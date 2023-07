Doch kein Abriss: Wikingerdorf Flake wird verkleinert - Wie wichtig ist das Dorf für den Isartaler Tourismus?

Von: Christiane Mühlbauer, Josef Hornsteiner

Standen 2008 am Walchensee vor der Kamera: Petra Summer (l.) aus Mittenwald und Monika Wörnle aus Wallgau spielten im Film „Wickie und die starken Männer“ Ehefrauen der Wikinger im Kulissendorf Flake. © Constantin Film

Die Entscheidung ist gefallen: das Filmkulissendorf Flake am Walchensee wird kleiner. Es sollen nicht alle Hütten saniert werden – stattdessen möchte Kochel eine Badewiese für Familien schaffen. Wie wichtig ist das Dorf für den Isartaler Tourismus?

Isartal/Kochel/Walchensee – Jedes Mal, wenn Petra Summer an den urigen Holzhütten vorbeifährt, schwelgt sie in Erinnerungen. Von langen, teils regendurchdrungenen Tagen am Walchensee. Als sie eine von vielen weiteren Komparsen aus dem Isartal für Michael Bully Herbigs Film „Wickie und die starken Männer“ war. Neun Drehtage lang stand sie 2008 vor der Kamera. Mimte die Ehefrau eines Wikingers. Am ersten Tag habe es so geschüttet, dass die Darsteller Plastik-Ponchos unter den Wikingergewändern angezogen hatten. „Hat aber noch weniger gebracht, weil wir dann patschnass vom Schwitzen waren.“ Die schmutzigen Gewänder sind dann jeden Abend nach München gefahren, über Nacht gewaschen und am nächsten Tag wieder trocken und sauber zum Drehort gebracht worden. Von 6 Uhr morgens bis teils spät in die Nacht hinein stand sie bei jenen urigen Holzhütten des Szenenbildners Matthias Müsse. „Die haben richtig gut ausgeschaut“, schwärmt sie selbst 15 Jahre später.

Heute ist die Lage etwas weniger romantisch. Von dem einstigen Hollywood-Flair ist nicht viel übrig geblieben. Die Tatsache, dass vor vier Wochen über 300 Walchenseer auf einer Unterschriftenliste den Abriss von Flake forderten (wir berichteten), hatte in der gleichnamigen Gemeinde hohe Wellen geschlagen. Unter den sieben Initiatoren sind auch die beiden Walchenseer Gemeinderäte Frank Sommerschuh und Reinhard Dollrieß (beide Freie Wähler).

2009 war Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU) überzeugt geworden von der Schönheit der Filmkulisse, ließ sie nach den Dreharbeiten von der Sachenbacher Bucht an die Ostküste des Walchensees verlegen. Im selben Jahr nahm der berühmte Schauspieler und Regisseur Bully Herbig die Einheimischen in einer Folge des TV-Formats „Verstehen Sie Spaß“ aufs Korn, als er bei einer Infoveranstaltung vorgaukelte, aus ganz Walchensee einen gigantischen Freizeitpark errichten zu wollen.

Nun hatten Sommerschuh und Dollrieß im Gemeinderat den Antrag gestellt, das Kulissendorf nicht zu sanieren, sondern abzureißen und aus dem Areal eine Badewiese zu machen. Zur entscheidenden Sitzung in Kochel waren am Dienstag fast 40 Zuhörer erschienen. Sie erlebten eine Diskussion, in der es hart zur Sache ging.

Dollrieß begründete den Antrag damit, dass Flake schon seit Jahren den Einwohnern missfalle. Nun, da der TÜV die Standsicherheit der Hütten bemängle, sei der Zeitpunkt gekommen, um über die Zukunft zu sprechen. „Die meisten Walchenseer identifizieren sich nicht damit und haben kein Verständnis für große finanzielle Ausgaben“, sagte Sommerschuh. Und Besucher seien aufgrund des „begrenzten Angebots teilweise sehr enttäuscht“. Würde man jetzt Fundamente aus Beton gießen, „stehen die Hütten für die Ewigkeit“.

Auf Isartaler Seite ist das Wikingerdorf touristisch eine nette Kleinigkeit – aber auch nicht mehr, wie der stellvertretende Alpenwelt-Karwendel-Geschäftsführer Manuel Huber deutlich macht. „Klar fahren Familien zum Walchensee und schauen sich dann das Dorf an, wenn sie schon mal da sind“, sagt Huber dem Tagblatt. Doch das gezielt Touristen ins Isartal kommen, um die ehemalige Filmkulisse aufzusuchen, sei weniger der Fall. „Den Verlust des Dorfes würden wir quasi verschmerzen“, sagt Huber. Der Walchensee an sich sei schon eine Attraktion, der von Urlaubern der Alpenwelt Karwendel sowie von den einheimischen Isartalern sowieso als „ihr See“ empfunden wird. In Anbetracht der Massen würde Huber aus touristischer Sicht eher eine weitere Bademöglichkeit willkommen heißen.

Bürgermeister Thomas Holz pocht deshalb auf einen Kompromiss. Er hatte anfangs der Gemeinderatssitzung in Kochel in einer umfangreichen Stellungnahme über die gesamte Entwicklung von Flake gesprochen. Er berichtete auch von einem Ortstermin mit dem Bau- und Tourismusausschuss im Februar, nach dem die Beurteilung des TÜV eingegangen war. Von den Mitgliedern sei die „einhellige Meinung“ vertreten worden, dass Flake teilweise erhalten und mehr Platz für Badegäste geschaffen werden soll, so Holz. Weil zu dem Zeitpunkt noch keine Kostenschätzung vorlag, habe man im Haushalt 150 000 Euro angesetzt, „um einen gewissen Handlungsspielraum zu haben“. Parallel zu diesen Vorbereitungen, so der Bürgermeister weiter, wurde vom Walchenseer Verkehrsverein ein Konzept für Flake erarbeitet, das ihm im März überreicht wurde. Der Verein schreibt darin vom Erhalt von ein bis zwei Hütten und der Umwandlung in eine Familienbadewiese mit leichterem Seezugang.

Im Juni fand dann die Unterschriftenaktion der Bürger statt. „Das Thema Tourismus betrifft die gesamte Gemeinde“, sagte Jens Müller (UWK). „Flake bringt uns allen was, genauso wie das Trimini.“ Wenn man eine Befragung mache, müsse man alle Gemeindebürger anhören. Bettina Sindlhauser (Freie Bürger Ried) fand den Gedanken, Betonfundamente zu errichten, nicht gut. Sie stellte Eindrehfundamente vor, eine Art riesengroße Schraube. Diese würden in den Boden gedreht, darauf setze man dann die Bodenplatte. Wenn man ein Bauwerk entferne, drehe man dann die „Schraube“ wieder heraus und fülle den Boden mit Erde auf. Die Idee kam im Gremium gut an.

Für Bürgermeister Holz hat Flake große touristische Bedeutung. Es sei ein kostenloses Ausflugsziel, und die Fotomotive generierten „tausende Multiplikatoren“. Bei den regelmäßigen Führungen kämen durchschnittlich sechs bis zehn Teilnehmer. Holz listete die Google-Statistik auf – selbst jetzt, während der Schließung, gab es fast 36 000 Aufrufe des Profils. Flake habe eine große Reichweite, von der auch das benachbarte Isartal profitieren würde.

Auf der Unterschriftenliste gegen Flake haben 318 Personen unterschrieben. Holz listete auf, dass nur 237 Bürger der Gemeinde seien. Walchensee hat 474 Einwohner. Darauf entstand eine Debatte über das Stimmrecht. Holz kreidet den Initiatoren der Unterschriftenaktion an, „nicht alle relevanten Fakten zur objektiven Entscheidungsfindung“ vorgelegt zu haben. Um alle, auch den Verkehrsverein, „an einen Tisch zu bringen“, lud er Ende Juni zum Gespräch. Er fühle nämlich, dass „ein Riss“ durch Walchensee gehe.

Holz stellte ein neues Konzept vor, basierend auf dem Sanierungsangebot, das seit Ende Mai vorliegt. Es handelt sich um den Teil-Erhalt von Flake mit dem Konzept des Verkehrsvereins als Grundlage. Die „stilgerechte Sanierung“ wird mit rund 26 000 Euro pro Hütte veranschlagt. Über Details wird nun gesprochen. Mit nur einer Gegenstimme ist dem zugestimmt worden.

Und was sagen die Initiatoren der Unterschriftenliste? Sie seien enttäuscht, dass dem Bürgerwillen aus Walchensee zu wenig Beachtung geschenkt werde, monierte Sprecherin Julia Schuster. „Wir bedauern außerdem, dass die Diskussion in weiten Teilen mit persönlichen Angriffen verlief und an den eigentlichen Diskussionspunkten vorbeiging.“