Solarpark: Wallgau sagt nein

Von: Josef Hornsteiner

So etwas wie den Solarpark in Schachmoos bei Schöffau wird es in Wallgau nicht geben - vorerst. © ANDREAS MAYR

Sie hätte genügend Strom produziert, um die Hälfte der Wallgauer Haushalte versorgen zu können. Doch mit 8:5 Stimmen ist die geplante PhotovoltaikAnlage auf einer Freifläche am Kieswerk vom Gemeinderat abgelehnt worden. Bürgermeister und Antragsteller bedauern diese Abfuhr zutiefst.

Wallgau – „Schade. Wirklich schade.“ In Josef Vilgertshofers Stimme schwingt Bedauern mit. Er hatte bereits geahnt, dass sich der Wallgauer Gemeinderat gegen die Pläne seiner Vispiron EPC GmbH & Co. KG stemmen wird. Bürgermeister Bastian Eiter (Wählerverein) hat es ihm schon vor der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend mitgeteilt. Nun ist es amtlich: Mit 8:5 Stimmen votierten die Volksvertreter mehrheitlich gegen eine neue Photovoltaik-Anlage am Wallgauer Kieswerk. Damit folgten sie mit deutlicher Mehrheit der Empfehlung des Bauausschusses, der sich bereits gegen das ambitionierte Projekt ausgesprochen hatte.

Aber Wallgau wäre der beste Standort gewesen, den wir je hatten

Gedacht war an eine Anlage auf einer Privatfläche, die jährlich etwa 1,3 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt. Damit hätten 360 Haushalte (bei 3500 Kilowattstunden pro Jahr) versorgt werden können. Halb Wallgau also. „Es wäre ein wesentlicher Beitrag zur Energiewende im Ort gewesen“, bedauert Projektentwickler Vilgertshofer. Seine Firma hat viele ähnliche Projekte im Oberland verwirklicht oder in Planung. „Aber Wallgau wäre der beste Standort gewesen, den wir je hatten.“

Die Paneele wären auf einer Konversionsfläche entstanden. Auf der baute die Firma Achner früher Kies ab. Nun erfüllte sie ihre Auflagen, schüttete das Loch zu und begrünte es. Das bayerische Umweltministerium behandelt solche Flächen zum Bau von PV-Anlagen vorrangig. „Die sind perfekt dafür geeignet“, sagt Vilgertshofer. Zudem ist der Platz frei von Naturschutzflächen mit Ausnahme eines kleinen Biotops im südwestlichen Bereich. „Die Anlage hätte auch mit der Lade-Infrastruktur für E-Mobilität auf dem nahe gelegenen Wanderparkplatz kombiniert und so einen Mehrwert für Wallgau bringen können.“

Doch konnten seine sachdienlichen Worte die Mehrheit des Gemeinderats nicht überzeugen. „Wir kämpfen sowieso schon um Weideflächen bei uns. Da können wir nicht einfach weitere landwirtschaftliche Flächen versiegeln“, entgegnete Vizebürgermeister Bernhard Wilde (Wählerverein). Zudem würde die PV-Anlage vom Berg aus optisch einen furchtbaren Eindruck vermitteln. „Wir haben für so ein Projekt ein zu beengtes Tal.“ Man solle zuerst die Dächer mit Paneele voll machen, ehe man wertvolle Freiflächen nutze.

Den Weideflächen-Einwand kann Vilgertshofer nur bedingt nachvollziehen. Es wäre möglich, trotz PV-Anlage die Wiese landwirtschaftlich zu nutzen. Das Vieh kann dort grasen, der Boden wird durch den Aufbau in keiner Weise schlechter. Josef Berwein (Wählerverein) hat gegen den Standort nichts. Nur befürchtet er einen Präzedenzfall. „Da werden sicher mehr aufspringen und ihre landwirtschaftlichen Flächen verpachten wollen.

Noch hätten wir mit einem strengen Kriterienkatalog die Zügel in der Hand gehabt.

Wegen der Optik entgegnete Ratskollege Florian Holzer (CSU), ein glühender Verfechter des Projekts, dass von oben betrachtet die Kiesgrube auch kein Augenschmaus sei. „Man sieht ja von der Alpspitze auch die PV-Anlagen von Garmisch-Partenkirchen.“ Holzer meinte zudem, dass die fragliche Fläche weder von der Straße, noch sonst wo am Boden groß auszumachen wäre. „Ich bin in jedem Fall dafür.“

Auch Eiter hat gehofft, dass das Vorhaben nicht abgeschmettert wird. „Noch hätten wir mit einem strengen Kriterienkatalog die Zügel in der Hand gehabt“, sagt er. Noch sind PV-Anlagen nicht privilegiert so wie die Landwirtschaft. „Aber es gibt schon Überlegungen dahin.“

Dann hätte nicht mehr die Gemeinde die Planungshoheit, sondern das Landratsamt. Die Behörde kann dann, wenn sich ein Grundstückseigentümer anbietet, ohne Mitspracherecht der Kommune eine PV-Anlage genehmigen – vielleicht an einem für den Gemeinderat ungünstigen Standort in Wallgau.