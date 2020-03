Stichwahl im Landkreis München: Live-Ticker - Wahlhelfer waren mit Coronavirus infiziert 

Am 29. März finden im Landkreis München Stichwahlen für mehrere Bürgermeister und dem Landrat statt. Alle Ergebnisse, News und Reaktionen lesen Sie hier live im Ticker.

Kommunalwahl 2020 im Landkreis München: In der Stichwahl am Sonntag (29. März) bestimmen die Wähler final 14 Bürgermeister und den Landrat.

am bestimmen die Wähler final 14 Bürgermeister und den Landrat. Hier lesen Sie alle Ergebnisse, News und Reaktionen in der Wahlnacht, sobald verfügbar. Die Corona-Krise stellt die Wahlleiter vor besondere Herausforderungen. Deshalb ist unklar, wie schnell wir mit Ergebnissen rechnen können.

und in der Wahlnacht, sobald verfügbar. Die Corona-Krise stellt die Wahlleiter vor besondere Herausforderungen. Deshalb ist unklar, wie schnell wir mit Ergebnissen rechnen können. Alle Ergebnisse zur Kommunalwahl in Bayern finden Sie in unserer interaktiven Ergebnis-Karte.

+++ Ergebnisse Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse Landratswahlen +++

+++ Aktualisieren +++

+++ Hier tickern wir live alle Stichwahl-Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 aus dem Landkreis München am Wahlsonntag (29. März) und alle News und Geschichten rund um die wichtigste Wahl in der Region +++

20.03 Uhr, Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Vorläufiges Endergebnis: Mindy Konwitschny (SPD) gewinnt die Wahl mit 62,8 Prozent vor Roland Spingler (CSU), 37,2 Prozent.

20 Uhr, Landkreis: Wahlhelfer in zwei Landkreis-Gemeinden waren offenbar bereits in der ersten Wahlrunde am 15. März mit dem Coronavirus infiziert. Das gaben nun die jeweiligen Rathäuser bekannt. Zu den Fällen halten wir Sie in unserem Coronavirus-Ticker auf dem Laufenden.

19.58 Uhr, Feldkirchen: Andreas Janson (UWV) ist mit 58,8 Prozent zum Bürgermeister gewählt worden.

19.53 Uhr, Unterhaching: Wolfgang Panzer gewinnt mit 66,6%.

19.50 Uhr, Feldkirchen: Nach vier von sechs ausgezählten Gebieten dürfte sich bei Andreas Janson (UWV) langsam Siegesgewissheit einstellen. Er führt klar mit 60,4 Prozent gegen Christian Wilhelm, der für die SPD antritt.

19. 48 Uhr, Haar: Andreas Bukowski (CSU) kippt in Haar Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) aus dem Amt - nach 60 Jahren SPD-Herrschaft im einst roten Haar. Er erzielte einen Vorsprung von 301 Stimmen, kam auf 51,5 Prozent.

19.38 Uhr, Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Der CSU-Bürgermeister-Kandidat verfolgt am Laptop zuhause das Auszählen der Wahllokale. Ein Ergebnis steht noch aus. Doch Roland Spingler liegt deutlich zurück.

+ CSU-Bürgermeister-Kandidat Roland Spingler. © privat

19.33 Uhr, Garching: In Garching verteidigt Dietmar Gruchmann (SPD) das Bürgermeisteramt. Wirklich bangen musste er nicht. Der SPD-Kandidat holte in der Stichwahl 60,4 Prozent der Stimmen, CSU-Herausforderer Jürgen Ascherl 39,6 Prozent.

19.32 Uhr, Aying: Peter Wagner wird Bürgermeister von Aying. Der CSU-Mann setzte sich knapp mit 1524 zu 1441 Stimmen gegen Hermann Oswald (PWG) durch. Prozentuale Ergebnisse liegen von offizieller Seite noch nicht vor. Nach Berechnungen der Redaktion dürfte Wagner 51,4 Prozent der Stimmen erzielt haben.

19.30 Uhr, Haar: So knapp geht es in Haar zu. Doch es zeichnet sich ab, dass Gabriele Müller (SPD) wohl ihr Amt an Andreas Bukowski (CSU) verlieren wird. Er steht nach 17 von 20 Gebieten bei 51,3 Prozent der Stimmen.

Stichwahlen im Landkreis München: Bürgermeister in Schäftlarn steht fest

19.25 Uhr, Landratsamt: Bei der Stichwahl um das Amt des Landrats sind etwa die Hälfte der Stimmbezirke ausgezählt und Amtsinhaber Christoph Göbel (CSU) liegt mit rund 65 Prozent der Stimmen deutlich vor Herausforderungen Christoph Nadler (Grüne).

19.22 Uhr, Schäftlarn: Endergebnis in Schäftlarn: Christian Fürst (CSU) wird Bürgermeister! Er setzt sich mit 51,7 Prozent knapp gegen Marcel Tonnar (Grüne) durch.

19.20 Uhr, Unterhaching: Nach knapp der Hälfte der Schnellmeldungen sieht es in Unterhaching gut aus für Amtsinhaber Wolfgang Panzer (SPD): Er liegt mit 67,8 Prozent klar vor dem Grünen Armin Konetschny.

19.16, Oberschleißheim: Sensationssieg in Schleißheim: CSU-Senkrechtstarter Markus Böck holt 54,1 Prozent der Stimmen und verdrängt Amtsinhaber Christian Kuchlbauer (FW).

19.15 Uhr, Neubiberg: In Neubiberg dürfte sich der Puls von Thomas Pardeller (CSU) langsam beruhigen. Nach sieben von zwölf ausgezählten Gebieten sind 55,6 Prozent der Stimmen ein zunehmend komfortables Polster auf Kilian Körner (Grüne).

19.13 Uhr, Oberschleißheim: In Oberschleißheim kann nach acht von 10 ausgezählten Bezirken nur noch eine Riesenüberraschung den Sensationssieg von Markus Böck (CSU) gegen Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) verhindern. Momentan kommt der Amtsinhaber nur auf 45,5 Prozent der Stimmen.

19.10 Uhr, Haar: Andreas Bukowski (CSU) führt in Haar nach 13 von 20 Stimmbezirken mit 51 Prozent! Nach 60 Jahren SPD-Herrschaft im Haarer Rathaus bahnt sich ein Wechsel an.

19.10, Garching: In Garching führt Amtsinhaber Dietmar Gruchmann (SPD) nach 12 von 20 Wahllokalen mit 61,4 Prozent gegenüber Jürgen Ascherl von der CSU.

Stichwahlen im Landkreis München: Bürgermeister in Baierbrunn steht fest

19.08 Uhr, Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Sollte Konwitschny in Höhenkirchen wirklich siegen, darf sich auch Herbert Reisnecker freuen: Er würde dann für Mindy Konwitschny als Gemeinderat nachrücken.

19.06 Uhr, Feldkirchen:Feldkirchen liefert die ersten zwei ausgezählten Stimmbezirk von sechs: Andreas Janson (UWV) legt mit zwei ausgezählte Bereiche, UWV-Janson 60,5 % Prozent gegen den parteifreien Christian Wilhelm vor, der für die SPD antritt.

19.05 Uhr, Baierbrunn: Patrick Ott ist neuer Bürgermeister (61,2 Prozent) Uwe Harfich muss sich geschlagen geben mit 38,8 Stimmen.

19.03 Uhr, Hohenbrunn: In Hohenbrunn führt nach einem von fünf ausgezählten Gebieten Amtsinhaber Stefan Straßmair (CSU) mit überraschend knappen 54,7 Prozent gegen Pauline Miller vom Bürgerforum.

19.01 Uhr, Haar: Andreas Bukowski (CSU) ist optimistisch.

+ Andreas Bukowski (CSU) wartet auf das Ergebnis. © Ulla Baumgart

18.58 Uhr, Neubiberg: 3 von 12 Wahlbezirken sind ausgezählt - Thomas Pardeller (CSU) mit 56,5% vor Kilian Körner (Grüne) mit 43,5%.

18.58 Uhr, Schäftlarn: In Schäftlarn liegt nach einem Viertel der Wahlbezirke Christian Fürst (CSU) mit 54,5 Prozent der Stimmen vor Marcel Tonnar (Grüne).

18.55 Uhr, Höhenkirchen-Siegertsbrunn: 6 von 9 Lokalen sind ausgezählt - Konwitschny bei 63,7 Prozent.

18.52 Uhr, Haar: Bukowski baut nach dem 2. Stimmbezirk seinen Vorsprung aus.

18.52 Uhr, Höhenkirchen-Siegertsbrunn: 4 von 9 Briefwahllokalen sind ausgezählt: Konwitschny baut Vorsprung auf Spingler aus. Sie liegt jetzt bei 64,3 Prozent. Spingler: 35,7.

18.51, Oberschleißheim: In Oberschleißheim sieht es so aus, als müsste Amtsinhaber Christian Kuchlbauer überraschend seinen Posten räumen. Nach der Auszählung von fünf von zehn Stimmbezirken liegt sein CSU-Kontrahent Markus Böck mit 55,6 Prozent klar vorn.

Stichwahlen im Landkreis München: Kopf-an-Kopf-Rennen in Haar

18.50 Uhr, Feldkirchen: In Feldkirchen schlitzen einige noch Berge auf, andere sind fast fertig mit Zählen.

18.49 Uhr, Baierbrunn: In Baierbrunn liegt nach 2 von 3 ausgezählten Gebieten Patrick Ott (ÜWG) mit 61,7 Prozent vor Uwe Harfich (SPD) 38,3 Prozent.

18.48 Uhr, Haar: In Haar nach dem ersten Stimmbezirk: Bukowski (CSU) führt mit 50,4 Prozent vor Gabriele Müller (SPD) mit 49,6 Prozent.

18.47 Uhr, Neubiberg: Thomas Pardeller (CSU) führt mit 54,6 Prozent nach zwei von 12 Auszählungen.

18.46 Uhr, Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Ein Wahllokal ist ausgezählt. Mindy Konwitschny (SPD) führt mit 62,6 Prozent.

18.42 Uhr, Landratsamt: 15 von 240 Wahlbezirken sind schon ausgezählt. Christoph Göbel (CSU) mit 65,3 Prozent hat einem klaren Vorsprung auf Christoph Nadler (Grüne) mit 34,7 Prozent.

18.33 Uhr, Garching: Der erste Wahlbezirk ist ausgezählt. Das Ergebnis: Jürgen Ascherl (CSU) kommt auf 154 Stimmen, Dietmar Gruchmann (SPD) auf 231.

Stichwahlen im Landkreis München: Auszählungen haben begonnen

18.29 Uhr, Unterschleißheim: Die größte Kommune des Landkreises, die Stadt Unterschleißheim meldet über 14.000 eingegangene Wahlunterlagen, das sind über 63 Prozent.

18.24 Uhr: In den Wahllokalen im Landkreis werden fleißig Briefe geöffnet.

+ Im Rathaus-Foyer in Feldkirchen läuft die Auszählung auf Hochtouren. © Bert Brosch

18 Uhr: Die Wahllokale haben jetzt geschlossen. Die Auszählungen beginnen...

16.40 Uhr: In der Mehrzweckhalle Höhenkirchen wird Abstand halten groß geschrieben. Bald geht die Auszählung los.

+ Abstand halten. © fkn/Markus Pfuhler

16.32 Uhr: In Aschheim und Ottobrunn ist es vor den Rathäusern ruhig. Bis 18 Uhr müssen jedoch alle Umschläge abgegeben sein.

+ Vor dem Rathaus in Aschheim. © Robert Gasser

15.42 Uhr: Noch haben die Wähler Zeit ihre Briefumschläge abzugeben.

+ Die Wähler bringen ihre Unterlagen ins Rathaus. © mm

14.40 Uhr: Das Ayinger Bürgerhaus ist geschlossen. Vor zwei Wochen wurde hier noch gewählt. Jetzt hängt neben dem Rathauseingang ein Briefkasten für die Stichwahlunterlagen.

+ Der Rathaus-Briefkasten wird mehrmals täglich geleert. © Laura Forster

Update, 29. März, 12.08 Uhr: In Höhenkirchen kommen im Minutentakt Bürger ans Rathaus, um den Briefwahlumschlag mit den Stimmzetteln einzuwerfen. Bis 18 Uhr können die Unterlagen noch abgegeben werden.

+ Die letzten Unterlagen trudeln im Rathaus ein. © Stefan Weinzierl

Kommunalwahl 2020: Stichwahlen im Landkreis München - Landratswahl und Bürgermeisterwahlen

Landratswahl: Amtsinhaber Christoph Göbel (CSU) und Herausforderer Christoph Nadler (Grüne) treten gegeneinander an. Aus dem ersten Wahlgang am 15. März ging Christoph Göbel als Favorit hervor.

Stadt Unterschleißheim: Stefan Krimmer (CSU) gegen Amtsinhaber Christoph Böck (CSU)

Stadt Garching: Dietmar Gruchmann (SPD) gegen Jürgen Ascherl (CSU)

Aying: Hermann Oswald (PWH) gegen Peter Wagner (CSU)

Aschheim: Thomas Glashauser (CSU) gegen Eugen Stubenvoll (FW)

Baierbrunn: Patrick Ott (ÜWG) und Uwe Harfich (SPD)

Feldkirchen: Andreas Janson (UWV) gegen Christian Wilhelm (parteifrei für SPD)

Haar: Gabriele Müller (SPD) gegen Andreas Bukowski (CSU)

Hohenbrunn: Pauline Miller (Bürgerforum) gegen Stefan Straßmair (CSU)

Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Mindy Konwitschny (SPD) gegen Roland Springer (CSU)

Neubiberg: Thomas Pardeller (CSU) gegen Kilian Körner (Grüne)

Oberschleißheim: Christian Kuchlbauer (FW) gegen Markus Böck (CSU)

Pullach: Susanna Tausendfreund (Grüne) gegen Christine Eisenmann (CSU)

Schäftlarn: Christian Fürst (CSU) gegen Marcel Tonnar (Grüne)

Unterhaching: Wolfgang Panzer (SPD) gegen Armin Konetschny (Grüne).

Kommunalwahl 2020 im Landkreis München - diese Ergebnisse stehen fest

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Stichwahl und Infos

In der Stichwahl zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang der bayerischen Kommunalwahl entscheiden die Wähler final zwischen zwei Kandidaten. Sie ist dann nötig, wenn ein Kandidat (Bürgermeister oder Landrat) nicht mehr als die Hälfte der Stimmen für sich entscheiden konnte. Alle Infos zur Stichwahl in Bayern gibt‘s hier.