Ohlstadts Trommler marschieren in einer anderen Liga

Bezirksmusikfest in Wallgau

Nur einen Wimpernschlag von der Traumnote entfernt: Ohlstadts Trommler haben beim 25. Bezirksmusikfest in Wallgau wieder für Furore gesorgt.

Wallgau – „Das hat’s noch nie gegeben!“ Josef Felix, Chef des Bezirks Werdenfels des Musikbundes Ober- und Niederbayern, verschlägt es beinahe die Sprache. Dann ruft er ins Mikrofon: „94? Nein! 95? Nein! 96, 97, 98? Nein! 99 Punkte in der Stufe C!“ Frenetischer Applaus und schneidige Juchzer schallen durchs vollbesetzte Wallgauer Bierzelt. Der Trommlerzug Ohlstadt hat bei 100 möglichen Punkten sozusagen den Jackpot geknackt.

Mit dem Stück „Alte Kameraden“ von Carl Teike haben die 30 Trommler unter Tambourmajor Franz Gaisreiter die Marschmusikwertung anlässlich des 25. Werdenfelser Bezirksmusikfests in der höchsten Wertungsstufe C gewonnen.

Dabei besteht im Vergleich zur Kategorie B die Schwierigkeit darin, zusätzlich auf ein akustisches Zeichen gemeinsam stehen zu bleiben und wieder weiter zu marschieren, von der angegebenen Fünfer- auf ein akustisches Zeichen in eine Dreierreihe abzufallen und anschließend in die Fünferformation zurückzukehren.

+ Nummer eins: Ohlstadts Major Franz Gaisreiter (2. v. l.) nimmt die Glückwünsche von (v. l.) Wallgaus Musikvorstand Thomas Neuner, Leonhard Breith (Dirigent Musikkapelle Wallgau) und Josef Felix entgegen. © Regina Berwein

Gaisreiter, gelernter Zimmerer und dreifacher Familienvater, zeigt sich überwältigt. „Man fiebert jedes Mal darauf hin, es ist einfach immer etwas Besonderes.“ Seit 1993 nehmen die Ohlstädter an derlei Wertungen teil. Außer in der Corona-Zeit haben sie kein Jahr ausgelassen. Selbst wenn im Bezirk Werdenfels keine Konkurrenz stattfindet, reisen die Trommler aus dem Bobdorf in den Nachbarbezirk Oberland oder gar ins Allgäu, um irgendwo ihr Können zu beweisen. Gerade für den Tambourmajor eine hochernste Sache. „Je älter man wird, um so nervöser ist man“, räumt der 44-jährige Gaisreiter mit einem Schmunzeln ein.

Heuer sind es 20 Jahre, in denen er den Majorstab schwingt. Und die 99 Punkte mit schneidigem Auftreten kommen gerade recht. Denn im August feiert der Trommlerzug Ohlstadt sein 70-jähriges Bestehen.

Natürlich haben auch die Gastgeber an der Marschmusikwertung teilgenommen. Die Musikkapelle Wallgau holte 92 Zähler und darf sich über einen „ausgezeichneten Erfolg“ freuen. Diese Bewertung verdient auch das fünftägige Wallgauer Jubiläumsfest in der Endabrechnung. Der Schirmherr, Landrat Anton Speer, jedenfalls amüsierte sich prächtig. „Was die Wallgauer da auf die Füße gestellt haben, ist einmalig.“ Auch für den Wallgauer Musikvorstand Thomas Neuner, „der gerade einmal 25 Jahre alt ist“, gab’s warme Worte vom Landrat. „Er hat das wirklich sehr gut gemacht!“ Regina Berwein

Ergebnisse:

Stufe B: 88 Punkte (guter Erfolg) Trommlerzug Oberammergau – 92 Punkte (ausgezeichneter Erfolg) Musikkapelle Groß- und Kleinweil und Musikkapelle Wallgau – 93 Punkte (ausgezeichneter Erfolg) Trommlerzug Wallgau und Trommlerzug Uffing.

Stufe C: 88 Punkte (guter Erfolg) Johannesbläser Vilshofen – 99 Punkte (ausgezeichneter Erfolg) Trommlerzug Ohlstadt.