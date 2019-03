Auf der Zugspitze: Skifahrer stürzt im Lift und verletzt sechs Menschen - dann haut er ab

Es fehlt jede Spur von ihm: Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Skifahrer, der am Brunntal-Lift einen Unfall verursacht hat.

Zugspitze - Bei einem Unfall am Brunntal-Lift auf der Zugspitze sind am Donnerstagnachmittag sechs Menschen leicht bis mittelschwer verletzt worden. Ein bislang unbekannter Skifahrer war gegen 15.45 Uhr während der Liftfahrt gestürzt und rutschte daraufhin die Spur talabwärts. Dabei kollidierte er mit den sechs Personen, die sich hinter ihm in dem Anker-Lift befanden. Vier davon mussten mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht werden.

Zugspitze/Bayern: Skifahrer stürzt im Lift - dann ahut er ab

Vom Unfallverursacher fehlt derzeit jede Spur. Laut Angaben der Polizei ist auch unklar, warum dieser in der Liftspur stürzte. Es sei lediglich bekannt, dass er vermutlich eine grüne Jacke getragen hatte.

Hinweise nimmt die Polizei Garmisch-Partenkirchen unter Telefon 08821/9170 entgegen.

