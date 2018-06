Verheiratet mit einem Fernseh-Fiesling

Sie wollten sich schon trennen, jetzt wird goldene Hochzeit gefeiert. Der Wahl-Isartaler und Staatsschauspieler Klaus Guth ist heute seit 50 Jahren mit seiner Gattin Anella verheiratet undglücklicher denn je.

Wallgau/Krün – Hand aufs Herz: Wer hat ihn nicht gehasst, den korrupten Staatssekretär Berthold von Gluck? Derjenige, der dem Bullen von Tölz in der gleichnamigen Erfolgsserie mit Ottfried Fischer das Leben schwer machte? Und wer liebt ihn nicht, das Muttersöhnchen Direktor Seymour Skinner in der Zeichentrick-Kultserie „Die Simpsons“. Beide verkörpert und synchronisiert von Schauspieler Klaus Guth (78). Einem Wahl-Isartaler, der vor über einem halben Jahrhundert mit seiner Gattin Anella (74) die Liebe seines Lebens fand.

Was ist das wohl für ein Gefühl, mit einem Fernseh-Fiesling verheiratet zu sein? Guth muss herzhaft lachen bei dieser Frage. „Ich glaube, meine Frau hatte nie Probleme damit.“ Kein Wunder: Mit seinen hervorragend gespielten Rollen als halbseidener Typ hat der sympathische 78-Jährige in der Realität überhaupt nichts gemein.

Er sitzt an seinem Lieblingsplatz im Wallgauer Hotel Post, gleich vor der Eingangstür rechts. Er rührt in seinem Kaffee. Vor ihm liegt eine Einladungskarte, auf der eine große 50 prangt. Darunter ein Foto von ihm und seiner Frau Anella. Heute ist ihr großer Tag. Sie feiern ihre Goldene Hochzeit. Gehen also seit einem halben Jahrhundert durch dick und dünn, durch Höhen und Tiefen. Im Hotel Post, wo sie am 16. Juni 1968 nach der Hochzeit in der St. Jakobskirche einkehrten. Mit Blasmusik und allen drum und dran. Für den Norddeutschen hätte es damals nicht schöner sein können. Doch so pompös soll es morgen nicht werden. Eher ruhig und bescheiden in kleiner Runde. In etwa so, wie sein Leben nach der großen Karriere als Schauspieler und Synchronsprecher.

Steve-Urkel-Brille

„Kommen werden Familie, alte Freunde und Weggefährten“, verkündet er dem ehemaligen Chef des Hotels, Bernhard Neuner senior. Die Freundschaft zwischen den beiden besteht schon seit der Zeit, als der junge Schauspieler aus Mecklenburg-Vorpommern ins Isartal auswanderte. Eines hat er von Anfang an eingesehen. Als Plattdeutscher niemals versuchen, „den Dialekt hier kläglich nachzuahmen.“

Die große Steve-Urkel-Brille verschiebt sich leicht auf seiner Nase, wenn er lacht. Sie ist genauso kultig wie er selbst. Während seiner Zeit in Wallgau wohnte Guth in einem großen Haus am Krepelschroffen. Jetzt will er es kleiner und beschaulicher haben. „Für uns war das Anwesen zu groß.“ Schließlich seien die zwei Kinder schon lange aus dem Haus. Ihr neues Domizil befindet sich nun in Krün nahe dem Friedhof. „Wie passend“, kommentiert er und muss laut loslachen. Den Humor hat er also auch mit 78 Jahren nicht verloren.

Staatsschauspieler mit Leib und Seele

Ruhiger ist es auch beruflich geworden. „Ich nehme nur mehr selten Aufträge als Synchronsprecher an.“ Nicht zuletzt, da die Zentrale des Filmvertonens mittlerweile in Berlin und Leipzig liegt und nicht mehr in München. „Zu teuer“, sei er deshalb. Sich aber unter Wert zu verkaufen, fällt ihm gar nicht erst ein. Zumal er mit Leib und Seele Staatsschauspieler zwischen 1972 und 1985 war. „Wenn ich noch einmal zur Welt käme, würde ich nur mehr Theater spielen.“

Stimme von Christopher Plummer

Vorbei die Zeit, als er voll berufstätig noch über 60 000 Kilometer jährlich fuhr. Als er für so manchen Auftrag sogar nach Hollywood eingeflogen wurde, um zum Beispiel Christopher Plummer in Star Trek zu synchronisieren. Seine Frau konnte die vier Tage damals nicht mit. Wie so oft. „Sie musste sich zuhause um die Kinder kümmern“, bedauert er. Anella stand immer zu ihm. Egal wie anstrengend lange der Arbeitstag auch war. Egal wie oft ihr Gatte ins Auto stieg und wieder für eine gefühlte Ewigkeiten nicht erreichbar war. Sein vieles Verreisen sorgte für Tiefen in der Ehe. Mitte der 80er packten es die beiden nicht mehr. „Wir hatten uns auseinander gelebt und schließlich getrennt.“ Die Worte kommen ihm heute leicht über die Lippen. Denn die dreijährige Pause brachte auch Gutes mit sich. „Wir sind wesentlich stärker daraus hervor gegangen.“ Heute haben die beiden vier Enkel und sogar einen zweijährigen Urenkel.

Nie mehr Stress

Von Stress will er nichts mehr wissen. Lieber kümmert sich der Schauspieler um die Vorbereitungen für die kleine Jubiläumsfeier. „Klaus, was willst Du denn für eine Suppe zum Menü?“, fragt ihn Posthotel-Wirtin Doris Neuner. Er beginnt zu lächeln. „Natürlich eine Hochzeitssuppe“, antwortet er und amüsiert sich über die fast schon rhetorische Frage. Hier in der Post hat ihn auch Gebirgsschützenhauptmann Hans Baur gefragt, ob er nicht als Schütze bei ihnen mitmarschieren wolle. „Ich bin Gründungsmitglied Nummer acht“, erzählt Guth, der Zuagroaste, stolz.