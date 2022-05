Zu Beginn ein besonderer Friedensgruß - Eröffnungsgottesdienst der Passion in Zeichen aktueller Krisen

Gelübdespiel in weltpolitisch schwierigen Zeiten

Von Katharina Brumbauer schließen

Die Kriege in der Ukraine oder im Jemen, der Klimawandel: „Die Passionen der Menschen heute stehen uns direkt vor Augen“, sagt der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm beim Eröffnungsgottesdienst der Oberammergauer Passionsspiele 2022. Geistliche Würdenträger und Darsteller, die Fürbitten lesen, halten einen flammenden Appell gegen Gewalt.

Oberammergau – „We’re marching in the light of god“ – Als der Chor im Eröffnungsgottesdienst der Passion das Stück „Syahamba“ singt, sitzen auch die geistlichen Würdenträger nicht mehr still. Kardinal Reinhard Marx aus dem Erzbistum München und Freising, der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der als Gast geladene anglikanische Erzbischof Thabo Makgoba aus Kapstadt, Dekan Thomas Gröner, Pastoralreferentin Angelika Winterer und Pfarrer Peter Sachi wippen beschwingt im Takt und animieren die Zuschauer zum Mitklatschen. Dass dieses Gelübdespiel alle mit besonderem Enthusiasmus erfüllt, wird schon hier deutlich.

+ Stückl „on fire“: Der Spielleiter ist so in seinem Element, dass er die Osterkerze umstößt. © Andreas Mayr

Denn ein ganzes Dorf hat auf sein kulturelles Großereignis hingefiebert, dass coronabedingt um zwei Jahre verschoben wurde. Die Freude und die Aufgeregtheit, dass es stattfinden kann, ist bei allen von Minute eins an spürbar. Auch bei Erzbischof Makgoba aus Südafrika, der Spielleiter Christian Stückl zwei Jahre vor der Pandemie kennenlernte und jetzt dessen Bitte nachkommt, ihn in Oberammergau zu besuchen. „Ich bin schwer beeindruckt“, betont Makgoba. „Dass es so schnell geklappt hat mit meinem Besuch, ist der Wahnsinn.“ Der Oberammergauer Kinderchor schien es gar nicht mehr erwarten zu können, den Gottesdienst mit einem inbrünstigen „Halleluja“ zu eröffnen. „Gott sei Dank spielen wir“, sagt Sachi in seiner Begrüßung und betont dabei jede Silbe.

Ihr seid ein Geschenk für die Welt

Aber sie spielen in schwierigen weltpolitischen Zeiten. In ihrer gemeinsamen Predigt erinnerten Marx und Bedford-Strohm an das aktuelle Leid in der Welt. Sei es der Krieg in der Ukraine, im Jemen oder die Folgen des Klimawandels. „Die Passionen der Menschen heute stehen uns direkt vor Augen“, sagt der evangelische Landesbischof.

Marx schlägt dann die Brücke zum Oberammergauer Gelübdespiel: „Die Leidensgeschichte Jesu anzuschauen, ist die große Einladung, die Welt mit den Augen des Mannes aus Nazareth zu betrachten.“ Der Blickwinkel Jesu vermittele, dass Ausgrenzung und Gewalt nicht sein sollen. „Ihr seid ein Geschenk für die Welt“, sagt der Kardinal zu den Passions-Mitwirkenden. Makgoba betont die Friedensbotschaft bereits in seiner Lesung – die im Gottesdienst zum Gelübdespiel erstmals auf Englisch zu hören ist: „Seelig sind die Friedfertigen, denn Sie werden Gottes Kinder heißen“, rezitiert der anglikanische Erzbischof. Die Andacht schlägt auch eine Brücke zum Judentum: Wie schon 2010 singen Chor und Volk das Lied „Sch’ma Israel“, das als jüdisches Glaubensbekenntnis gilt.

+ Eine Brücke zum Judentum: Markus Zwink dirigiert das Volk zum hebräischen Lied „Sch’ma Israel“, das seit 2010 zum musikalischen Passions-Repertoire gehört. © Andreas Mayr

Die Darsteller rufen zum friedlichen Miteinander auf, als sie an dem mit Rosen geschmückten Altar neben der riesigen Dornenkrone ihre Fürbitten vortragen: „Lass’ Diktatoren und Kriegstreibern einen Weg, Frieden zu finden“, sagt Rochus Rückel, einer von zwei Jesus-Darstellern. David Bender, der einen Engel verkörpert, wirbt vehement für einen rücksichtsvollen Umgang mit der Welt: „Gib’ Tieren eine Stimme, dass wir lernen, die Natur mehr zu schützen und so in eine bessere Zukunft gehen können.“

Der Friedenswunsch ist das Leitmotiv des Gottesdiensts

Der Sehnsucht nach einem Ende von Leid und Zerstörung, nach Frieden, ist bei den Menschen so groß wie lange nicht. So geben Marx und Bedford-Strohm am Ende noch die tröstenden Worte mit: Die Kreuzigung ist nicht das letze Wort. Die Passionsgeschichte endet mit der Auferstehung.

Der Friedensgruß gegen Ende der Andacht fällt in diesem Jahr emotional aus. Das traditionelle „Friede sei mit euch!“ ist auf deutsch und in weiteren Sprachen zu hören. Der Chor singt das Lied „Shalom aleichem“, das die Botschaft auf Hebräisch verbreitet. Makgoba spricht den Gruß auf Englisch und Afrikaans aus. Und Sachi, der neun Jahre lang in Kiew lebte, zeigt sich besonders berührt von der aktuellen Passion. Er schickt den Menschen in der Ukraine den Friedensgruß in deren Landessprache: „Myr buty z toboyu.“