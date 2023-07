Wallgauer Kirchenböbl weicht Neubau - Dorfplatz wird komplett erneuert

Von: Josef Hornsteiner

Ist bald Geschichte: Der Kirchenböbl am Wallgauer Dorfplatz wird abgerissen und neu errichtet. Das neue Gebäude müssen wir etwas nach Norden verlegen und leicht drehen. Bastian Eiter über den neuen Standort des Kirchenböbl-Neubaus. © thomas sehr

Es ist fix: Der Wallgauer Kirchenböbl wird abgerissen. Solange noch nicht klar ist, wie groß das neue Gebäude sein und wo es genau stehen wird, kann die Teilnehmergemeinschaft mit der Neugestaltung des Dorfplatzes noch nicht loslegen.

Wallgau – Wohl über kein anderes Gebäude in Wallgau ist in den vergangenen Jahren so intensiv debattiert worden wie über den Kirchenböbl. Das Haus wird abgerissen, das steht fest, verkündet Bürgermeister Bastian Eiter (Wählerverein) in der Gemeinderatssitzung. Sanieren hat keinen Sinn. Es leerstehen und verfallen zu lassen natürlich auch nicht. Der Neubau verzögert jetzt allerdings die Planungen für die Umgestaltung und Sanierung des Dorfplatzes (Bericht folgt). „Der Planer kann erst loslegen, wenn klar ist, in welcher Größe und wo genau der neue Kirchenböbl stehen wird“, teilt Axel Brück, Vorsitzender des Vorstandes der Dorfererneuerung, bei der Sitzung der Teilnehmergemeinschaft mit. Denn kann der Platz erst im Detail ausgearbeitet werden, wenn die Parameter, also auch der genaue Standort des Kirchenböbls, sicher feststehen.

Doch so einfach das klingt, ist das Ganze nicht: Kirchenböbl und Dorfplatz sind zwar Teil des Zentrums – doch planungstechnisch sind beide Projekte vollkommen getrennt voneinander: „Die Teilnehmergemeinschaft darf nicht Bauherr eines Hochbaus sein“, erklärt Brück. Das ist der Kirchenböbl aber. Über diese hoheitliche Aufgabe muss also der Gemeinderat und nicht die ehrenamtlichen Dorferneuerer bestimmen. Und im Ortsgremium ist bislang nur fixiert worden, dass das historische Gebäude abgerissen wird. Doch wo genau der Neubau letztlich seinen Platz findet, ist noch ziemlich offen und muss erst beschlossen beziehungsweise ein Planer damit beauftragt werden.

Bürger müssen noch Geduld aufbringen: Spatenstich ist womöglich erst 2028 realistisch

Sicher ist, dass die Bürger noch etwas Geduld aufbringen müssen. „Realistisch ist ein Spatenstich erst zwischen 2028 und 2030“, sagt Eiter. Denn die Liste an Projekten in der Isartaler Kommune ist ellenlang: Kindergarten, Schule, Feuerwehrhaus – all das muss ebenfalls erst abgearbeitet werden. „Wenn wir es natürlich früher schaffen, ist das hervorragend“, meint Eiter.

Fest steht allerdings jetzt schon: „Das neue Gebäude müssen wir etwas nach Norden verlegen“, prophezeit der Bürgermeister. „Und leicht drehen.“ Zudem soll es vom Umfang her etwas kompakter als das aktuelle Bauwerk sein: Aus 300 werden 240 Quadratmeter Fläche.

Wie die Gemeinde den Kirchenböbl künftig nutzen will, darüber müssen die Räte erst noch endgültig entscheiden. Ein grobes Schema steht bereits: „Wir möchten in jedem Fall das Zentrum beleben“, verkündet Eiter. Folgende Nutzung wäre demnach möglich: Im Dach- und Obergeschoss sollen Wohnungen entstehen. Denkbar wäre bezahlbarer, barrierefreier Wohnraum. „Bedarf ist genügend da“, sagt Eiter mit Blick auf den demografischen Wandel. Zudem gäbe es für sozialen Wohnraum die meisten Zuschüsse vom Staat. Im Erdgeschoss würde eine Gastronomie oder ein Gewerbe Sinn machen. „Irgendetwas im vornehmlich touristischen Bereich, denn wir brauchen Mieteinnahmen.“ Im Untergeschoss sollen neben der Haustechnik vor allem Lagerräume für Vereine unterkommen.

Öffentliche Toiletten braucht‘s dringend am Dorfplatz

Das A und O wäre eine öffentliche Toilette. „Die gibt es, Stand jetzt, nämlich nicht am Dorfplatz“, sagt Eiter. Was bedeutet, dass Gäste angrenzende Wirtshäuser aufsuchen müssen. Auch im Hinblick auf öffentliche Veranstaltungen am Dorfplatz wäre ein WC wünschenswert.

Für weitere Details ist es noch zu früh. Zum Beispiel, wie der Zierbund des Kirchenböbls einmal aussehen könnte. Wichtig wäre nun für die Teilnehmergemeinschaft, dass der Planer des Gebäudes festlegt, wo genau es stehen wird. „Dann können wir widerum unseren Planer für den Dorfplatz beauftragen“, sagt Brück. Denn ob beide Projekte – Kirchenböbl und Dorfplatz – von ein und demselben konzipiert werden, ist noch völlig offen. „Wünschenswert wäre es“, meint Eiter. Doch würden das erst die Ausschreibungen in der Vergabephase zeigen.

Der erste Schritt von vielen ist jedenfalls getan: Die Teilnehmergemeinschaft hat bei ihrer Versammlung und der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Donnerstag der Konzeption der Neugestaltung des Dorfplatzes und des Ortskern einhellig zugestimmt.