Riesen-Lagerhalle im Wald: Wallgauer Gemeinderat sagt nein

Von: Christof Schnürer

Teilen

Inmitten der Natur befindet sich die Lagerhalle der Familie Neubauer. Rechts daneben soll eine noch größere entstehen. Dem Gemeinderat behagt das nicht. © Hans Buchwieser

Der Gemeinderat Wallgau hat nein gesagt - und zwar zu einer Hackschnitzel-Lagerhalle, die alle bislang bekannten Dimensionen im Isartal-Dorf sprengt.

Wallgau – Wie heißt es so schön im Bürokratendeutsch: Das gemeindliche Einvernehmen wird nicht erteilt. Im aktuellen Fall sogar sehr deutlich: So gab’s vom Gemeinderat Wallgau mit 12:1 Stimmen für die Pläne der Familie Neubauer eine klare Absage. Nur Hans Baur (Junge Mitarbeiter) scherte aus. Ein Signal, aber nicht das Aus: Denn letztlich entscheiden die Fachbehörden, ob die Neubauers in ihrem Wald eine riesige Lagerhalle bauen dürfen oder nicht.

„Es geht uns um saubere Energie“, verdeutlicht Bauwerber Martin Neubauer. Vor einiger Zeit wandte er sich ans Rathaus mit seinem Vorhaben am Almweg. Dort möchte der Wallgauer neben dem bestehenden Gebäude einen 15 mal 20 Meter großen Komplex realisieren – zum Hackschnitzel aufbereiten, zur Holzlagerung und zum Unterbringen von Maschinen. „Die Halle dient als Dreh- und Angelpunkt für die Verarbeitung von Holz aus dem eigenen Wald“, heißt es in der nachgereichten Betriebsbeschreibung an den Bürgermeister. Doch der zeigt sich wenig begeistert: „Es ist nicht nur die Größe, sondern die Höhe“, moniert Bastian Eiter (Wählerverein). Denn auf der abschüssigen Seite misst das Bauwerk von der Bodenplatte bis zum First über zwölf Meter. „So hoch ist nicht mal die ,Post‘ in Wallgau.“

Das Argument lässt Jakob Neubauer, der Vater des Bauwerbers, nicht zählen. Der fragliche Gebäudeteil befindet sich ihm zufolge auf der nicht einsehbaren Rückseite, wo auch ein Keller verwirklicht werden soll. Dieser erfüllt eine „wichtige Funktion“, indem er Platz bietet „für das Aggregat auf dem Anhänger, den Holzspalter, den Wasserbehälter oder Ersatzbalken“, wie in dem Schreiben an die Gemeinde mitgeteilt wird.

Die Familie nennt 63 Hektar Wald ihr eigen, seit Jahrzehnten arbeitet sie auf ihren Forstflächen im Nebenerwerb. Die jüngste Offensive begründen die Neubauers mit dem gesteigerten Bedarf an Hackschnitzeln. „Während in der aktuellen Halle lediglich 350 Schüttraummeter gelagert werden können, rechnet Martin Neubauer mit einer zukünftigen Steigerung auf bis zu 500 Schüttraummeter. „Diese Erweiterung stellt sicher, dass flexibel auf die steigende Nachfrage reagiert werden kann, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.“

Der Maschinenpark ist allerdings beträchtlich: Dazu gehören ein zwölf Meter langer Langholzwagen, ein sieben Meter langer Rückewagen, ein sieben Meter langer Anhänger, ein zwölf Meter langes Förderband, ein 6,5 Meter langer Traktor sowie ein 5,7 Meter langer Kipper. Zusätzlich sind diverse Anbaugeräte wie Schaufeln, Palettengabel und Greifer für Lader und Traktor vonnöten.

Da schaffen wir einen Präzedenzfall.

Ausmaße, die im Gemeinderat eher abschreckende Wirkung zeitigten. Zumal moniert wurde, dass die bereits bestehende Halle ohne Genehmigung erweitert worden sei. Das Ganze fuße auf einer „Fehlinformation“, beteuert Jakob Neubauer. Die Sache soll ihm zufolge korrigiert werden. Auf jeden Fall würden durch Halle eins und zwei Lagerkapazitäten von 500 Quadratmetern entstehen – und zwar inmitten der Natur.

„Das wird schon ganz schön wuchtig“, unkte Florian Holzer (CSU). Der „Café-Martl“ fragt sich: „Läuft dann Tag und Nacht das Diesel-Aggregat?“ Zweiter Bürgermeister Bernhard Wilde (Wählerverein) befürchtet bei einem Ja Nachahmer. „Da schaffen wir einen Präzedenzfall.“ Immerhin soll Wilde tags darauf als einer von wenigen Gemeinderäten bei einem privaten Ortstermin gesehen worden sein. Fraktionskollege Karl-Heinz Schwaiger will nicht grundsätzlich nein sagen. „Natürlich unterstützen wir ein solches Vorhaben in der heutigen Zeit.“ Doch dann folgt der entscheidende Zusatz: „Aber in einem vernünftigem Maß!“

Josef Berwein (Wählerverein), bekanntlich Landwirt von Beruf, stört sich ebenfalls an den Dimensionen. In der Tat gibt es in Wallgau keine vergleichbaren Bauwerke. Der Bürgermeister führt hierzu ein paar Beispiele auf: Der Genossenschaftsstadel an der Finz misst 161 Quadratmeter, bei jenem im Hofgarten sind’s 245, und der Stadel Richtung Walchensee bringt es auf 151 Quadratmeter. Kein Vergleich also zur geplanten Halle der Neubauers. „Aber man muss schon in Relation setzen, wie groß der Forstbetrieb ist“, ergänzte Hans Baur, der sich klar zu dem Bauvorhaben bekannte.

Letztlich gibt es noch einen weiteren Punkt, der im Gemeinderat auf Skepsis stieß: Der Bauwerber ist nicht Eigentümer der fraglichen Fläche. „Wir sind in der Übergabe“, versichert Jakob Neubauer. Bereits heute will die Familie entsprechende Gespräche führen.