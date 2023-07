Ein voller Erfolg: Die Weiße Nacht verzaubert Garmisch

Zum Feiern, Tanzen und Genießen sind die Besucher in die Fußgängerzone gekommen – Alt und Jung, Einheimische, Urlauber und Gäste aus der Region gleichermaßen. © Peter Krinninger

Alle feiern: Die Weiße Nacht in Garmisch war wieder ein großer Erfolg. Der Ärger aus dem Vorfeld scheint verflogen. Demonstrativ lobt die Werbegemeinschaftsvorsitzende den neuen Organisator.

Garmisch-Partenkirchen – Es gibt Tage und Nächte, da spielt das Wetter eine größere Rolle als an anderen. Da werden die Wetterprognosen öfter geprüft als sonst, die Wolken am Himmel genauer beobachtet. Der 1. Juli war so ein Datum. Es war der Tag der Weißen Nacht. Nach Corona-Zwangspausen und Ärger im Vorfeld nach dem Aus von Marco Wanke als Organisator sollte das Sommernachts-Straßenfestival einfach perfekt werden. Eine Veranstaltung für alle Einheimischen und Gäste. Ein Fest, das die Garmischer Fußgängerzone verzaubert. Genau das ist gelungen.

Mit ihrem Sound sorgt die Mundart-Band Loamsiada aus Augsburg schon am frühen Abend für beste Stimmung. © Peter Krinninger

Zum Start um 16 Uhr füllt sich die Fußgängerzone, am Marienplatz ertönen die ersten Klänge von DJ Froost, auf der Bühne am Richard-Strauss-Platz hat sich der lokale Radiosender ein abwechslungsreiches Kulturprogramm überlegt. Die Besucher lauschen, genießen, manche schunkeln etwa zu Liedern von Udo Jürgens, die Sänger Valerian vor der Spielbank zum Besten gibt. Spätestens um 19.30 Uhr ist die Fußgängerzone voll. Einheimische, Gäste aus dem Umland und Urlauber haben ihre weißen Hosen, Kleider, T-Shirts und Blusen für diesen Tag hervorgeholt.

Die kleinen Monster der Theatergruppe Creme Frech ziehen durch die Menge. Zwei große weiße Engel auf Stelzen und drei mit beachtlichen Glitzer dekorierte Artgenossen gehen an den Tischen vorbei – allesamt beliebte Fotomotive. Die Dämmerung setzt ein und Ron van Lankeren begeistert mit seiner Stimme. Bekannte Hits trägt er gefühlvoll vor. Aus Wippen wird Tanzen.

Beliebte Fotomotive sind die beleuchteten Engel, die sich unter die Besucher mischen. © Peter Krinninger

An Ständen werden Getränke und Streetfood angeboten – von Schaschlik bis Kaiserschmarrn. Die Warteschlangen aber sind lang, zu lange zum Teil. Ein kleines Manko. Den begründet Michaela Nelhiebel, Vorsitzende der Werbegemeinschaft Garmischer Zentrum, auch mit dem Mitarbeitermangel in der Gastronomie. Ihre Stimmung lassen sich die Gäste dadurch in keiner Weise vermiesen. Auch Polizeibeamte und Security-Mitarbeiter genießen die entspannte Atmosphäre – sie haben keine Arbeit. Die Menschen sind gekommen, um sich zu unterhalten. Aber auch, um zu feiern. Partylaune herrscht an den vier Bühnen. Livemusik und DJ’s kommen an, ganz verschiedene Genres sind vertreten – eine wunderbare Mischung.

Rückmeldung zur Weißen Nacht positiv: „Musik hat richtigen Ton getroffen“

Diese Rückmeldung hat auch Gabriele Hoffmann von der Werbegemeinschaft Garmischer Zentrum bekommen. Alles war „wahnsinnig gut organisiert“ und „die Musik hat den richtigen Ton getroffen“: Einige Besucher haben sie extra angesprochen, um ihr das zu sagen. Sie habe die Begeisterung von Jung und Alt gespürt. Alle hätten sich „riesig auf und über das Fest gefreut“. Sie selbst beschreibt die Weiße Nacht als „das Fest des Jahres in Garmisch“. Das in ihren Augen auch dank der vielen Einheimischen zu solch einem großen Erfolg geworden ist.

Nelhiebel zeigt sich ebenso zufrieden wie ihre Stellvertreterin. Sie lobt die ausgezeichnete Arbeit des neuen Organisators Thorsten Unseld als „genial“. Er hatte ihr zufolge ständig ein offenes Ohr und war während der Vorbereitungen sehr präsent.

Nach Aus von Marco Wanke: Neuer Organisator Thorsten Unseld wird gelobt

Bekanntlich trat Unseld die Nachfolge von Marco Wanke an, der die Weiße Nacht seit ihrer Premiere in Garmisch-Partenkirchen 2014 organisiert hatte. Sein Aus sorgte für allerhand Gesprächsstoff im Ort, denn als einvernehmlich konnte man die Trennung wahrlich nicht bezeichnen. Doch offiziell herrscht Waffenstillstand. „Alles in Ordnung“ beteuerten sowohl Wanke als auch Nelhiebel gegenüber dem Tagblatt im Vorfeld der Weißen Nacht.

An den Ärger im Vorfeld will am Samstag ohnehin niemand denken. Etwas „Tolles zum Wohlfühlen“ habe man den Menschen geboten, schwärmt Nelhiebel. Sie begründet den Erfolg der Veranstaltung auch mit der großen Bandbreite der Musik. Man konnte tanzen oder einfach nur zuhören – jeder, wie er wollte. Für die Weiße Nacht 2024, die für das erste oder zweite Juliwochenende schon beschlossen sei, wünscht sie sich mehr Catering-Anbieter, um die Wartezeiten zu verkürzen. Ansonsten betont sie das außerordentliche Glück mit dem Wetter. Erst zum Ende, pünktlich um 23.30 Uhr, setzt leichter Nieselregen ein. Wenn es einen Wettergott gibt, hat er es an diesem Abend gut gemeint.

Von Peter Krinninger und Katharina Bromberger