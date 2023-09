Bürgerentscheid: Jetzt beginnt in Wallgau die heiße Wahlkampfphase

Von: Christof Schnürer

Teilen

Sieben Männer, eine Überzeugung: (v. l.) die Gemeinderäte Hans Krüner, Josef Berwein, Bernhard Wilde, Karlheinz Schwaiger, Anton Berwein, Dr. Johann Neuner und Hans Baur stehen bei der Ablehnung des Projekts geschlossen zusammen. © Regina Berwein

In einem Monat sind die Würfel gefallen. Dann ist der erste Bürgerentscheid in Wallgau gelaufen, dann weiß man, ob eine Photovoltaik-Freiflächenanlage entsteht – oder nicht. Die Gegner dieses Projekts haben nun den Kampf um den Wähler eröffnet.

Wallgau – Seit dieser Woche werden in Wallgau die Unterlagen zur Land- und Bezirkstagswahl zugestellt – auch die zum ersten Bürgerentscheid in der Dorfgeschichte. Dann geht es am 8. Oktober darum, ob die Gemeinde die Planungen für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage auf einer Fläche des Kieswerks Achner realisieren soll – oder nicht. In Zeiten der viel zitierten Energiewende eine in der Tat zukunftsträchtige Entscheidung.

Wir tun unser möglichstes. Denn es sind noch so viele Fragen offen.

Diejenigen, die im November 2022 im Gemeinderat gegen das Vorhaben der Firma Vispiron EPC GmbH & Co. KG votiert haben, mischen sich nun unters Volk und versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten. „Wir tun unser möglichstes“, verspricht Zweiter Bürgermeister Bernhard Wilde (Wählerverein). „Denn es sind noch so viele Fragen offen.“ In einem Infoblatt legen sie ihre Argumente dar. Ins Feld geführt wird beispielsweise der Flächenbedarf. Durch diesen Solarpark würde etwa die forcierte Erweiterung des Gewerbegebiets „auf Jahrzehnte stark eingeschränkt beziehungsweise verhindert“ werden. Auch die Bauernschaft sehen Wilde und Co. dadurch in Gefahr. „Flächen für die Energiegewinnung bereitzustellen, wird zu erhöhten Pachtpreisen für unsere Landwirte führen“, heißt es in dem Flyer. „Des Weiteren profitiert der Tourismusort Wallgau von den durch die Landwirtschaft gepflegten Grünflächen, Weideflächen und Almen.“

Ein wesentlicher Punkt ist für die Gegner auch die Wertschöpfung. Sie sind der Meinung, dass das Konzept der Gemeinde „keinen Mehrwert“ bringt. „Die finanzielle Beteiligung der Gemeinde von 0,2 Cent pro Kilowattstunde, wie auf den Unterschriftenlisten mitgeteilt, könnten durch Gründung einer Genossenschaft um ein Vielfaches gesteigert werden.“ Voraussetzung dafür müsse sein, dass der Firmensitz des Betreibers im Dorf liege. „Somit bleibt die Gewerbesteuer in Wallgau.“

Auch der Standort stößt bei Wilde und Co. auf Skepsis. „Es handelt sich bei der Fläche um hochwertiges Grünland.“ Die Kiesentnahme dort sei nur unter der Voraussetzung bewilligt worden, dass das Areal später wieder der Landwirtschaft zugeführt wird. „Sollte die PV-Anlage genehmigt werden, muss auch den Nachbarflächen dieses Baurecht eingeräumt werden“, glauben die Solarpark-Gegner und warnen vor „Präzedenzfällen“.

Das sehen natürlich die Initiatoren des Bürgerentscheids um Karl-Otto Schmid komplett anders. Sie werben damit, dass der Anteil an erneuerbarer Energie am Gesamtstromverbrauch in Wallgau von rund 10 auf etwa 44 Prozent steigen würde. Den geplanten Standort halten sie für ideal, weil kaum einsehbar. Zudem könne das Gelände selbst beim Bau einer PV-Anlage landwirtschaftlich „für Kleintierhaltung“ genutzt werden, teilten die Initiatoren bereits im Januar in einer Bürgerinformation mit. Überdies betonen Schmid und Co., dass Gemeinde und Bürger sich durch eine Kapitaleinlage an dem Projekt beteiligen könnten.

Ob Schmid und seine Mitstreiter in der heißen Phase selbst noch einmal in den Straßenkampf gehen, ist fraglich. Bei der Bürgerversammlung Ende Juli stellte Schmid klar, dass man allein durch das Erreichen eines Bürgerentscheids das gesteckte Ziel schon erreicht habe. Jetzt hat der Wallgauer die Wahl.