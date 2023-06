„Dann soll es so sein!“ - Bürgerentscheid in Wallgau

Gemeinderat gibt seinen Segen

Von Christof Schnürer

Der Gemeinderat Wallgau legt keine Steine in den Weg: Die eingereichten Listen sind gültig, auch wenn nicht alle Unterschriften darauf zulässig sind. Mit anderen Worten: Erstmals in der Dorfgeschichte haben also die Bürger die Wahl – und zwar beim Zukunftsthema schlechthin: der Energieversorgung.

Wallgau – Es kommt nicht oft vor, dass die zwei Zuschauerreihen im Sitzungssaal gut gefüllt sind, wenn im Wallgauer Rathaus der Gemeinderat tagt. Doch am Dienstagabend durfte sich Bürgermeister Bastian Eiter (Wählerverein) über ein zahlreiches Publikum freuen. Was mit Sicherheit nicht an den zum Gähnen langweiligen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange lag. Karl-Otto Schmid, Nico Hebler und weitere Gleichgesinnte waren ausschließlich wegen ihres Punkts erschienen: dem Bürgerbegehren „Photovoltaikanlage in Wallgau“.

Dessen Zulässigkeit segneten die Gemeinderäte – mehr als die Hälfte wohl zähneknirschend – einhellig ab. „Dann soll es so sein“, sagte Karlheinz Schwaiger (Wählerverein). „Hoffentlich gehen viele zur Wahl.“

Eingangs hatte Rathauschef Eiter von einem „Novum“, gesprochen, „über das wir heute abstimmen dürfen“. Denn noch nie in der 1260-jährigen Ortsgeschichte hat es in Wallgau einen Bürgerentscheid gegeben. Der Stein des Anstoßes war ein Gemeinderatsvotum im November 2022. In einer Kampfabstimmung hatten seinerzeit die Volksvertreter den geplanten Solarpark der Projektentwickler der Vispiron EPC GmbH & Co. KG auf einer Fläche des Kieswerks Achner mit 8:5 in die Tonne getreten.

287 gültige Unterschriften

Das rief Karl-Otto Schmid, Professor Arnd Hartlieb, Karl- Ludwig Dilfer, Nico Hebler, Christina Zahler und Josef Schandl auf den Plan. Sie initiierten ein Bürgerbegehren: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Wallgau alle notwendigen Voraussetzungen schafft, damit die Photovoltaik-Freiflächenanlage Wallgau gebaut werden kann?“, lautete bei ihrer Unterschriftenaktion die Frage an den Bürger. Am 15. Mai übergaben die Initiatoren schließlich eine Liste mit 319 Unterschriften im Rathaus.

„Davon waren 32 ungültig“, teilte der Bürgermeister dem Gemeinderat nun mit. Bleiben also 287. Reicht locker. Denn um das geforderte Quorum (zehn Prozent der Stimmberechtigten) zu erreichen, wären bei aktuell 1211 wahlberechtigten Wallgauern lediglich 121 nötig gewesen. Diese Hürde haben Schmid und Co mit 23,7 Prozent problemlos genommen.

8. Oktober Tag der Wahrheit

Wie geht es nun weiter? Eigentlich müsste von gesetzeswegen drei Monate nach dem Stichtag – in diesem Fall besagter 15. Mai – der Bürger an die Wahlurne. Doch das ist zeitlich für die Kommune nicht umsetzbar. Der gewünschten Fristverlängerung um maximal drei weitere Monate gaben die Initiatoren grünes Licht. Letzter Termin für den Bürgerentscheid ist demnach der 15. November. Doch so lange wollen Eiter und der Gemeinderat nicht warten. Einstimmig einigte man sich auf den 8. Oktober, den Tag der Land- und Bezirkstagswahl. Sollte das übergeordnete Innenministerium als letzte Instanz etwas dagegen haben, soll zwei Wochen später, also am 22. Oktober, votiert werden.

Bürgermeister Eiter empfahl Karl-Otto Schmid und seinen Mitstreitern, beim anstehenden Bürgerentscheid in der Fragestellung die Flurnummer mitanzugeben. Im aktuellen Fall also jene Parzelle im Kieswerk. Damit, so der Rathauschef gebe es auch „keinen Persilschein“ für andere Flächen im Dorf.

Interessant in diesem Zusammenhang: Auf Antrag von Sebastian Baumann (Wählerverein) lässt die Kommune nun das Anbringen von Photovoltaik-Anlagen auf Gemeinde-Immobilien prüfen. Das sind die Schule, das Rathaus, der Bauhof und das Haus des Gastes. Ein für Anton Berwein (CSU) gangbarer Weg. „Das möchten wir ja, die Dächer voll bringen.“ Von Solarzellen auf der grünen Wiese hält der Sohn eines Landwirts bekanntlich wenig.