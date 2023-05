Reha-Alltag im staubigen Kurort

Von: Melina Staar

Teilen

Auf sarkastische Weise schreibt Lea Hermann in „Hirnweh“ aus ihrer Reha-Zeit in Bad Tölz. © Verlag

Lea Hermanns Roman „Hirnweh“ spielt in Bad Tölz und kämpft humorvoll gegen ein Tabu.

Bad Tölz/München – Eine junge Frau, voller Tatendrang, mitten im Studium, mit großen Plänen für die Zukunft landet nach einer schweren Gehirnentzündung in Bad Tölz zur Reha. Statt Party heißt es nun Nordic Walking für Anfänger, statt Pizza oder Döner gibt es undefinierbare Suppe ohne Salz.

Auf humorvolle, sarkastische Weise schreibt Autorin Lea Hermann in ihrem Roman „Hirnweh“ über den Weg der 22-jährigen Hanna zurück in die Normalität. Dabei vergisst sie nicht den Ernst des Themas. Der Leser erfährt, wie mühsam sich Hanna durch die Zeit kämpft. Dabei findet sie in einigen Mitpatienten Leidensgenossen.

Für den Roman wurde einiges erfunden

„Es steckt recht viel von mir in ,Hirnweh‘“, berichtet Autorin Lea Hermann, die Journalistik studiert hat und schon als Kind Schriftstellerin werden wollte. Genau wie ihre Figur Hanna habe sie selbst eine Enzephalitis erlitten, die sie gegen Ende ihres Studiums gewaltig aus der Bahn geworfen habe. Allerdings wurde für den Roman einiges dazu erfunden und verändert, um die Handlung spannender zu gestalten. „Der Handlungsstrang mit dem Ex-Freund oder der besten Freundin ist zum Beispiel komplett ausgedacht.“

Als Hermann im Herbst 2013 selbst zur Reha in Bad Tölz war, habe sie ihre Ruhe haben wollen. Wahrheitsgemäß ist allerdings, dass die Speisen in der Klinik kaum gesalzen wurden und es zu jedem Essen die gleiche hellorange Soße gab, die nach nichts schmeckte. „Das ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben.“ Bei den weiteren Personen, die in „Hirnweh“ vorkommen, habe sie sich teilweise von anderen Patienten inspirieren lassen. „Aber keinen Protagonisten gab es so 1:1 im echten Leben.“

Wegen den Bergen nach Tölz gekommen

Während „Hanna“ ziemlich deutlich aufzeigt, dass es für eine junge Person wahrlich Reizvolleres gibt, als im „staubigen“ Bad Tölz auf Kur zu sein, hat Lea Hermann auch positive Erinnerungen. Sie hätte sich damals aussuchen dürfen, wohin sie auf Reha möchte. Eine Alternative wäre Bad Gögging gewesen. Da sei aber ihre Oma ein Jahr zuvor gewesen, „ich wollte da auf gar keinen Fall hin“. Lieber habe sie einen Ort ausgesucht, an dem es schön ist. „Wegen der Nähe zu den Bergen fiel dann meine Wahl auf Bad Tölz.“ Landschaftlich habe es ihr sehr gut gefallen. Das wird auch durch den Charakter „Hanna“ klar. Sie sei viel im Wäldchen hinter der Klinik und an der Isar spazieren gegangen. „Ich weiß noch genau, wie beeindruckend ich es fand, dass das Wasser so klar ist.“ Dies sei sie von der Donau in Neuburg, wo sie aufwuchs, nicht gewohnt.

Auch habe sie in der Reha Besuch von ihrer Cousine bekommen und einen Ausflug zum Blomberg unternommen. „Zuletzt hatte ich als Kind Urlaub in den Bergen gemacht, deswegen war ich total begeistert.“ Wenngleich es Spannenderes gebe, als mit Anfang 20 auf Reha in Bad Tölz zu sitzen – die Natur habe ihr sehr gut gefallen. Die Landschaft habe sie von ihrer Krankheit abgelenkt. „Das war auch ein sehr großer Pluspunkt.“

Buch entstand in der Corona-Zeit

Dass sie aus ihrer Erfahrung ein Buch schreibt, diesen Gedanken hatte Hermann schon länger. „Ich weiß, dass ich auf Reha mal in einem Wartezimmer saß und mir gedacht habe: Das ist so skurril hier. Da musst du mal irgendwann was darüber schreiben.“ Als dann im März 2020 die Corona-Pandemie ausbrach, habe sie im Lockdown zu Hause mit dem Schreiben begonnen. Das habe sie abgelenkt und ausgelastet, sodass sie sich in dieser Phase weder einsam noch frustriert gefühlt habe. „,Hirnweh‘ war also meine Rettung in der Corona-Krise. Ohne wäre mir wohl doch irgendwann die Decke auf den Kopf gefallen.“

Inzwischen geht es Lea Hermann gut, neurologische Probleme hat sie keine mehr. Sie arbeitet nun als Redakteurin in München. „Ich hoffe sehr, dass ,Hirnweh‘ nicht mein einziger Roman bleibt“, sagt sie. Auch für „Hanna“ geht es nach endlos scheinenden Wochen in der Klinik am Ende wieder nach Hause. „Endlich weg von diesem Ort, der nach Verwesung und Angst riecht“, denkt sie, als sie die Klinik verlässt. Und vor der Türe scheint die Sonne. „Erst da fühle ich mich frei. Jetzt wird alles gut.“

„Hirnweh“ ist im Morisken-Verlag München erschienen. Das Buch hat 240 Seiten und kostet 20 Euro. ISBN: 978-3-944596-32-7

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.