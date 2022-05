Große Vielfalt: Künstler aus dem Oberland stellen im Tölzer Stadtmuseum aus

Freut sich, dass wieder eine Ausstellung möglich ist: Bernhard Kleinhenz, Vorsitzender des Tölzer Kunstvereins. © Bib

Der Kunstverein „Tölzer Land“ eröffnet am heutigen Freitag (27. Mai) seine Jahresausstellung im Tölzer Stadtmuseum. Das Motto lautet „Vielfalt“ - es könnte passender nicht sein. Auf die Besucher warten sehr sehenswerte Objekte.

Bad Tölz – Bernhard Kleinhenz ist glücklich. Der Auftakt des Kunstvereins Tölzer Land nach der Coronapause ist überwältigend: „24 Mitglieder stellen aus“, freut sich der Vorsitzende. Im Stadtmuseum und im dortigen Bürgersaal werden zwei Wochen lang über 60 Werke von Künstlern aus dem Oberland zu sehen sein. „Vielfalt“ lautet das Motto der Ausstellung, die wieder in gewohntem Format stattfindet.

Kooperation mit Geschäftsleuten zur Covid-Zeit

Vergangenes Jahr hatte sich der Verein mit Geschäftsleuten rund um die Marktstraße zusammengefunden und einige Werke waren in Schaufenstern ausgestellt. Doch ab Freitagabend können die Künstler wieder in einer großen Gemeinschaftsausstellung ihre Kunst zeigen. „Wir sind der Stadt dankbar, denn wegen der großen Resonanz haben wir auch noch den Bürgersaal dazubekommen“, so Kleinhenz. Hauptsächlich Bilder, aber auch Skulpturen und digitaler Druck sind Arbeitsformen. Dabei verlassen die Gemälde von Michaela Bräunche, stellvertretende Vereinsvorsitzende, schon deutlich die zweidimensionale Ebene. Ihre großformatigen Muster in unterschiedlichen Farben sind vermeintlich mit zahlreichen Perlen räumlich gestaltet. „Nur ein Kreis im Gemälde ist aus Perlen, der Rest ist Farbe“, erklärt die Malerin.

Das Wettersteingebirge in kräftigen Farben

Bei der Betrachtung der Bilder von Stephanie von Quast irritiert die Technik ebenfalls das Auge: Die Frauenfiguren sind auf einer zweiten Ebene aus Seide aufgetragen, die Milimeter vor der Bildschicht aus Holz aufgespannt ist. Heimatlichen Motiven haben sich Brigitte Hinze und Brigitte Menk gewidmet. Hinzes Aquarell-Tryptichon zeigt das Wettersteingebirge, weit entfaltete vor Wiesen und Wäldern, die in ungewöhnlich kräftigen Farben leuchten, von dunkelrot bis zu gelb und hellgrün. Menks Hühner, „Flösserei einst“ und „Bergbewohner“, eine Gemse, sind in impressionistischer Malweise dargestellt.

Anspielungen auf Klee und Kandinsky

Gerhard Rabe, eigentlich Komponist, hat die Malerei für sich entdeckt und beeindruckt mit abstrakten, farbkräftigen Bildern. Kleinhenz erzählt: „Seine Enkelin aus den USA bat ihn, unbedingt ,Colorvill’ auszustellen.“ In dieser malerischen Komposition, die an Klee und Kandinsky erinnert, entdeckt das Auge in den kleinteiligen Formen und Farben immer neue Ebenen. „Stolz“ heißt der Titel von Julia Geists blau-weißem Gesicht. Aber es können noch viel mehr Emotionen darin entdeckt werden. „Die Bilder und Titel sollen die Betrachter bewegen, sie sollen sich damit auseinandersetzen“, sagt Kleinhenz.

Stelen und Skulpturen

Zwei blau-grüne Skulpturen von Irene Magdalena Orecher ziehen Aufmerksamkeit auf sich, die den Titel „Innig“ tragen. Ihr Arbeitsmaterial ist modellierter Zement, der zwei Figuren einhüllt. Verziert ist dieser Umhang mit Mosaik aus Muranoglas, Gold, Silber, Metalllack und Kupfer. Jürn Ehlers „Stelen“ dagegen sind aus Holz gefertigt. Einmal lassen Kreise, einmal Querschnitte und einmal längliche Freiräume durch die „Konstruktionen“ hindurchblicken. Kunstvereine sollen eine Plattform sein für viele Künstler, fordert Kleinhenz, und wünscht sich zu den 90 Mitgliedern neue hinzu.

Die Vernissage beginnt an diesem Freitag, 27. Mai, um 18 Uhr in der Galerie des Tölzer Stadtmuseums. Die Ausstellung dauert bis Samstag, 11. Juni. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr. (bib)

