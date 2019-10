Isar-Kies: „Riesenzirkus“ mit Florian Streibl

Florian Streibls Intervention in puncto Isar stößt in Wallgau auf wenig Freude. Der Bürgermeister findet dazu klare Worte.

Wallgau – Das Vorpreschen des Landtagsabgeordneten Florian Streibl (Freie Wähler) in puncto Geschiebeproblem in der Isar stößt im Wallgauer Rathaus nicht auf ungeteilte Freude. Ganz im Gegenteil: „Damit wird unser Problem nicht gelöst“, verdeutlichte in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein etwas verschnupfter Bürgermeister Hansjörg Zahler (CSU). Der Rathauschef wird sogar noch deutlicher: „Mein Wunsch wäre es, dass Herr Streibl einmal hergeht und nicht so einen Riesenzirkus macht.“

Reingegrätscht

Hintergrund dieser Verbalwatschn für den Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler war dessen Intervention nach Zahlers Schreiben an Umweltminister Thorsten Glauber – bekanntlich ein Parteifreund von Streibl. Was als Denkschrift an ein bayerisches Kabinettsmitglied gedacht war, wurde durch Streibls Reingrätschen plötzlich zum Politikum. Die Sorgen und Nöte der Wallgauer um ihren Trinkwasserbrunnen in der Auhütte, der durch Hochwasser – bedingt durch überbordenden Kies – gefährdet ist, kann der Oberammergauer zwar verstehen. Doch Streibl will die Causa Isar globaler als die Menschen vor Ort betrachten. „Hochwasserschutz, Isarstauwehr, Kiesentnahme, Walchenseekraftwerk, Restwassermenge, Fischschutz – all dies hängt in puncto Isar zusammen“, meinte der Landespolitiker vor zwei Wochen in einer Pressemitteilung (wir berichteten). Im selben Atemzug kündigte Streibl an, sich mit dem zuständigen Minister – also Glauber – in dieser für Isar-Anrainer brisanten Angelegenheit kurzzuschließen.

Keine Parteipolitik

Eine Herangehensweise, die dem Wallgauer Bürgermeister gar nicht schmeckt. „Trinkwasser ist keine parteipolitische Angelegenheit!“ Mit dieser einerseits provokanten, andererseits drastischen Formulierung hebt Zahler nochmals die existenzielle Bedeutung dieses Themas hervor. Deshalb sei sein Brief keine förmliche Einladung an Glauber, sondern ein Dringlichkeitsantrag gewesen. An die Adresse von Streibl gewandt konstatiert der schwarze Rathauschef: „Von einem Abgeordneten würde ich mir schon eine Gewichtung erwarten.“ Zahler, der bekanntlich im Mai 2020 auf eigenen Wunsch aus dem Amt scheidet, schob schnell noch hinterher: „Ich stehe ja nicht mehr im Verdacht, Wahlkampf zu machen.“

Wallgauer unter Artenschutz

Im Gemeinderat stieß Zahler auf breite Zustimmung. Das Thema Kies und wann dieser ausgebaggert werden dürfe aus Deutschlands angeblich letzten Wildfluss, hängt den Isartalern schon längst zum Hals heraus. Daher verwundert es nicht, dass bei einer solchen, zum x-ten Mal geführten Diskussion nicht mit Polemik gespart wird. „Man sollte die Wallgauer unter Artenschutz stellen“, frotzelte CSU-Gemeinderat Robert Kuplwieser, „Dann wären wir wenigstens auf Augenhöhe“ – mit Pflanzen, Tieren und Insekten, die bei der Kies-Debatte von Umweltverbänden und -behörden stets ins Feld geführt werden.

Bernhard Wilde (Wählerverein) indes regte an: „Es wäre sehr sinnvoll, einen Termin vor Ort zu machen.“ Und tatsächlich: Inzwischen hat Bürgermeister Zahler eine Nachricht aus München erhalten. Demnach kündigt Umweltminister Glauber sein Kommen für den 20. November in Wallgau an. Ob er mit seinem Parteifreund Streibl anrückt, steht allerdings in den Sternen.