Weilheim bringt den Tabellenführer mächtig in Bedrängnis

Von: Roland Halmel

Gegenwehr in jeder Lage: Der am Boden liegende Weilheimer Alex Thumser (im weißen Trikot) versucht mit Nachdruck, denn Ball nicht den Nördlingern zu überlassen. © Roland Halmel

Auswärts hatten die Weilheimer Basketballer viermal in Folge gewonnen. Ihre Serie wollten sie jetzt zuhause fortsetzen - doch Tabellenführer Nördlingen hatte etwas dagegen.

Weilheim – Der Sieg gegen den Tabellenführer war zum Greifen nahe. Bis kurz vor Schluss lagen die Basketballer des TSV Weilheim im Heimspiel der 2. Regionalliga Süd gegen den TSV Nördlingen in Front. Dann aber ließ der Spitzenreiter seine Scharfschützen von der Kette. Mit sechs erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen innerhalb von sieben Minuten zog die ungeschlagene Mannschaft aus dem Donauries den Kopf doch noch aus der Schlinge. Mit 86:89 (46:44) mussten sich die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Weilheimer dem Favoriten geschlagen geben.

Weilheims lange Kerls schnappen sich immer wieder die Rebounds

Angetrieben von Andreas Brem, legten die Weilheimer immer wieder vor. Nördlingen blieb aber stets in Reichweite und glich bis zum Ende eines Viertels fast immer noch aus. Im zweiten Viertel legten die Weilheimer noch eine Schippe drauf. Die Abwehr ließ die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Zudem schnappten sich die langen Kerls wie Milan Keser und Miljan Grujic immer wieder die Rebounds. Im Angriff ließen die Weilheimer die eine oder andere Möglichkeit zwar aus, dennoch hatten sie sich nach 15 Minuten eine schon etwas komfortable Führung erarbeitet (42:33). Kurz vor dem Wechsel begann der Vorsprung aber zu schrumpfen, weil Nördlingen zweimal von jenseits der Dreierlinie traf und so bis auf zwei Punkte herankam.

Nördlingens Scott Stone zielsicher mit Distanzwürfen

„Die erste Hälfte war sehr gut“, lobte Millwood sein Team, das konzentriert auf das Spielfeld zurückkehrte. Alex Thumser und Alex Brem verschafften den Weilheimer mit zwei Distanztreffern zum 59:49 (25.) wieder etwas Luft. Einige vergebene Freiwürfe der Gastgeber verhinderten aber eine Konservierung dieser Führung. Nördlingen witterte noch einmal Morgenluft, allen voran Scott Stone. Der Profi im Team der Gästeversenkte im Schlussdurchgang vier Dreier, insgesamt sammelte er 34 Punkte.

Weilheim versucht vergeblich, die Führung zurück zu erobern

Damit hatte er großen Anteil daran, dass der Tabellenführer beim 69:67 (34.) erstmals an den Weilheimern vorbeizog. Angetrieben von den eigenen Fans, die das Spiel in der Jahnhalle verfolgen durften, versuchten die Weilheimer danach alles, um die Führung wieder zurück zu erobern. Die Gäste warfen aber einen Dreier nach dem anderen und brachten so einen kleinen Vorsprung ins Ziel. „Schade, die Jungs haben wirklich alles gegeben“, trauerte Neuzugang Milan Keser dem durchaus möglichen Überraschungssieg nach.

Statistik

Weilheims Spieler und Punkte: Andreas Brem 19/1 Dreier, Alex Thumser 19/2, Milan Keser 12, Raphael Sedlmayr 8, Andreas Thumser 8/2, Alex Brem 7/1, Philip Merkl 6/1, Miljan Grujic 5, Matthias Modrok 2, Philipp Brenner, Rivaldo Domingos.