Nach bestem Wissen und Gewissen: Warum Gemeinderat Wallgau das Risiko scheut

Von: Christof Schnürer

Noch Grünland: Auf dieser Wiese könnte ein Einfamilienhaus entstehen – wenn alles passt. Foto: habersetzer © Leonhard Habersetzer

Eines wollen sich weder Bürgermeister noch der Gemeinderat nachsagen lassen: Sie hätten grob fahrlässig gehandelt. Daher muss sich der Eigentümer eines potenziellen Baugrundstücks am ausgetrockneten Finz-Bachbett noch in Geduld üben.

Wallgau – Nicht jedem hat im Mai 2017 im Wallgauer Gemeinderat behagt, dass man in der Dorf-Peripherie Bauparzellen schafft. „Mir passt die Entwicklung grundsätzlich nicht“, wetterte seinerzeit Bernhard Wilde (Wählerverein). Bei einem dieser unlängst vergoldeten Flächen ist es aber nicht die Angst vor Präzedenzfällen oder Immobilienspekulanten, sondern vor Regresszahlungen – oder sogar noch gravierenderen Konsequenzen vornehmlich für den Hauptverantwortlichen, den Bürgermeister.

Die Rede ist von einem 1000-Quadratmeter-Grundstück am südlichen Ortsende, das im Gemeinderat nach wie vor die Gemüter erhitzt. Ob der Brisanz, die in dieser Angelegenheit steckt, vertagte sich das Gremium nochmals mit 7:4-Stimmen. Das Problem: Um eine saubere Abwägung treffen zu können, benötigt der Gemeinderat eine hieb- und stichfeste Expertise der Fachbehörde. Im aktuellen Fall ist dies das Wasserwirtschaftsamt Weilheim.

Jeder weiß doch, dass 1999 das Wasser durchgesaust ist.

Denn das fragliche Areal liegt unmittelbar an der Finz oder vielmehr an deren ausgetrocknetem Bachbett. Selbst von einem Rinnsal zu sprechen, wäre in normalen Zeiten übertrieben. Doch an Pfingsten 1999 war nichts normal. Die eigentlich unsichtbare Finz war damals zum reißenden Strom mutiert und überschwemmte Ortsteile in der südlichen Peripherie. Die Wallgauer wissen’s wie heute. Umso beunruhigender finden es Teile des Gemeinderats, dass das WWA in seiner Risiko-Analyse nur im Bereich Isarsteg eine Hochwassergefahr sieht, nicht aber für die bebauten Flächen. Doch das will der eine andere Verantwortliche im Rathaus nicht glauben. „Jeder weiß doch, dass 1999 das Wasser durchgesaust ist“, betonte Karlheinz Schwaiger (Wählerverein). Was dem Narrativ des WWA – es gibt kein Finz-Hochwasser – klar widerspricht.

Es stehen also massive Zweifel im Raum. Daher muss das künftige Eigenheim an der neuralgischen Stelle wie die beiden dahinter liegenden Gebäude auf einer um 1,5 Meter künstlich erhöhten Fläche entstehen. Die zentrale Frage im Gemeinderat ist jedoch nicht die, ob für das Haus in spe Überflutungsgefahr besteht, sondern ob durch dieses Bauwerk das Hochwasser-Risiko für die Nachbarn steigt. „Keine Fachstelle kann das berechnen“, erläuterte Bürgermeister Bastian Eiter (Wählerverein). „Natürlich kann man das berechnen“, entgegnete ihm Dr. Johann Neuner (Wählerverein).

„Dass die Fließgeschwindigkeit nicht beeinträchtigt wird, das glaube ich nicht“, sagte wiederum Hans Baur (Junge Mitarbeiter). Der Jurist verlangt eine Risiko-Absicherung für die Kommune. „Das andere ist mir zu wenig. Wir sind zwar da, um dem Bauwerber zu helfen, aber noch mehr ist es unsere Aufgabe, die Gemeinde zu schützen.“

Beispielsweise im Katastrophenfall vor dem hässlichen Vorwurf der groben Fahrlässigkeit. Deshalb soll eine nicht ganz billige sogenannte Fließweg-Analyse einer Fachfirma letzte Zweifel zerstreuen. Denn schließlich wollen Bürgermeister und der Gemeinderat laut Rathauschef Eiter nach bestem Wissen und Gewissen eine endgültige Entscheidung treffen beziehungsweise die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes abwägen.