profisportler und Promis aus Film-und Fernsehen, die lieber anonym bleiben möchten. Für Schöpf, die im Dorf alle nur „Bachl-Birgit“ rufen, war es eine besondere Ehre, die heimische Biathlon Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Magdalena Neuner für das Benefizturnier gewinnen zu können. „Als mich Birgit im Fasching gefragt hat, ob ich vielleicht Lust hätte dabei zu sein, habe ich mich richtig gefreut“, erzählt die 36-jährige, dreifache Mama. „So habe ich auch wieder einmal die Gelegenheit zum Golfen. Und das noch dazu daheim in Wallgau.“ Denn trotz ihrer Bilderbuch-Karriere hängt die Ehrenbürgerin die trotz ihren enormen Erfsehr an ihrer Heimat.

Gespielt wurde übrigens in sogenannten 4er-Flights mit jeweils zwei Pärchen auf dem satten Grün der Neun-Loch-Anlage. Den perfekten Rahmen für die Preisverteilung und die Tombola stellte abends dann das Team des Parkhotels. Ein dekoratives Filz-Bild mit Altholzrahmen findet bei den Siegern des Turniers, Chris Tichatschke und Florian Schandl, bestimmt zuhause ein besonderes Plätzchen.

Veranstalterin Birgit Schöpf zieht ein positives Fazit. „Für mich war es ein ganz besonderer Tag. Es hat alles perfekt geklappt. Aber ohne die Unterstützung meiner Familie wäre das nicht möglich gewesen. Alle haben mit angepackt. Und ich bin dafür so unendlich dankbar.“ Magdalena Neuner, die ehemalige Weltklasse-Athletin, bringt es auf den Punkt: „Ein Einzelkämpfer ist nur so stark wie das Team, das hinter ihm steht.“ Regina Berwein