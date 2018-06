„Wir schaukeln das“: Initiative organisiert großes Spielplatzfest in Mittenwald

Er macht sich stark für Kinder: Andreas Heilmann setzt sich – zusammen mit Eltern – für den Spielplatz am Anger in Mittenwald ein. Jetzt organisiert der Vater von Zwillingen ein Fest an Ort und Stelle. Die Einnahmen fließen in die Erneuerung des Areals.

Mittenwald – Sie sind ein kleines Paradies für Kinder, Orte, an denen sie sich austoben können. In Mittenwald sorgten die Spielplätze in der Vergangenheit aber schon für Schlagzeilen. Zum Beispiel im Juni 2017. Damals hatte die Karwendelbahn AG der Marktgemeinde den Pachtvertrag für das Vergnügungsareal im Schwarzenfeld zum Jahresende gekündigt. Die Kommune musste die Fläche schweren Herzens räumen. Ohne bis heute Ersatz anbieten zu können. Durchaus aber Alternativen.

Bürgermeister Adolf Hornsteiner (CSU) verweist auf den „schönen“ Spielplatz im Ried und am Anger. Doch auch bei letzterem schrillten im vergangenen Jahr einmal die Alarmglocken. Aufgrund von überraschenden Arbeiten befürchteten Eltern, dass das Bürgerhaus verkauft werden soll. Dabei handelte es sich lediglich um eine Austauschaktion von Geräten. Fragt man den Rathauschef heute nach der Zukunft des maroden Gebäudes und somit des Spielplatzes, hält er sich mit einer Antwort zurück. Fällt in die Kategorie: ungelegte Eier. Eines stellt er aber klar. Beide Kinder-Areale „werden wir ertüchtigen.“ Mit allem, was dazugehört. Der Haushalt für dieses Jahr enthält einen Planungsansatz. Sobald der Etat vom Landratsamt genehmigt ist, „machen wir die Spielplätze attraktiver“.

Große Unterstützung erhält die Gemeinde dabei von Andreas Heilmann und diverser Eltern. Ganz zur Freude des Bürgermeisters. Nachdem der gelernte Bäckermeister und Vater von Zwillingen bereits 2017 den Anstoß für eine Modernisierung gegeben hat, bei welcher ein neues Klettergerüst entstanden ist, will er nun weiter anpacken und für zusätzliche Geräte sorgen. Finanziert werden soll das Ganze durch das „Spielplatzfest Am Anger“ am Sonntag, 10. Juni. Die Gemeinde hilft natürlich mit.

Seit Monaten ist Heilmann für dieses Fest unterwegs, sammelt Spenden und Preise für die Tombola. „Jeder Cent kommt danach der Spielplatz-Erneuerung zugute“, versichert er.

Gespendet wird fleißig. In der eigens erstellten Facebook-Gruppe „Anger Spielplatz 2.0 – wir schaukeln das!“ postet Heilmann fast täglich Meldungen über Spielsachen, Kleidung oder Accessoires für die Preisverteilung. Auch über Anregungen oder Ideen für die Zukunft tauscht man sich dort aus. Neben neuen Spielgeräten soll so auch ein großes Eingangsschild an der südlichen Pforte angebracht werden. „Dann sieht man endlich einmal, dass da ein Spielplatz hinter den Steinmauern ist“, sagt Heilmann. Bürgermeister Hornsteiner hätte hierfür bereits sein Einverständnis gegeben. Längst vergessen sind also die Zeiten, als Heilmann noch mit seinen dreijährigen Zwillingen über den Spielplatz ging und sich über „rostige Nägel in den Klettergerüsten und Dreck im Sand“ ärgern musste.

Geboten wird deshalb einiges beim Spielplatzfest. Die Initiatoren buhlen schon jetzt um viele Gäste, die für den guten Zweck einen ganzen Tag lang nach Herzenslust selbst feiern können. Der Deutsche Alpenverein (DAV) unter anderem organisiert ein Biertragerl-Steigen. Doch diesmal dürfen auch Erwachsene ran.

Seit Monaten stecken Heilmann und seine fleißigen Helfer deshalb in den Vorbereitungen. Es soll ein bunter Nachmittag mit reichlich Spiel und Spaß sein und gerade bei den Kindern für Freude sorgen. Da darf natürlich auch eine Hüpfburg nicht fehlen. Für die Eltern und andere Besucher gibt es frisch gezapftes Bier in einem kleinen Festzelt sowie viel Kulinarisches. Eben ein Genusstag für Groß und Klein.

Das Spielplatzfest

am Anger in Mittenwald findet am Sonntag, 10. Juni, ab 11 Uhr statt.