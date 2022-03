„Nach vorne schauen und weitergehen“: Hans Kammerlander über extreme Erlebnisse und Lebensweisheiten

Von: Melina Staar

Teilen

Von den Südtiroler Bergen in die ganze Welt: Extrem-Bergsteiger Hans Kammerlander, der am 12. März im Tölzer Kurhaus mit einem Vortrag gastiert. © Privat

Zu den Extremen der Welt führt Hans Kammerlander das Publikum am Samstag, 12. März, im Rahmen des „Wunderfalke Events“ im Tölzer Kurhaus.

Bad Tölz – Der Tölzer Kurier unterhielt sich vorab mit dem 65-jährigen Profi-Bergsteiger und -Skifahrer aus Südtirol.

Herr Kammerlander, Sie kommen nicht das erste Mal nach Bad Tölz. Haben Sie einen speziellen Bezug hierher?

Ich bin gerne in Gegenden, in denen viele Leute mit den Bergen verbunden sind. Da fühle ich mich sehr wohl, ich kann einfach erzählen und die Menschen mitnehmen auf den Berg.

Was erwartet das Tölzer Publikum am 12. März?

Wir starten auf der Höhe von null Metern am Nordpol und gehen bis zum höchsten Punkt der Welt. Ich erzähle über die verschiedenen Kulturen und über all die Eindrücke, die ich gesammelt habe. In den extremsten Jahren war ich bis zu acht Monate unterwegs.

„Extrem“ ist auch der Titel Ihres Vortrags. Was war Extremste, das Sie auf ihren Touren erlebt haben?

Das ist schwierig zu sagen. In den vielen Jahren habe ich mich oft am Limit bewegt. Vielleicht nicht das Extremste, aber das Intensivste waren bei meinen fast 5000 Bergtouren die Stunden der Skiabfahrten. Da muss man hochkonzentriert sein. Solange man Steigeisen an den Füßen hat, hat man guten Halt. Wenn es mit den Skiern in die Tiefe geht, darfst Du keinen Fehler machen, weil Dich nichts hält. Das waren starke Stunden. Manche Sachen würde ich nicht wiederholen.

Wieso?

Ich habe oft im Nachhinein erst die Bergflanken gesehen, mit meinen Skispuren im Schnee. Dann hab’ ich oft gedacht: Bin ich froh, dass ich unten bin. Die Erinnerungen daran sind ganz stark.

Und daran lassen Sie das Publikum teilhaben?

Ja. Es ist eine Wanderung zwischen tollen Momenten und Gefühlen und Rückschlägen. Ich habe auch viele Freunde verloren auf dem Weg.

Bayern fühlen sich zu Südtirol ganz besonders verbunden. Beruht das auf Gegenseitigkeit?

Ich finde es sehr schön in Bayern. Ich mag es, dass man dort kein Hochdeutsch sprechen muss und trotzdem verstanden wird. Viele Bayern kommen gerne nach Südtirol, mir gefällt es, dass sie sehr direkt sind und eine klare Sprache sprechen.

Aber mit den Bergen im Isarwinkel können Sie vermutlich nicht viel anfangen?

Ich kann der Natur in Bayern viel abgewinnen. In meinem Zuhause habe ich die Dolomiten direkt vor der Nase, deshalb gehe ich in Bayern nicht in die Berge.

Haben „normale“ Berge überhaupt noch einen Reiz für Sie?

Natürlich. Ich bin ja immer auch als Bergführer unterwegs, wenn ich nicht auf Expeditionen bin. Da gehe ich auf leichte und mittelschwere Berge, mit Leuten, die begleitet werden wollen. Ich habe daran richtig viel Spaß, weil ich Zeit habe, die Natur zu sehen. Auf den extremen Touren bin ich den ganzen Tag damit beschäftigt, Griffe zu suchen und zu schauen, wo ich mich bewege. Da ist die Abwechslung schön. Insgesamt hat sich meine Sicht auf die Berge verändert, seit ich nicht mehr am Wettlauf (von 2009 bis 2012 beteiligte sich Kammerlander an dem Wettlauf um die erste Besteigung der Seven Second Summits, der jeweils zweithöchsten Berge der sieben Kontinente, die Red.) teilnehme. Ich sehe sie jetzt runder. Sonst hatte ich nur die Gipfel und Wände im Blick, jetzt sehe ich klarer. Auch in Nepal, meiner zweiten Heimat.

Was sind Ihre Pläne für dieses Jahr?

Ich werde insgesamt dreimal nach Nepal reisen, einmal war ich bereits dort. Ich möchte dort viel von der Kultur und den Menschen sehen. Außerdem werde ich dort weiter meine Projekte verfolgen, die Kinderheime und Schulen. Es ist wunderbar zu sehen, wie sie entstehen und sich entwickeln. Das macht mehr Spaß als alle 8000er zusammen.

Insgesamt ist ein Trend zum Bergsport zu bemerken. Wie beurteilen Sie das?

Ich freue mich, wenn ich in Südtirol in den Bergen viele junge Leute sehe. Man sieht, dass sie glücklich sind. Das ist gut so. Die Natur bietet jede Menge Energie für die Leute, wenn man mit offenen Augen geht. Auch die Bewegung ist wichtig. In den Bergen ist es überall, wo man hinblickt, schön und positiv. Abends fühlt man sich voller Energie, selbst wenn man müde von der Anstrengung ist. Aber man nicht müde ist, macht Rasten keinen Sinn.

Welche Botschaft möchten Sie den Menschen mitgeben, wenn Sie von Ihren Expeditionen berichten?

Ich versuche zu vermitteln, dass wenn mal etwas daneben geht, das Schicksal hart zuschlägt, man nicht den Kopf in den Sand stecken sollte und sich fragen sollte: Warum? Man muss nach vorne gehen und nicht stehen bleiben und jammern. Ich habe selbst lange gebraucht, das zu verstehen. Dreimal durchatmen und dann nach vorne! Diese Botschaft ist wichtig. Ich habe oft drei bis vier Anläufe für den gleichen Berg gebraucht. Wenn es einem dann gelungen ist, dann ist der Moment, wenn man endlich da ist, stärker, je mühsamer der Weg war.

Sie haben für Ihre Touren immer darauf geachtet mit möglichst wenig Ausrüstung auszukommen. Ist das Ihre allgemeine Lebensphilosophie?

Wenn man zu viel nach den Lehrbüchern macht, dann hat man einen zu schweren Rucksack dabei. Mit übertriebenem Sicherheitsdenken kann man sich jeden Schritt schwer machen. Natürlich kann man drei Paar Schuhe mitnehmen, weil Schuhe kaputt gehen können. Natürlich könnte die Klinge vom Pickel brechen. Aber wenn man immer nur negativ denkt, dann kommt man auf einer Bergtour nicht vorwärts. Es ist sinnvoll, nur das Notwendige mitzunehmen, weil man braucht nur ganz wenig. Das, was man hat, ist wichtig und dass man auf sich achtet. Das gilt fürs Bergsteigen, wie fürs Leben.

Karten für den Vortrag „Extrem“ von Hans Kammerlander am Samstag, 12. März, um 20 Uhr im Tölzer Kurhaus gibt es noch Karten im Vorverkauf, online auf www.wunderfalke.de.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.