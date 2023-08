Zum Hohen Frauentag werden Marias Lieblingsblumen gebrockt - Alte Tradition lebt in Wallgau fort

Stolz auf ihre Kräuterbuschen: Wolfgang Rieger mit seinen Töchtern Anastasia (l.) und Franziska. © Regina berwein

Im Isartal werden traditionell zum Hohen Frauentag am 15. August Kräuterbuschen gebunden. Der Brauchtum wird von den Einheimischen immer noch gepflegt

Wallgau – Wolfgang Rieger hat Blätter zwischen den Fingern. „Wenn man sie reibt, werden sie violett“, sagt der Wallgauer. So kann er unterscheiden, ob es sich um das „echte“ Johanniskraut handelt. „Man erkennt es auch an seiner dunklen, gelben Farbe.“ Denn ein unechtes kommt für ihn nicht infrage, wenn er mit seiner Familie Kräuterbuschen für diesen Dienstag bindet. Der „Hohe Frauentag“, wie Maria Himmelfahrt nicht nur im Isartal genannt wird, steht an. Und da haben einheimische Familien wie die Riegers alle Hände voll zu tun. Gebunden wird nicht nur Johanniskraut, das seit jeher als Wund- und Beruhigungsmittel eingesetzt wird. Auch die Schafgarbe als blutstillende Pflanze darf im Buschen nicht fehlen. Genauso Heilpflanzen wie Kamille oder Ringelblumen. Thymian und Fenchel helfen bei Husten. Majoran ist ein bekanntes Grippemittel, Baldrian und Pfefferminze beruhigen, während Salbei Halsschmerzen lindert.

Rieger hat sich mit seiner Familie am Wochenende auf die Suche nach den duftenden Pflanzen begeben. „Kräuter mögen es feucht, steinig oder sandig“, erklärt Maria Rieger, Mutter von Wolfgang. An der schönen Sonnleiten hat sich die kräuterkundige „Hoatzn Maria“ schon vor vielen Jahren ein Beet angelegt. „Ein Haufen Arbeit ist es, wenn es ein heißer Sommer ist“, meint Rieger. „Da muss man kübelweise Wasser hertragen, um den Garten feucht zu halten.“ Ein besonderes Anliegen der Wallgauerin ist es, ihr Wissen an die nächsten Generationen weiterzugeben. „Es geht nicht darum, mit einem schönen Sträußchen“ Gläubige müssten schon wissen, was dahinter steckt.

Anpacken für den Hohen Frauentag: Wolfgang und Anastasia Rieger suchen sich die schönsten Kräuter raus. © Regina Berwein

Am Wochenende führte sie ihren Sohn Wolfgang und ihren Enkelinnen Anastasia und Franziska begeistert in die erstaunliche Welt der Wildkräuter ein. „Ein jeder bindet seinen Kräuterbuschl so, wie er ihn für richtig hält“, versichert die gebürtige Petershauserin. Seit mehr als 45 Jahren lebt sie in Wallgau. Hat seither unzählige Kräuterbüschel gebunden. „Fangt’s mit den Langstieligen an“, erklärt sie ihren Nachkommen. „Und nach außen werden wir dann immer kürzer.“ Sie ist sicher: „Die Menschen brauchen seit jeher etwas, woran sie sich festhalten können. Der Glaube ist für sie oft nicht greifbar.“ Durch Bräuche und Gebräuche wie dem Kräuterbuschen-Binden für den Hohen Frauentag würde dieser für alle reeller.

Korbinian Wirzberger, Pfarrvikar im Oberen Isartal, kennt und schätzt die Einheimischen mit ihren Traditionen. „Je näher man an und in die Berge kommt, umso ernsthafter werden die Bräuche ausgelebt.“ Die Heilpflanzen bestimmen im Isartal noch immer bei vielen Menschen den Alltag. Wenn ein Gewitter aufzieht, wirft man geweihte Kräuter ins Feuer. Kranken Tieren werden sie geweiht unters Futter gemischt. Frisch Vermählten legt man für ein langes Leben und großen Kindersegen die Kräuter unter das Kopfkissen. Gestorbene bettete man früher mit einem Kräuterkreuz auf der Brust.

Heute schmückt der Kräuterbuschen den Hausgang, den Herrgottswinkel oder den Stall. Wie der Strauß gestaltet wird, ist dabei zweitrangig. „Hauptsache, man bindet einen und lässt ihn weihen.“ Wichtig sei nur, den Hintergrund zu kennen. Denn „Glaube versetzt Berge“, wie Wirzberger weiß.

Die Tradition des Kräuterbuschen-Bindens ist uralt. Seit dem siebten Jahrhundert werden an Mariä Himmelfahrt Kräuter gebunden. Der Zusammenhang rührt aus Überlieferungen der Bibel her. Als am dritten Tag nach dem Begräbnis Mariens die Apostel das Grab besuchten, schlug ihnen eine Woge köstlichen Wohlgeruchs entgegen. Das Grab war verlassen, dafür aber mit Rosen und Lilien gefüllt. Rings um die Grabstätte blühten Heilkräuter, die die Gottesmutter geliebt hat. VON REGINA BERWEIN