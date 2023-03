Bürgerbegehren in Wallgau: Zehn-Prozent-Hürde genommen

Hier soll sie hin: Auf der schraffierten Fläche nahe dem Kieswerk könnte eine Photovoltaik-Freiflächenanlage entstehen. © Vispiron

Alles deutet in Wallgau auf einen Bürgerentscheid im Oktober hin. Im Kampf um eine Photovoltaik-Anlage haben die Initiatoren laut eigener Aussage bereits über 120 Unterschriften gesammelt. Das Quorum ist somit erreicht.

Wallgau – Der 1500-Seelenort Wallgau steuert auf seinen ersten Bürgerentscheid zu. Karl-Otto Schmid und seine fünf Mitstreiter, die sich klar für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage aussprechen, sammeln seit Mitte Januar fleißig Unterschriften. Mehr noch: Die Initiatoren des Bürgerbegehrens vermelden, das geforderte Quorum von zehn Prozent der im Dorf Stimmberechtigten (1100) erreicht zu haben.

„Mittlerweile sind es über 120 Unterschriften“, teilt Mitinitiator Schmid zufrieden mit. Die gute Laune hat auch einen anderen Grund: „Mit unserem Begehren erhalten Wahlberechtigte das Recht, bei einem Bürgerentscheid selbst über ein Für oder Wider abzustimmen.“

Grundsätzliches Ziel von Schmid und Co. ist es, die Gemeinde per Volkswillen aufzufordern, die Grundlagen für den Bau einer stromproduzierenden Anlage zu schaffen. Die in Frage kommenden 15 000 Quadratmeter sind Teil einer zehn Hektar großen Fläche, die das Kieswerk Achner von einem Krüner Geschäftsmann gepachtet hat. Nach langer Nutzung wird das fragliche Areal in Absprache mit dem Eigentümer renaturiert und von einem Krüner Landwirt aktuell genutzt.

Anfang Mai sollen die gut gefüllten Listen im Rathaus übergeben werden. „Unsere Gemeinde muss dann prüfen, ob alle Unterschriften rechtmäßig sind und das Quorum erreicht ist“, beschreibt Bürgermeister Bastian Eiter (Wählerverein) das weitere Prozedere. „Wenn alles passt, soll die Abstimmung parallel zu den Landtagswahlen stattfinden“ – also am 8. Oktober.

Den Stein unfreiwillig ins Rollen gebracht, hatte der Gemeinderat, als er mit 8:5 Stimmen das Bauvorhaben der Projektentwickler Vispiron EPC GmbH & Co. KG mehrheitlich ablehnte. Ein Grund der Gegner war unter anderem der Verlust zusätzlicher Weideflächen. Doch der Bürgermeister, der seinerzeit für den Solarpark votiert hatte, nennt auch Vorteile. „Uns würden keine Kosten entstehen, weil die der Antragsteller übernehmen muss.“ Zudem hätten diese der Kommune auf 20 Jahre einen Bonus von 2500 Euro per anno zugesichert.

Gleichwohl führt Eiter das Problem mit dem fehlenden Grünland an. In diesem Kontext meldet sich auch der Krüner Landwirt, der aktuell die ehemalige Kieswerksfläche nutzt und wohlweislich nicht genannt werden möchte, zu Wort. „PV-Anlagen gehören aufs Dach und nicht in die Wiese.“ Die Gegner eines Solarparks, den es im Landkreis beispielsweise schon in Uffing gibt, befürchten, dass mit einer Genehmigung ein Präzedenzfall geschaffen werde, der weitere Bebauungen zur Folge hat.

Ein Argument, das für Karl-Otto Schmid nicht stichhaltig ist. „In ganz Deutschland werden Solar-Anlagen und -Parks gebaut“, verdeutlicht der Wallgauer. „Wir stecken doch in einer Energiekrise und wollen mit unserem Begehren eine Zeitenwende einleiten, die von der Bundesregierung mit dem Ausstieg aus der Atom- und Kohlekraft doch schon lange gefordert wird.“ Mit einer PV-Freiflächenanlage kann laut Schmid der Anteil erneuerbarer Energie in Wallgau von derzeit 10 auf 44 Prozent gesteigert und somit 750 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Für Schmid ist die vorgesehene Fläche kaum einsehbar und somit für eine PV-Anlage geradezu prädestiniert. Im Hinblick auf die zweifelnde Bauernschaft betont Schmid: „Das Gelände kann sogar weiter für Kleintierhaltung genutzt werden.“ Wolfgang Kunz