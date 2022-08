Kirchensanierung in Wallgau: Von der Ruaß-Kuchl zur Eis-Kathedrale

Von: Christof Schnürer

Ganz schön hell: Die Maler haben ein kleines Wunder vollbracht. Plötzlich erstrahlt das barocke Gotteshaus mit gotischen Wurzeln wieder. © Habersetzer

Die Sanierung der Wallgauer Pfarrkirche St. Jakob schreitet voran. Die erste Heilige Messe könnte vielleicht schon an Kirchweih stattfinden.

Wallgau – Die Zeiten der hässlichen grau-schwarzen Wände sind passé: St. Jakob erstrahlt dank fleißiger Maler in beinahe blendendem Weiß. „Ja, es geht hübsch voran“, meint Pfarrer Michael Wehrsdorf gut gelaunt. Der Seelsorger, der am Samstag seinen 68. Geburtstag feierte, spielt damit natürlich auf die Fortschritte bei der Sanierung der Wallgauer Pfarrkirche an, die seit Ende Juni laufen (wir berichteten). Wehrsdorfs frommer Wunsch: „Zu Kirchweih möchte ich auf alle Fälle wieder drin sein.“

Doch ob die Arbeiten tatsächlich bis Mitte Oktober abgeschlossen sind, dahinter macht Mesnerin Kathrin Simon ein dickes Fragezeichen. Der Grund für ihre Skepsis: die neue Heizung, die ihr zufolge weit und breit noch nicht in Sicht ist. „Vielleicht müssen wir ja frieren“, scherzt Simon.

Ansonsten aber kann sich die „Mühlwastl-Kathrin“ in puncto Tempo und Effizienz nicht beklagen. Tut sie auch nicht. Allein die Tatsache, dass der Putz nur in einer Höhe von etwa einem halben Meter vom Sockel weg entfernt werden musste, machte alle glücklich. Ursprünglich war von bis zu eineinhalb Metern die Rede. „Das ist sehr gut gelaufen“, erzählt die Mesnerin.

Ganz schön finster: Das Kirchenschiff von St. Jakob gleicht mit seinen grau-schwarzen Wänden eher einer Räucherkammer. © Josef Hornsteiner

Schon lange dachte man gezwungenermaßen über eine Sanierung nach. Bereits seit geraumer Zeit hatten die dunklen Wände in ein finsteres Gemäuer verwandelt. Was Pfarrherr Wehrsdorf gar nicht lustig fand. „Unser armer Herrgott in Wallgau muss weiter in einer ,Rußkuchel‘ hausen“, schrieb er vor bald fünf Jahren auf drastische Weise in einem Pfarrbrief. Lange vorbei: Jetzt gleicht St. Jakob eher einer Eis-Kathedrale angesichts der blütenweißen Wände und – noch – fehlender Heizung.

Die kosmetische Operation, die etwa 100 000 Euro kostet und für die das übergeordnete Erzbistum München-Freising keinen Cent zuschießt, startete an Johanni. Die Kirchenbänke sind seitdem in der Tenne des benachbarten Kirchenböbl deponiert. Orgel und Altäre sind staubfrei verpackt, die Kreuzweg-Bilder lagern in der Sakristei.

Laut Unterlagen ist das Wallgauer Gotteshaus um 1450 als gotisches Kirchlein errichtet worden. 200 Jahre später erhielt es das barocke Aussehen und den 28 Meter hohen Kirchturm. 1891 erweiterte man das sakrale Bauwerk um einen Orgelraum und die Sakristei. Doch das kostete seinerzeit viel Geld. Bei seinen Recherchen hat Pfarrherr Wehrsdorf herausgefunden, dass damals das Königlich bayerische Bezirksamt in Garmisch zur Finanzierung in Wallgau eine Biersteuer einführte. So mussten die Einheimischen für das süffige Getränk statt 21 plötzlich 22 Pfennig bezahlen. „Die Bürger haben sich nicht beschwert“, ergänzt Wehrsdorf. Er hat sich sogar die Mühe gemacht, dass einmal umzurechnen in die heutige Zeit. So müssten bei einem Bierpreis von sieben Euro die Mass noch 35 Cent draufgeschlagen werden. Man möchte sich gar nicht vorstellen, wie viel das wäre, wenn man den aktuellen Preis im Partenkirchner Festzelt (12,80 Euro) zugrundelegen würde. Dann gäbe es wohl auch im katholischen Wallgau Revolten.