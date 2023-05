„Innerdeutsche Fremdenfeindlichkeit“? Scharfe Spitzen aus Solingen

Von: Christof Schnürer

Teilen

Objekt der Begierde: Doch dieses Haus hat sich die Gemeinde geschnappt © Leonhard Habersetzer

Ein Polizeibeamter aus Nordrhein-Westfalen ist gar nicht gut auf Wallgaus Bürgermeister Bastian Eiter zu sprechen. Diesem hat er sogar eine Dienstaufsichtsbeschwerde angehängt. Und das alles wegen einer in die Jahre gekommenen Immobilie an der Wettersteinstraße.

Wallgau – Solingen ist ja bekanntlich die Klingenstadt. Wer scharfe Messer oder Schwerter sucht, wird in dieser Großstadt im Bergischen Land sicher fündig. Spitzen von dort gibt es neuerdings auch in anderer Hinsicht – und zwar von einem Polizeibeamten.

Dieser (Name wird nicht genannt) hat einen ganz dicken Hals auf den Wallgauer Bürgermeister und Gemeinderat. Diese haben ihm seinen Traum vom Eigenheim in Bilderbuch-Landschaft zerstört.

Stein des Anstoßes ist ein seit Monaten verwaistes Anwesen an der Wettersteinstraße. Das erkoren der Solinger und seine Frau als ihr künftiges Altersdomizil. Das Doppelhaus auf einem sogenannten Erbpachtgrundstück gehörte bis vor kurzem einer Erbengemeinschaft. Der Boden, auf dem es steht, befindet sich allerdings seit jeher im Eigentum der Gemeinde.

„Siedlung“ sagen die Einheimischen zu diesem Viertel, das in den 1950ern entstand. Finanzschwächere Familien konnten dort seinerzeit günstig kommunale Parzellen pachten und darauf Häuser errichten. Die Erbpachtzeit lief in der Regel 99 Jahre. Inzwischen sind längst alle kommunalen Flächen verkauft – bis auf jenes an der Wettersteinstraße 14.

Das hatte nun das Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen im Blick. Im Oktober 2022 informierte es den Bürgermeister über die Kaufabsicht. Mit dem Erwerb des Hauses sollten drei Wohnungen geschaffen werden – zwei für Einheimische, eine zur Eigennutzung. In einer speziellen Erklärung verpflichteten sich die Solinger zur „Vergabe von Wohnraum an Gemeindebürger, nach Sanierung und Bezugsfertigkeit, für die nächsten zehn Jahre unter Beachtung des Mietrechts, wie vom Gesetzgeber erlassen. Bei gleichzeitiger Zusage, die ortsübliche Netto-Mietzahlung für den Zeitraum von fünf Jahren, gerechnet ab Vertragsabschluss, nicht zu ändern“. Im Anschluss daran sollten fünfprozentige Mieterhöhungen pro Jahr möglich sein, nach zehn Jahren eine „ordentliche Weitervermietung“. Sprich: die ortsüblichen Preise.

Selbst ein bayerischer Urbayer hätte das Haus nicht gekriegt.

Soweit die Vorstellung des Ehepaars aus Solingen. Am 19. Januar dieses Jahres erwarb es das Haus auf Gemeindegrund. Doch dann zog die Kommune ihren Joker: das grundbuchlich gesicherte Vorkaufsrecht. „Wir wussten von diesem Notartermin nichts, wir waren nie involviert gewesen“, legt Bürgermeister Bastian Eiter seine Sicht der Dinge dar. Er weist darauf hin, dass das Votum zum Kauf der Immobilie einstimmig im Gemeinderat ausfiel. 240 000 Euro ließ man es sich kosten. Jetzt gehört sowohl das Haus als auch der Grund der Kommune.

Der Polizist und seine Gemahlin gehen leer aus. „Rechtlich ist das einwandfrei“, bemerkt er. „Aber die verballern das Geld!“ Denn neben der Kaufsumme werden demnächst noch erhebliche Sanierungskosten anfallen – glaubt der Mann, der den Kürzeren gezogen hat. Er spricht von „350 000 bis 400 000 Euro“. Für den Solinger liegt der Fall klar auf der Hand: „Hiermit hat die Gemeinde ganz klar gegen den Grundsatz von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstoßen“, kritisiert der gescheiterte Neubürger. „Ich hätte auf meine Kosten das Haus saniert und günstigen Wohnraum geschaffen, ohne dass die Gemeinde Geld hätte in die Hand nehmen müssen.“ Doch er geht noch weiter: Sofern Eiter und Co. nun planen, das fragliche Anwesen an Einheimische zu veräußern, „würde das innerdeutsche Fremdenfeindlichkeit bedeuten“.

Starker Tobak für die Verantwortlichen im Rathaus – in erster Linie für den Bürgermeister. Der versichert: „Selbst ein bayerischer Urbayer hätte das Haus nicht gekriegt.“ Denn ähnlich wie bei Privatleuten ist in diesen Tagen auch die Kommune von einem Gedanken getrieben: „Wir suchen bezahlbaren Wohnraum.“ Dieser ehrenwerte Vorsatz hat Bastian Eiter nun aber nicht vor einer Dienstaufsichtsbeschwerde– der ersten in seiner dreijährigen Amtszeit – verschont. „Gleichzeitig habe ich diesen Vorgang an den Bayerischen Obersten Rechnungshof zur Prüfung gesandt“, teilt der Mann aus Solingen mit.

Doch damit biss er im dafür zuständigen Landratsamt auf Granit. „Die Gemeinde Wallgau entscheidet in eigenen Angelegenheiten, zu denen auch die Verwaltung ihres Vermögens gehört, in eigener Zuständigkeit und nach eigenem Ermessen“, teilt Pressesprecher Wolfgang Rotzsche mit. „Die Gemeinde darf im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich geschützten Selbstverwaltungshoheit in eigener Zuständigkeit entscheiden, wie sie ihre Interessen verfolgt.“ Im aktuellen Fall habe die Kommune ihr Vorkaufsrecht in Anspruch genommen. „Von dieser Möglichkeit hatten die Interessenten auch im Vorfeld Kenntnis.“

Eine Antwort, die der Beschwerdeführer sicherlich nicht hören wollte. Doch er hat den Traum vom Lebensabend in den bayerischen Bergen noch lange nicht aufgeben. „Wir suchen weiter!“