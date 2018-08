Drei-Pächter-Jahr in Wallgau

Das Kurz-Engagement von Jutta Mayer geht in zwei Tagen zu Ende. Dann steht das Haus des Gastes in Wallgau wieder ohne Pächter da. Aber nicht lange. Bürgermeister Hansjörg Zahler und der Gemeinderat basteln bereits an einer dauerhaften Lösung. Möglicherweise ziehen Mitte September schon neue Wirtsleute ein.

Wallgau – In der deutschen Geschichte gab es 1888 einmal ein Drei-Kaiser-Jahr. Erst regierte der preußische Hohenzollern-Monarch Wilhelm I., dann Friedrich III. Als letztes war Wilheim II. an der Reihe. Ein Posten-wechsel-Dich-Spielchen vollzieht sich heuer auch in Wallgau – genauer gesagt im gemeindeeigenen Haus des Gastes. Dort trennte man sich im Mai nach einigem Hin und Her von Wirtin Vroni Horvat, die dort dreieinhalb Jahre das Sagen hatte. Das Vakuum mitten in den Pfingstferien füllten Jutta Mayer und ihr Sohn Maximilian aus.

Doch für die Geschäftsleute aus Mittenwald war es von Anfang an ein Engagement auf Zeit. Ende dieses Monats verabschieden sie sich wieder. Allerhöchste Zeit also, sich um Pächter Nummer drei Gedanken beziehungsweise Nägel mit Köpfen zu machen.

Wie inzwischen durchsickerte, trommelte Bürgermeister Hansjörg Zahler (CSU) am Montag den Gemeinderat zu einer nicht-öffentlichen Sitzung im Rathaus zusammen. Nicht ohne Grund: Denn in Wallgaus heiligen Hallen stellten sich die möglichen neuen Pächter vor. „Es schaut gut aus“, teilt Zahler nach leichtem Zögern auf Tagblatt-Anfrage mit. Näheres möchte der Gemeindechef mit Hinweis auf das vertrauliche Treffen nicht preisgeben. Dem Vernehmen nach soll es sich aber um Interessenten aus Garmisch-Partenkirchen handeln. „Die Kompetenz ist da“, versichert Zahler. Ihm zufolge hätten die potenziellen Nachfolger der Mayers einen zufriedenstellenden Eindruck bei den Gemeinderäten hinterlassen. Was nicht zuletzt beim Bürgermeister, der zuletzt in puncto Haus des Gastes immer wieder Kritik im Dorf einstecken musste, für Erleichterung sorgt. „Wir haben die Lösung, ich bin froh.“

Wie sieht nun der Zeitplan aus? Laut Zahler soll am Donnerstag, 12. September, zu diesem Thema eine weitere Gemeinderatssitzung stattfinden. Denn es gelte, „noch einige Eckpunkte zu definieren“. Gemeint sind hierbei unter anderem Vertragslaufzeit und Pacht.

Unüberbrückbare Hürden scheint es offenbar nicht zu geben. Im Gegenteil: Der Bürgermeister glaubt sogar, dass die künftigen Wirtsleute vielleicht schon Mitte September übernehmen können. Eine optimistische Zeitvorstellung, die von nicht wenigen im Rathaus-Umfeld bezweifelt wird.

Das Drei-Pächter-Jahr in Wallgau soll jedenfalls für alle Beteiligten versöhnlich zu Ende gehen.