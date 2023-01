Selbst ist der Gast

Von: Christof Schnürer

Eine Perle unter den Veranstaltungssälen: Doch in Wallgau fehlt’s in puncto Bedienung offenbar am Personal. Foto: mayr © Andreas Mayr

Selbstbedienung – für den einen oder anderen im Wallgauer Gemeinderat ein Reizwort, zumindest was das Innenleben im Haus des Gastes betrifft. Inzwischen soll’s deswegen sogar ein Gespräch zwischen der Pächterin und einer Rathaus-Abordnung gegeben haben.

Wallgau – Der gelernte Jurist Hans Baur (Junge Mitarbeiter) kann natürlich druckreife Sätze formulieren. Neulich im Wallgauer Gemeinderat musste er sich aber ins Bayerische flüchten, um seinem Unmut noch mehr Gewicht zu verleihen: „Ja, wo samma denn!“, garnierte Baur unter „Sonstiges“ seine Kritik über die Zustände im gemeindeeigenen Haus des Gastes. Dort huscht nämlich seit geraumer Zeit im Festsaal keine Servicekraft mehr durch die Reihen – Selbstbedienung lautet das Zauberwort.

Das ist unter der Würde dieses Hauses

Ein Unding für Gemeinderat Baur. „Das ist unter der Würde dieses Hauses.“ Mit Grausen denkt er dabei an das Jahresabschlusskonzert der Musikkapelle. „Ich bin soweit, dass wir dort die Bedienung sicherstellen müssen.“ Finanzen sollten dabei keine Rolle spielen. „Das Haus kostet so viel Geld, dann muss es uns auch das wert sein.“

Schwere Geschütze, die der Gebirgsschützen-Hauptmann Baur da im Gemeinderat auffährt. Warum die Zustände so sind, wie sie sind, könnte eine selbstredend am Besten beantworten: Liane Bonsels, die sich seit 2018 im Haus des Gastes um die Gastronomie kümmert. Doch die Wirtin war trotz mehrmaligen Versuchs für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Dafür sprechen andere – beispielsweise Gemeinderat Karlheinz Schwaiger (Wählerverein). „Das ist keine positive Sache, wenn wir da einen Selbstbedienungsladen machen.“ Für den heimatabend-erprobten, langjährigen Trachtenvorstand steht fest: „Werbung ist das keine, wenn Besucher bei Großveranstaltungen ihr Bier selber holen müssen.“

Und was sagt der Bürgermeister? „Keine leichte Sache“, meint Bastian Eiter (Wählerverein). Ihm zufolge soll’s aufgrund angespannter Personalsituation momentan „etwas schwierig“ sein für das Team um Bonsels, neben dem Restaurant auch den Service im Festsaal zu gewährleisten. Gegenüber dem Tagblatt kündigt Eiter ein Gespräch mit der Wirtin an. Dabei scheint er vergessen zu haben, dass er selbiges soeben geführt hat. Solche Termine hängt man offenbar als Rathauschef nicht an die große Glocke.

Es ist kein nicht wollen, sondern ein nicht können.

Bernhard Neuner junior, der zuständige Referent im Gemeinderat, jedenfalls bestätigt, dass vorgestern der Bürgermeister, Kämmerer Hans Zahler, Gemeinderatskollege Florian Holzer (CSU) und er bei der Pächterin im Haus des Gastes vorbeigeschaut hätten. „Die haben natürlich Personalmangel ohne Ende“, berichtet Neuner – und der „Posthalter“, selbst Chef einer Traditionsherberge im Dorf, weiß, wovon er spricht. Er kennt in der Post-Corona-Zeit die Zwänge in der Branche. Daher leitet Neuner auch im aktuellen Fall ab: „Es ist kein nicht wollen, sondern ein nicht können.“ Nach dieser Montagsklausur sieht der „Posthalter-Berndi“ die Fronten geklärt. „Es besteht kein Redebedarf mehr.“ Doch das Selbstbedienungsproblem – falls es überhaupt eines ist – besteht weiter im gediegenen Festsaal.

Doch alles ist für Neuner auch eine Frage der Perspektive. Ihm zufolge soll es nämlich nicht wenige geben, die etwa beim publikumsträchtigen Stefanitanz die eingerichteten Getränkestellen als äußerst angenehm und praktikabel empfanden. Und dann gibt es halt Altvordere wie den Baur Hans, die darin eine regelrechte Servicewüste sich breit machen sehen.