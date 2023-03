Wallgauer Rathausstube: Warum Glücksfall in der Gastro-Landschaft schließt

Von: Christof Schnürer

Genug ist genug: Die Wirtsleute Ingrid Neuner (2. v. l.) und Günther Neumann (2. v. r.) hören nach über 30 Jahren auf. Ihnen wünschen Petra Schandl von der Alpenwelt Karwendel und der Wallgauer Bürgermeister Bastian Eiter alles Gute. Foto: privat © privat

Nach über 30 Jahren ist Schluss: Die Wirtsleute der Rathausstube in Wallgau sagen Servus.

Wallgau – Für den Wallgauer Bürgermeister liegt der Fall klar auf der Hand: „Da schließt eine Institution.“ Bastian Eiter meint damit die Rathausstube, die am kommenden Freitag nach über 30 Jahren Geschichte sein wird.

„Es ist an der Zeit, kaputt machen willst dich schließlich auch nicht“, findet Wirt Günther Neumann (64). Gemeinsam mit seiner Frau Ingrid Neuner (55), einer gebürtigen Wallgauerin, die alle nur Inge rufen, hat er eine beliebte Anlaufstelle für Einheimische, Urlauber und Durchreisende geschaffen. Gäste lieben vor allem die gut-bürgerliche Küche. So wundert es auch nicht, dass am Montagabend die Rathaus-Delegation eine deftige Portion Schaschlik verspeiste. Bürgermeister Bastian Eiter, Petra Schandl, die Leiterin der Tourist-Info, und noch weitere Verwaltungsmitarbeiter kamen natürlich nicht mit leeren Händen. Zum nahenden Abschied überreichte man den scheidenden Wirtsleuten Blumen, ein Wallgauer Wappen und ein Erinnerungsfoto.

„Ich wünsche den beiden wirklich alles Gute“, betont Petra Schandl. Denn die beiden hätten die hiesige Wirtshauskultur über Jahrzehnte hinweg belebt – „und zwar zuverlässig“, wie Bastian Eiter ergänzt. Selbst im toten Monat November öffneten die Inge und der Günther ihr beliebtes Lokal.

Im November 1992 wagte der gelernte Kellner Neumann den Sprung in die Selbstständigkeit. Zuvor hatte der gebürtige Steyrer aus Knittelfeld in der Hotellerie in Mittenwald sein Geld verdient. Kurze Zeit später stieß seine Lebensgefährtin dazu. Fortan bildeten die zwei im privaten wie im beruflichen ein eingespieltes Duo. Besonders beliebt in der Sommerzeit war natürlich der Biergarten – direkt an der Hauptstraße gelegen. „Einfach ideal“ findet der Bürgermeister nicht nur die Lage in erster Reihe, sondern auch wie dort Mountainbiker, Bergsteiger oder Wanderer dort mit einer herzhaften Mahlzeit oder einem kühlen Getränk ihre Akkus aufladen konnten.

In zwei Tagen also machen Ingrid Neuner und Günther Neumann einen Haken hinter die Rathausstube. Experiment gelungen. In ihrem beschaulichen Eigenheim werden die Eltern einer erwachsenen Tochter (38) das Mehr an Freizeit sicherlich in vollen Zügen genießen.

Was allerdings auch zur Realität gehört: Eine Gaststätte soll’s dem Vernehmen nach künftig nicht mehr vis à vis vom Rathaus geben. Dann müssen Durchreisende woanders auftanken.