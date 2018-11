Traditionelle Christkindlmärkte mit Regionalprodukten und feiner Handwerkskunst

Altbayerisches Adventsingen, traditionelle Blasmusik und Geschichtenerzählungen für Alt und Jung. Alpenländische Weihnachtsmärkte in der Zugspitz Region stimmen ihre Gäste in der Vorweihnachtszeit auf die staade Zeit ein.

In der Zugspitz Region können Gäste viele traditionelle Christkindlmärkte mit regionalen Schmankerln, echter Kunst und typisch bayerischem Handwerk erleben. Auf dem Programm stehen festliche Adventskonzerte in bayerischen Kirchen, lebende Krippen und romantische Pferdeschlittenfahrten. Am ersten Adventswochenende wird das Freilichtmuseum Glentleiten in Großweil selbst zum Christkindlmarkt.

Ein Weihnachtsdorf mitten in Bayern

Die vorweihnachtliche Stimmung erlebt man am besten im Freien mitten in bayerischen Natur umgeben von Bergen und Seen. Das Freilichtmuseum Glentleiten im oberbayerischen Alpenvorland bietet gerade diese besondere Vorweihnachtsstimmung.

Im weitläufigen Museumsgelände in 60 historischen Gebäuden, Werkstätten, Mühlen und Anwesen aus ländlichen Gebieten Oberbayerns erleben Besucher des Christkindlmarktes ein buntes Programm mit stimmungsvoller Stubenmusik und Bläsergruppen, mit weihnachtlichen Bastelwerkstätten für Kinder, Märchenerzählungen für Kinder und Handwerksvorführungen.

Ein Höhepunkt des Glentleitner Christkindlmarktes ist der musikalische Auftritt von Alpenhornbläsern. Besonders in der Dämmerung sind diese atemberaubende Adventsmusik und der besinnliche Winterbummel durch die bunten Weihnachtsstände mit Duft von Lebkuchen und Glühwein zu empfehlen.

Glentleitner Christkindlmarkt: Impressionen Zur Fotostrecke

Ammergauer Adventszauber

Die Tradition wird in der Zugspitz Region großgeschrieben, auch für die besinnliche Adventszeit. Das traditionsreiche Ammergauer Adventsingen in der Kirche St. Peter und Paul findet seit den 60er Jahren am ersten Adventssonntag statt und bietet eine echte bayerische Weihnachtsfestlichkeit.

Vom ersten Advent bis zum Ende der Weihnachtsferien lädt übrigens der historische Krippenweg zum Staunen und Flanieren ein. Wer hier von Schaufenster zu Schaufenster schlendert, entdeckt rund zwei Dutzend aufwändig gestaltete Krippen, die von der hohen Kunst des Holzschnitzens im Ammertal erzählen. Ein Höhepunkt des 1,5 Kilometer langen Rundwegs ist der Besuch des Oberammergauer Museums mit seiner berühmten Kirchenkrippe, deren Erschaffung rund 100 Jahre dauerte.

Ein ganz besonderer Adventskalender erwartet in Bad Bayersoien - ein "begehbarer" Kalenderweg. Vom 01. - 24.12.2018 öffnet sich täglich ein "Türchen" in einem Fenster eines Hauses. Diese stimmungsvoll geschmückten Kalenderfenster sind von ca. 16:30 bis ca. 22:00 Uhr beleuchtet und können so von kleinen und großen Besuchern besichtigt und bestaunt werden. Die Fenster bleiben bis einschließlich Sonntag, 06. Januar 2019 geöffnet. Die verschiedenen Stationen sind an zahlreichen Aushängen dargestellt! Außerdem ist der Übersichtsplan in den Banken (Sparkasse, Raiffeisenbank) und in der Tourist-Information in Bad Bayersoien erhältlich.

Traditionelle Adventszeit in der Alpenwelt Karwendel

Besinnlich, traditionell, bayerisch – so erlebt man den bayerischen Advent in Mittenwald, Krün und Wallgau.

Die Höhepunkte neben zahlreichen weihnachtlichen Konzerten, Messen und Treffpunkten sind die Christkindlmärkte in der Alpenwelt Karwendel. Ein ganz besonderer Adventsmarkt läutet in Wallgau die Adventszeit ein, eine Woche später begeistert der Christkindlmarkt in Krün und am dritten Advent folgt der Mittenwalder Christkindlmarkt mit altbayerischer Alphornmusik, handgefertigten liebevoll dekorierten Holzständen und einem bunten Rahmenprogramm - auch für Kinder.

+ © Zugspitz Region GmbH, Foto: W. Ehn

Weihnachtlich in Garmisch-Partenkirchen

Zur Einstimmung auf die alpenländische Vorweihnachtszeit laden Weihnachtsmärkte in der Garmischer Fußgängerzone und in Partenkirchens historischer Ludwigstraße ein. Gebrannte Mandeln oder Maroni naschen und heißen Glühwein trinken und dabei die Alpspitze und den höchsten Gipfel Deutschlands aus nächster Nähe bestaunen – das alles kann man auf dem Mohrenplatz in Garmisch. Vom 1. Dezember bis 6. Januar verwandelt sich der Mohrenplatz in eine bezaubernde Winterlandschaft mit Eislauffläche und lädt zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen ein. Der traditionelle Christkindlmarkt mit klassischen Weihnachtsbuden ist vom 24. November - 23. Dezember am Richard-Strauss-Platz. Und auch nachdem Weihnachtsfest gibt es beim Partenkirchner Hüttenzauber gesellige Stunden bei Glühwein, Kinderkarusell zu verbringen.

Farchanter Baum auf dem Münchner Christkindlmarkt am Marienplatz

Nur der allerschönste Baum wird für den traditionellen Christkindlmarkt auf dem Münchner Marienplatz ausgewählt! Dieses Jahr hat die Gemeinde Farchant die Ehre, einen wunderschönen Baum nach München zu liefern. Als Dank der Landeshauptstadt, dürfen sich die Farchanter bis zum 23. Dezember 2018 in Innenhof des Münchner Rathauses mit einem Stand präsentieren. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt: am Stand gibt's regionale Köstlichkeiten, Glühwein und einiges mehr! In einer urigen Holzhütte stehen zahlreiche Informationen über Farchant und die Zugspitz Region zur Verfügung.

+ © Zugspitz Region GmbH, Foto: W. Ehn

Die schönsten Weihnachtsmärkte in der Zugspitz Region

Farchant

Münchner Christkindlmarkt am Marienplatz

Di., 27.11.2018- So., 23.12.2018

im Innenhof des Münchner Rathauses

Oberau

Nikolausmarkt Oberau

"Bei Einbruch der Dunkelheit kommt der Nikolaus"

So., 02.12.2018, 13.00 - 20.00 Uhr

Kulturpark Oberau, Zugang über Schmiedeweg oder Schulstraße, 82496 Oberau

Grainau

Grainauer Christkindlmarkt

Es spielt die Musikkapelle Grainau. Der Eintritt ist frei.

Der gesamte Erlös kommt karitativen Zwecken zu Gute.

So., 23.12.2018

12.00 - 18 Uhr

im Grainauer Musikpavillon, Kurpark, 82491 Grainau

Garmisch-Partenkirchen

Christkindlmarkt

Sa., 24.11.2018 - So., 23.12.2018

täglich von 11:00 bis 20:00 Uhr.

am Richard-Strauss-Platz im Garmischer Zentrum

Hüttenzauber

Kulinarische Köstlichkeiten Speisen & Getränke, Filmvorführungen, Musikkapelle Partenkirchen, buntes, täglich wechselndes Programm.

Do., 27.12.18 - Sa., 05.01.2019

täglich zwischen 15:00 und 20:00 Uhr

rund um den Kirchplatz in der Ludwigstraße

Winterzauber

Sa., 01.12.2018 - So., 06.01.2019

Öffnungszeiten:

die Eisbahn von 12:00 bis 20:00 Uhr

die Schmankerlhütten von 12:00 bis 21:00 Uhr

am Mohrenplatz in Garmischer Zentrum

Krün

Krüner Christkindlmarkt

kulinarisch und kreativ

So., 09.12.2018

11.00-19.00 Uhr

82494 Krün, Kurpark

Mittenwald

Mittenwalder Christkindlmarkt

Adventszauber unterm Karwendel

Do. 13.12.18 - So., 16.12.2018, jeweils 12.00 - 20.00 Uhr

Rund um die Katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul

Mathias Klotz Straße; Ballenhausgasse

82481 Mittenwald

Wallgau

Adventsmarkt der Sinne in Wallgau

der etwas andere Adventsmarkt

Sa., 01.12.2018 14:00 - 20:00 Uhr

So., 02.12.2018 11:00 - 18:00 Uhr

Sonnleiten

82499 Wallgau

Saulgrub - Altenau

Adventsmarkt in Altenau

Sa., 1.12.2018

18.00 - 21.00 Uhr

Schulhof

Obere Dorfstr. 24, 82442 Saulgrub - Altenau

Bad Kohlgrub

Traditioneller Christkindlmarkt in Bad Kohlgrub

So., 09.12.2018 15.30 - 18.00 Uhr

Maibaum, Hauptstr. 27, 82433 Bad Kohlgrub

Oberammergau

Christkindlmarkt Oberammergau - Der Markt mit Herz

So., 02.12.2018

10.00 - 18.00 Uhr

Pfarrplatz

Frühmessergasse 2 , 82487 Oberammergau

Oberammergau

Adventsmarkt im Gesundheitszentrum Oberammergau

So., 25.11.2018

10.00 - 18.00 Uhr

Gesundheitszentrum Oberammergau

Hubertusstraße 2, 82487 Oberammergau

Weihnachtlicher Handwerkermarkt (Kein Markt im "Freien")

Sa., 15.12.2018 - So., 16.12.2018

10.00 - 18.00 Uhr

Ammergauer Haus, Oberammergau

Eugen-Papst-Str. 9a, 82487 Oberammergau

Bad Bayersoien

Weihnacht in der Brandstatt

So., 16.12.2018

14.00 - 17.00 Uhr

Brandstatt, 82435 Bad Bayersoien

11. Bad Bayersoier Adventskalender-Rundweg

Ein "begehbarer" Kalenderweg

Sa., 01.12. - Mo., 24.12.2018

16.30 - 22.00 Uhr

82435 Bad Bayersoien

Großweil

Glentleitner Christkindlmarkt

Fr., 30.11.2018 bis So., 02.12.2018

Fr.-Sa., 10.00-20.00 Uhr

So., 10.00-18.00 Uhr

Eintritt: ermäßigter Eintrittspreis für alle - 5,00 Euro

(Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Freundeskreismitglieder frei)

Freilichtmuseum Glentleiten

An der Glentleiten 4, 82439 Großweil

Ohlstadt

Christkindlmarkt der Ohlstädter Vereine

So., 16.12.2018

11.00 bis 16.00 Uhr

am Rathausplatz in 82441 Ohlstadt

Murnau

Christkindlmarkt der Hobbykünstler und Handwerker

Sa., 08.12.2018, 10.00 - 19.00 Uhr

So., 09.12.2018, 10.00 - 17.00 Uhr

Kulturpark und Kultur- und Tagungszentrum Murnau

Kohlgruber Str. 1, 82418 Murnau am Staffelsee

Christkindlmarkt Murnau

Sa., 15.12.2018, 11.00 bis 20.00 Uhr

So., 16.12.2018, 11.00-18.00 Uhr

Vor dem Kultur- und Tagungszentrum in Murnau

in der Postgasse, Bahnhofstraße und Münter-Platz

Kohlgruber Str. 1, 82418 Murnau am Staffelsee

Weihnachtliches Hüttendorf

Ende November bis 23.12.2018

rund um den Christbaum

vor dem Rathaus Murnau