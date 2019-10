Wieder Gipfeltreffen auf Schloss Elmau: Zwei Tage der Einigkeit

2018 Hamburg, in diesem Jahr Bayern: Ein Kontrastprogramm. Gastgeber Markus Söder begrüßte am Donnerstag elf seiner Amtskollegen auf der Zugspitze mit einem Weißwurstessen.

Krün – „Beim G7-Gipfel habe ich erzählt, dass die Bank bereits seit 100 Jahren dort steht“, sagt Dietmar Müller-Elmau verschmitzt. Das stimmt natürlich nicht. Speziell für diesen Anlass hat sie der Schlossherr damals bauen lassen. Eine lohnende Investition, denn jetzt nehmen wieder hochkarätige Politiker auf ihr Platz. Zum Gruppenfoto für die Presse.

+ Gruppenfoto auf der G7-Bank: (v.l.) Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes, Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Peter Tschentscher (SPD), Bürgermeister von Hamburg, Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident von Hessen, Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Stefan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, Michael M üller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin und Andreas Bovenschulte (SPD), Präsident des Senats von Bremen. Fotos: Dominik Bartl „Es waren ganz wunderbare Tage mit den Ministerpräsidenten“, schwärmt Müller-Elmau. Seine Augen strahlen. Keine Spur von routinierter Abgebrühtheit, sondern echte Begeisterung. „Eine gute Werbung für uns und die Region.“

Mit der eigentlichen Konferenz sind die zwölf Regierungschefs am gestrigen Freitag früher fertig als erwartet. „Bei allen Tagesordnungspunkten gab es einstimmige Beschlüsse, und es waren immerhin 16“, schickt Ministerpräsident Markus Söder bei der abschließenden Pressekonferenz voraus. Einigkeit, die man in der Parteipolitik sonst selten erlebt.

Müller-Elmau verbucht die zweite politische Großveranstaltung als wichtigen Erfolg

„Es ist dieser besondere Ort und die entspannte Atmosphäre hier.“ Müller-Elmaus Vermutung, warum sich die Ministerpräsidenten so einvernehmlich zu den verschiedenen Länderthemen austauschten, ist natürlich nicht ganz uneigennützig. Er wird diese zweite politische Großveranstaltung als weiteren wichtigen Erfolg verbuchen können – für sein Schloss und seine Mitarbeiter. Alles klappte wie am Schnürchen, berichtet er. Nur mit den kulinarischen Vorgaben des Gastgebers tat er sich zunächst etwas schwer: Am Abend der Ankunft gibt es Entenbrust und danach einen „fantastischen Kaiserschmarrn“ zum Dessert. Am Mittag nach der Konferenz geht es weiter mit Schweinebraten und Sauerkraut. „Das musste ich unserem Zwei-Sterne-Küchenchef noch kurz vorher beibringen“, scherzt Müller-Elmau, der bayerische Küche sonst eher selten auf seine Speisekarte nimmt, und schon gar nicht in solch’ üppigen Portionen: „Der Ministerpräsident wollte, dass niemand hungrig nach Hause fährt.“ Sein Wunsch war ihm Befehl.

Die Minister wollen alle privat wiederkommen ins Schlosshotel Elmau

Der Abend des ersten Tages klingt in der Bar aus. Tolle Gespräche führt Müller-Elmau mit den meisten der Teilnehmer. „Da merkt man erst, was für fähige Leute das sind.“ Müller-Elmaus Euphorie ist ihm sichtbar ins Gesicht geschrieben: „Zum ersten Mal überhaupt durften wir einen amtierenden Ministerpräsidenten bei uns begrüßen.“ Und dann nicht nur einen, sondern gleich zwölf. Und sie wollen alle wiederkommen, privat, wenn es die Zeit zulässt. Der Schlossherr lächelt zufrieden. Zufrieden ist auch der Landesvater mit seiner Konferenz und dem Programm, das er seinen Kollegen geboten hat: bayerischen Genuss fürs Auge und für den Gaumen.

Inhaltlich ging es unter anderem um die Stärkung des Föderalismus – allgemein und speziell im Bildungsbereich. „Der Klimaschutz erhält durch das Klimapaket des Bundes und zusätzlich durch die länderspezifischen Gesetze einen richtigen Schub“, ist Söder überzeugt. Einigkeit demonstrierten die Länderchefs auch in Sachen Rechtsextremismus. „Wir dürfen nicht immer nur betroffen und beschämt sein, sondern müssen auch handeln“, so Söder. „Ich hoffe, ich war ein guter Gastgeber“, sagt Söder zum Schluss. Daran zweifelt niemand.

VON THOMAS KARSCH