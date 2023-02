Schlittenhunde-Rennen in Wallgau: Mehr Absagen als Starts

Von: Christof Schnürer

Teilen

Packende Szenen wie beim Hitze-Rennen 2019 gibt es diesmal nicht in Wallgau. © Andreas Mayr

Schlittenhunde-Rennen in Wallgau wird es auch in knapp zwei Wochen nicht geben. Die Organisatoren vom Skiclub mussten den Publikumsmagneten ein weiteres Mal – mangels Schnee – abblasen.

Wallgau – Die Bilanz ist echt besorgniserregend: In den zurückliegenden 20 Jahren musste das Wallgauer Schlittenhunderennen elfmal aus dem Veranstaltungskalender gestrichen werden. Mit anderen Worten: Mehr Absagen als Starts. Was besonders traurig ist: Nach drei Corona-Zwangspausen gibt es auch heuer kein Alaska-Fieber rund ums Dorf. „Es ist technisch einfach unmöglich“, teilt Skiclub-Vorsitzender Hendrik Gause mit. Mangels Masse konnten zuletzt keine Schnee-Depots angelegt werden. Damit fehlt den Gespannen schlicht die Grundlage auf ihren Strecken, im Fachjargon Trails genannt.

Der Meter Schnee kam nicht.

Ende der vergangenen Woche kamen die Organisatoren im Gasthof Isartal zusammen und beschlossen schweren Herzens eine weitere Absage. Die 27. Auflage dieses Klassikers am Wochenende, 25./26. Februar, wird es nicht geben – keine Partystimmung im Hofgarten. „Der Meter Schnee kam nicht“, bedauert Hendrik Gause. Er und sein etwa 100-köpfiges Helferteam glaubten bis zum Schluss an das Wunder. Doch es blieb aus. Somit wird die Zahl der Absagen in diesem Jahrtausend – 2002, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 und 2023 – länger und länger.

Erstmals hatte der Skiclub Wallgau im Verbund mit dem Bayerischen Schlittenhunde-Sportverein (BSSV) 1988 – damals in der Witter – das Rennen trotz einiger Bedenkenträger über die Bühne gebracht. „Ja, sind wir denn ein Skiclub oder ein Hundeverein!“, schallte es seinerzeit aus den Reihen der Vereinsmitglieder dem damaligen Vorsitzenden Peter Schäfer entgegen. Konnten er und seine vielen Mithelfer noch von verlässlich fallendem Schnee ausgehen, scheint der Klimawandel inzwischen immer stärkere Auswirkungen auch auf Wallgau zu haben.

Somit klingelt es ein weiteres Mal nicht in den Kassen des Skiclubs. „Wir sind zum Glück nicht auf das Rennen angewiesen“, sagt Gause. Zuletzt starteten die Musher 2019. Auch vor vier Jahren stand die Veranstaltung auf Messers Schneide. Was weniger am Schnee, sondern vielmehr an der Hitze lag.