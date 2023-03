„Nicht unterrichten, sondern faszinieren“: Holger Küster neuer Direktor des Tölzer Gymnasiums

Von: Melina Staar

In einer Feierstunde in der Aula des Tölzer Gymnasiums wurde der neue Schulleiter Holger Küst (erste Reihe, 4. von rechts) willkommen geheißen. © Arndt Pröhl

In einer Feierstunde ist Holger Küst als neuer Schulleiter des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums begrüßt worden. Der Neue ist an der Schule kein Unbekannter - er unterrichtete dort bis 2019.

Bad Tölz – Es sei eine glückliche Konstellation, dass Holger Küst als Schulleiter nun zurück am Tölzer Gymnasium sei, sagte dessen Stellvertreter Thomas Wendl zu Beginn einer Feierstunde am Freitag. Zuvor hatte er die Bedeutung von Konstellationen im astrologischen Sinne erklärt. So habe man in der Vergangenheit Konstellationen am Sternenhimmel mit besonderem Glück oder auch besonderem Verhängnis – wie etwa der Pest – in Zusammenhang gebracht. „Ich bin froh, dass die Prognose für mich an dieser Schule deutlich besser zu sein scheint als die Pest. Damit kann man arbeiten“, scherzte später Küst in seiner Rede.

Personalrat freut sich auf „harmonisches Miteinander“

Tatsächlich scheint sich die gesamte Schulfamilie über den neuen Mann an der Spitze zu freuen. „Als bekannt wurde, dass Holger Küst zurückkommt, habe ich Anrufe erhalten von Leuten, die mir zum neuen Schulleiter gratuliert haben“, berichtete Elternbeiratsvorsitzende Natascha Mahnel schmunzelnd. Als hilfsbereiten Menschen und erfahrenen Pädagogen beschrieben Andreas Meßner und Stefanie Regus vom Personalrat den neuen Leiter und freute sich auf ein „harmonisches Miteinander“. Mehr als freudig überrascht sei er gewesen, sagte Landrat Josef Niedermaier, als bekannt wurde, wer die Nachfolge von Alexander Göbel am Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasium antreten werde. Die vielen Rückmeldungen, die er auf die Nachricht erhalten habe, seien Zeichen der Freude gewesen. Er freue sich auf die Zusammenarbeit. Wenn es unterschiedliche Meinungen gebe, werde man Lösungen finden.

Holger Küst vereine zwei Eigenschaften, sagte Ministerialbeauftragte Brigitte Grams-Loibl: Er kenne die Gegebenheiten in Bad Tölz bereits, wo er bis 2019 tätig war. Durch seine Zeit zuletzt als Schulleiter am Gymnasiums Fürstenried-West habe er aber auch den Blick von außen. „Sehen Sie Ihre Zeit in München als Trainingscamp. Jetzt sind Sie für diese Aufgabe gestärkt.“

„Positive Grundstimmung“ an der Tölzer Schule

Er habe sich sehr gefreut, wie er empfangen worden sei, sagte Holger Küst. Es herrsche eine positive Grundstimmung. Die hohen Erwartungen, denen er sich gegenübersehe, sehe er als Ansporn. Landrat Josef Niedermaier sei ein nicht unwesentlicher Grund gewesen zurückzukommen. „Ein starker und verlässlicher Träger ist wichtig für uns.“

Für seine erste Zeit im Amt habe er sich das Ziel gesetzt, alle Klassen und Kurse kennenzulernen, beginnend bei den Jüngsten. „Ich frage alle, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt an der Schule.“ Daraus habe sich ergeben, dass die Kinder begeistert seien vom breiten Angebot an Wahlkursen. Aber auch im Unterricht springe der Funke über. „Schüler wollen nicht unterrichtet werden, sondern fasziniert“, so Küst. „Es ist wichtig, die kindliche Neugier, die sie mitbringen, so lange wie möglich zu erhalten. Das ist der wesentliche Faktor gelungenen Unterrichts.“

Auf die Frage, was nicht gefällt, beklagten einige Schüler den Ausfall von Unterrichtsstunden. Dafür gebe es zahlreiche Gründe, so Küst. Der Schlüssel sei eine gute Kommunikation – die sei auch in allen anderen Bereichen wichtig.

Stärken der Schule wahrnehmen

Mit Respekt, Neugierde und Offenheit gehe er sein neues Amt an. „Offenheit für die Themen, die auf der Hand liegen. Aber in erster Linie für die Menschen.“ Er wolle in nächster Zeit die Stärken der Schule wahrnehmen. Danach könne man etwas weiterentwickeln, ohne zu gefährden, was schon da sei. „Ich bin optimistisch, was die Zukunft der Schule anbelangt.“ Für die musikalische Umrahmung der Feierstunde in der Aula des Gymnasiums sorgte das Klassenorchester der 8a, außerdem die beiden Duette von Christoph Strickstrack (Flöte) und Moritz Gehr (Gitarre) sowie von Bernadette Kell (Flöte) und Carolina Melf (Violine).

