Bad Tölz-Wolfratshausen: Millionen für den Hochwasser- und Umweltschutz

Von: Stefanie Wegele

Im Walchenseekraftwerk findet derzeit die technische Revision für die Maschinen statt, um Betriebssicherheit und Substanz zu erhalten. © Uniper Kraftwerke

Das Energie-Erzeugungsunternehmen Uniper investiert in diesem Jahr insgesamt mehr als 14 Millionen Euro in den Hochwasser- und Umweltschutz der Wasserkraftanlagen an der Isar.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Viele Millionen kosten die Hoch- und Umweltschutzmaßnahmen an den Wasserkraftanlagen der Isar. Auch im Landkreis fließt Geld in Sanierung und Revision. Wie das Unternehmen Uniper mitteilt, steht dieses Jahr die Generalsanierung des Loisach-Isar-Kanals an. Der Kanal ist rund zehn Kilometer lang und wurde zwischen 1921 und 1924 errichtet, um die Loisach ab Beuerberg zu entlasten. Denn durch das Walchenseekraftwerk gelangt zusätzliches Wasser aus der Isar in den Kochelsee und damit in die Loisach.

Der Kanal kann laut Mitteilung bis zu 35 Kubikmeter Wasser pro Sekunde sicher an Wolfratshausen vorbeiführen und sorge so auch für den Hochwasserschutz der Stadt. Bei den regelmäßigen Kontrollgänger ist aufgefallen, dass ein rund drei Kilometer langer Abschnitt des Kanaldammes bei Baierlach zu sanieren ist. Im Zuge dieser Arbeiten erhält der Damm auf einer Länge von rund einem Kilometer auch eine neue wasserseitige Dichtung. Die Wasserbau-Experten bereiten die Umsetzung gerade vor, erste Maßnahmen sollen dann ab September 2022 erfolgen. Insgesamt wird eine Investition von bis zu 10 Millionen Euro geplant, 1,5 Millionen davon werden bereits heuer ausgegeben.

Finanzielle Mittel werden zudem für die Maschinenrevision des Walchenseekraftwerks benötigt. Nach einem festen Rhythmus erfolge laut Uniper auch für die acht Maschinen im Walchenseekraftwerk eine technische Revision, um Betriebssicherheit und Substanz zu erhalten. In diesen Wochen wird eine Bahnstrommaschine der regulären Prüfung unterzogen. Dabei werden Generator und Turbine demontiert, geprüft, soweit notwendig instand gesetzt und abschließend wieder in Betrieb genommen. Dafür seien laut Pressemitteilung mehrere 100 000 Euro reserviert.

Zudem sollen nun auch alle betrieblichen Einsatzfahrzeuge der Kraftwerksgruppe Isar auf einen vollelektrischen Antrieb umgerüstet werden. Ein Pilotversuch an der ebenfalls alpin geprägten Kraftwerksgruppe Lech, der im Herbst 2020 gestartet wurde, verlief laut Uniper erfolgreich. Die Fahrzeuge könnten an allen Kraftwerks- und Anlagenstandorten der Kraftwerksgruppe direkt mit Strom aus Wasserkraft betankt werden. Diese Umstellung der Fahrzeugflotte kostet heuer rund 150 000 Euro. Bis Ende 2023 würden laut Mitteilung alle Einsatzfahrzeuge der Kraftwerksgruppe Isar vollelektrisch mit emissionsfrei erzeugtem Wasserkraftstrom fahren.

Uniper betreibt entlang der Isar und ihrer Nebengewässer 25 Speicher- und Laufwasserkraftwerke, in denen pro Jahr 1,3 Milliarden Kilowattstunden regenerativer Strom erzeugt werden. Insgesamt reiche die Stromerzeugung der Kraftwerksgruppe Isar aus, um etwa 500 000 Privathaushalte mit sauberem Strom aus Wasserkraft zu versorgen. Dies spare gegenüber dem deutschen Strommix jährlich rund 900 000 Tonnen Kohlendioxid ein. Allein das Speicherkraftwerk Walchensee erzeuge mit einer Ausbauleistung von 124 Megawatt jährlich rund 300 Millionen Kilowattstunden Strom, wovon laut Pressemitteilung ein Teil für die emissionsfreie Mobilität mit der Bahn eingespeist wird.

