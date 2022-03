Tölzer Sparkassen-Wohnblock wird abgerissen - Neubau mit 24 Wohnungen geplant

Die letzten Mieter sind ausgezogen: In Bälde soll der Abriss des alten Sparkassen-Wohnblocks beginnen. © Schnitzer

Der Tölzer Bauausschuss befürwortet den Antrag der Sparkasse für den Abriss und Neubau eines Wohnblocks in der Lenggrieser Straße. Die Mieter sind bereits ausgezogen.

Bad Tölz – Es gab keine großen Diskussionen, als der Tölzer Bauausschuss den Bauantrag der Sparkasse für den Abriss und Neubau eines Wohnblocks an der Lenggrieser Straße behandelte. Statt des Hauses von 1967 mit 16 alten Wohnungen soll eine Anlage in U-Form mit 24 Mietwohnungen entstehen. Das wurde im Bauausschuss – natürlich – begrüßt und einstimmig befürwortet.

Es gibt aber auch Einschränkungen, und zumindest eine war es, die bei jedem vom Baurecht unbeleckten Beobachter ungläubiges Kopfschütteln hervorrufen musste. Es sei, so Stadtbaumeister Florian Ernst, wirklich lobenswert, dass die Planer nicht nur die vorgeschriebene Kinderspielplatzgröße von 110 Quadratmetern (qm) vorgesehen hätten, sondern freiwillig 19 qm mehr. Dazu ein vorbildliches Mobiliar. Leider, leider rückt der Spielplatz damit laut Kinderspielplatz-Satzung etwas zu nahe an die Wohn- und Schlafräume des Gebäudes. Der Mindestabstand von zehn Metern ist also nur einzuhalten, wenn der Spielplatz kleiner wird. Das ist nun eine Auflage im Beschluss. Zu erfüllen ist das natürlich leicht.

Der Kinderspielplatz ist zu groß

Für den viergeschossigen Bau werden 44 Stellplätze oberirdisch (10) und in einer Tiefgarage (34) nachgewiesen. Dafür bat die Bauwerberin um eine ausnahmsweise Genehmigung für zwei Zufahrten. Normalerweise ist laut Satzung nur eine Zufahrt mit maximal sechs Metern Breite zulässig. Da beide beantragten Zufahrten zusammen nur 5,75 Meter Breite besitzen und das Grundstück doch sehr groß ist, bejahte die Verwaltung die Abweichung von den Vorschriften. Als weitere Auflage wurde festgeschrieben, dass der Raum für die Fahrradstellplätze größer sein müsse. Als Einfriedung müssen ein Doppelstabmattenzaun und ein Maschendrahtzaun vorgesehen werden.

Blick von Osten auf die neue Wohnanlage in U-Form: Der Plan sieht 24 Mietwohnungen an der Lenggrieser Straße vor. © cs

Julia Dostthaler (CSU) wollte wissen, ob bei diesem Baugroßprojekt, das im Frühjahr beginnen soll, Sperrungen der Lenggrieser Straße nötig seien. „Nein“, erwiderte Bauamtsleiter Christian Fürstberger. Das Grundstück sei groß genug, um die gesamte Baustelle aufzunehmen.

Michael Lindmair (FWG) bezog sich in seinem Redebeitrag auf ein Lob von Florian Ernst. Die Sparkasse hatte nämlich eigens einen kleinen Architektenwettbewerb ausgeschrieben, den der Geretsrieder Udo Brückner gewonnen hatte. Lindmair freute sich, dass dieser südliche Ortseingang von Tölz durch einen Neubau verschönert und optimiert wird. Auch die Hausbesitzer gegenüber hätten ja einiges an ihren Fassaden gemacht. Er könne sich aber, so der zarte Hinweis, durchaus vorstellen, dass die Architektur noch etwas gefälliger wird, um die Identifikation mit der nahen Altstadt herauszuarbeiten. (Christoph Schnitzer)

