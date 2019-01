Mann ist sechs Stunden in eisigem Felsgraben gefangen: So erlebte er die Stunden zwischen Leben und Tod

Die Bergwacht Krün hat Yann Leiner ein zweites Leben geschenkt. Mit etwas Abstand blickt der 42-Jährige zurück auf die Horrornacht, die er wohl nie mehr vergessen wird.

Saarbrücken/Krün – Die Hoffnung kehr zurück in Form eines hellen Strahls. „Ich habe ein Licht gesehen“, sagt Yann Leiner. „Plötzlich war das Leben wieder greifbar.“ Knapp sechs Stunden harrt der Saarbrücker am Sonntagabend im Estergebirge bei Eiseskälte in einem Felsgraben aus – völlig durchnässt, mit seinen Kräften am Ende. „Eine absolute Grenzerfahrung“, blickt er zu Hause in Saarbrücken mit drei Tagen Abstand zurück auf die schlimmsten Stunden seines Lebens. Die Horrornacht in der Jungfinz überlebt er mit viel Glück dank der modernen Technik und des beherzten Eingreifens der Bergwacht Krün.

+ Yann Leiner hatte unendliches Glück. „Was diese Männer geleistet haben, das hat mich schwer beeindruckt“, betont Leiner. „Das sind gutherzige Menschen, denen ich einfach nur dankbar bin.“ Am Mittwoch saß der Pädagoge, der in Sachen Lehrer-Fortbildung tätig ist, am Schreibtisch und verfasste einen entsprechenden Brief an seine persönlichen Helden von der Krüner Bereitschaft. „Sie haben mir einen weiteren Geburtstag geschenkt.“

Noch einmal rekapituliert er die Ereignisse jenes 27. Januar, die dem Saarbrücker um ein Haar das Leben gekostet hätten. Leiner befindet sich zu einem verlängerten Wochenende im Oberen Isartal. Im Wallgauer Alpenhof hat der begeisterte Alpinist Quartier bezogen. Am Sonntag um 9.15 Uhr bricht der 42-jährige Bergfex von dort Richtung Krüner Alm im Estergebirge auf. „Eigentlich wollte ich ja auf die Hohe Kiste gehen.“ Angesichts der Unmengen von Schnee entscheidet sich Leiner für die weitaus kürzere Tour.

Gegen 14.30 Uhr hat der Mann mit seinen Schneeschuhen sein Ziel erreicht. Eine halbe Stunde später beginnt der Abstieg. An einer Kehre, „Böbls Kurve“, auf gut 1200 Metern Höhe erblickt Leiner einen Abzweiger nach Wallgau. Er entschließt sich, diesem Schild zu folgen – eine fatale Entscheidung. „Der Weg war schwer zu erkennen, stark abschüssig.“ Irgendwann merkt der Saarbrücker, dass er vom schneebedeckten Pfad immer mehr abkommt. Nun will er zurück zum Hauptweg. „Ich habe es nicht geschafft.“

„Ich habe nicht mehr damit gerechnet, mich meinem Schicksal ergeben.“

Leiner weiß, dass seine Lage kritisch ist. Er gerät im oberen Teil der sogenannten Hölzleklamm in einen felsdurchsetzten, steilen Graben, der sich bald als Falle herausstellen sollte. Der unwirtliche Einschnitt wird immer enger. Der Wanderer kämpft sich durch ein knietiefes Schneefeld. Plötzlich bricht er kurz nach 17 Uhr seitlich weg und stürzt rund drei Meter ab. „Ich habe den Halt verloren.“ Der Saarländer landet direkt im Bachbett der Jungfinz. Das eiskalte Wasser frisst sich durch seine Kleidung. „Ich war völlig durchnässt.“ Auch sein Handy hat etwas abgekriegt – außer Funktion. Langsam setzt die Dämmerung ein. Was tun? „Ich habe angefangen mit den Stöcken zu graben.“ Auch um warm zu bleiben. Seine Notlage verbessert er kaum. Immerhin muss er dank des herausgebrochenen Schnees nicht mehr im Wasser stehen.

Leiner kauert sich zusammen. Er friert am ganzen Leib. Auf einmal springt sein Handy an. Über die Alpenvereins-App wählt er die Notrufnummer 112. Unzählige Male probiert er es – immer und immer wieder. „Dann hatte ich jemand an der Strippe.“ Es ist 18.34 Uhr. Die Alpinpolizei Hall in Tirol meldet sich. So gut es geht, teilt Leiner seinen Standort mit. „Ich habe gesagt, was mir eingefallen ist“ – zwischen Wallgauer Alm und Finzbach, Jungfinzgraben. Dann fährt der Körper des Verunglückten endgültig runter. „Ich geriet in einen völligen Dämmerzustand.“ Die Retter sind alarmiert, aber ob sie ihn finden? „Ich habe nicht mehr damit gerechnet, mich meinem Schicksal ergeben.“

Bergwachtmänner retten ihm das Leben

Inzwischen ist es 23 Uhr, stockdunkle Nacht. Draußen, über Leiner, hat es wieder zu schneien begonnen. Der Saarländer – beinahe schon apathisch – bemerkt einen Lichtschein. „Erst glaubte ich, es sei eine Illusion.“ Doch dann hört er Stimmen. „Auf einmal war ich revitalisiert, ich habe gerufen und gepfiffen.“ Die Bergwachtmänner, die wie wild eine Schneise graben und ihn nach oben ziehen, erscheinen ihm wie Schutzengel. Sie befreien ihn von seinen nassen Klamotten, stecken ihn in den wärmenden Biwaksack. Nun muss der völlig unterkühlte Leiner noch einmal seine ganzen Kräfte zusammennehmen und mit seinen Rettern Richtung Pistenbully gehen. „Es war wie in Trance.“

Aber Yann Leiner ist nicht mehr allein. „Wie die Bergwachtmänner mich motiviert haben weiterzumachen, ist unglaublich.“ Die Fahrt hinunter ins Tal nimmt er nur mehr schemenhaft wahr. Gegen 2 Uhr wird Leiner im Klinikum Garmisch-Partenkirchen eingeliefert. Die Ärzte stellen bei ihm noch eine Körpertemperatur von knapp über 35 Grad Celsius fest.

Mit leicht erhöhten Entzündungswerten tritt der Saarbrücker wenige Stunden nach der Horrornacht bereits am Montag mit der Bahn die Heimreise an. Er hat die zweite Chance bekommen – dank 16 Bergwachtmännern und zweier Polizisten.

Lesen Sie auch:

Komplett außer Kontrolle: 16-Jähriger stürzt in Gartenteich und irrt pitschnass durch den Ort

Völlig außer Kontrolle war ein 16-jähriger Geretsrieder am Mittwochabend. Im Alkohol- und Drogenrausch stürzte er unter anderem in einen Gartenteich. Die Polizei schaltete das Jugendamt ein.

Mann erleidet Herzinfarkt am Steuer und stirbt - Wagen außer Kontrolle

Drama im Straßenverkehr: Ein Mann hat während einer Autofahrt einen Herzinfarkt erlitten und ist an der

Unfallstelle gestorben.