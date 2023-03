Das Ampertal wird schöner – dank Regionalbudget

Von: Andreas Beschorner

Wer auf dem Bockerlradweg unterwegs ist, kann zwischen Thalham und Attenkrichen Pause machen - auf den durch das ILE-Regionalbudget finanzierten Bänken. © ILE

Blumen, Brot, Bücher und Bänke – das vieles mehr wurde 2022 durch das Regionalbudget der ILE Ampertal gefördert und realisiert. Geschäftsführerin Nina Huber hat für das FT alle Projekte zusammengestellt.

Ampertal – Die Liste der Dinge, die dank des Regionalbudgets in 2022 in den zwölf ILE-Mitgliedsgemeinden realisiert werden konnten, ist lang.

Brotbackhäusl Wippenhausen

Beispiel Nummer eins: der Backofen für das Brotbackhäusl in Wippenhausen. Mit dem Ziel, die Menschen in der Gemeinde zu verbinden, gründeten 2020 einige engagierte Wippenhauser den Brotbackhäusl Wippenhausen e. V. Der Verein möchte die Tradition des gemeinsamen Brotbackens im Dorf wiederbeleben und dadurch einen aktiven Beitrag zum sozialen Austausch und kulturellen Leben in Wippenhausen und im Ampertal leisten. Mit viel Liebe und in Eigenleistung bauten die Mitglieder das ehemalige Feuerwehrhaus in Wippenhausen in einen Treffpunkt um – Backstube, Teigmacherei und Küche inklusive. Das Konzept mit dem Fokus auf Gemeinschaft, Regionalität, Tradition und Nachhaltigkeit überzeugte die Jury des Regionalbudgets der ILE Kulturraum Ampertal und so konnten Backofen und Kamin bestellt und von den Ehrenamtlichen aufgebaut werden. Schon jetzt wurden im neuen Ofen zahlreiche leckere Natursauerteig-Brote gebacken, aber auch Aufläufe sowie Pizza zubereitet und sogar Weihnachtsplätzchen gebacken. Im Brotbackhäusl wurden im vergangenen Jahr einige erfolgreiche Backtage und andere Veranstaltungen durchgeführt. Nach dem erfolgreichen Start 2022 wird es heuer dann richtig losgehen mit regelmäßigen Backtagen, Pizza-Abenden und Kinder-Kursen.

Blühwiesenmischung für kommunale Bauhöfe

Ein weiteres Projekt: die Blühwiesenmischung. Ein mattes Grau, daneben das saubere Grün des Rasens – Verkehrsflächen sind nicht unbedingt eine Augenweide und eignen sich auch als Lebensraum für Insekten nicht sonderlich. Um dieser Trübnis ein Ende zu setzen, hat sich die Abteilung Naturschutz des Landratsamts Freising etwas einfallen lassen. Die Idee dazu reifte im Rahmen der vom Kommunalverband Kulturraum Ampertal und der Kreisfachberatung für Gartenbau und Landespflege organisierten Veranstaltung für die Gemeindebauhöfe zum Thema „kommunale Grünflächenpflege“ im Herbst 2021: Die Gemeinden sollen auf unkomplizierte Weise bei der Entwicklung von kommunalen Flächen hin zu artenreichen, vielfältigen und insektenfreundlichen Grünflächen unterstützt werden. Deshalb förderte ILE eine Saatgutmischungslieferung für die kommunalen Bauhöfe. Nach dem Aufstellen neuer Schilder und Leitpfosten oder bei kleineren Abgrabungen soll künftig an diesen Stellen heimisches, artenreiches Blühpflanzen-Saatgut einfach und unkompliziert ausgestreut werden. Der Saatguterzeuger Krimmer aus Pulling liefert die Blühmischung – auch das eine Unterstützung der regionalen Wirtschaft.

Aussichtsbänke am Bockerlradweg zwischen Attenkirchen und Thalham

Aufgewertet wurde auch der Bockerlradweg zwischen Attenkirchen und Thalham. Wälder und Felder, Hügel und Tiere – eine Idylle. Die malerische Szenerie kann der Wanderer nun ganz bequem von einer der neuen Aussichtsbänke aus bewundern, die mit Mitteln aus dem ILE-Regionalbudget entlang des 1,6 Kilometer langen Wegs von engagierten Bürgern installiert wurden. Sogar der Blick bis in die Alpen ist bei gutem Wetter möglich. Der bereits viel genutzte Weg ist asphaltiert und somit für Familien, Kinder, Jogger, Fahrradfahrer, Walking-Gruppen, Senioren, Rollstuhlfahrer und begrenzt mobilisierte Menschen problemlos zu nutzen.

Wanderführer Zolling

Für das Gehen und das Wandern steht auch das nächste Beispiel: der Wanderführer Zolling. Die beiden Mitglieder der historischen Interessensgemeinschaft in Zolling, Friedrich Keydel und Karl Toth, entwickelten zusammen mit der Gemeinderätin und Referentin für Kultur, Sport und Freizeit, Manuela Flohr, die Idee hinter einem Projekt: Zolling fand 744 erstmalig urkundliche Erwähnung und weist wegen seiner langen Geschichte einige historisch eindrucksvolle Bauwerke und Örtlichkeiten auf. Um dieses Vermächtnis wahren zu können und um Besucher und Neubürger zu informieren, sollte ein kleiner, handlicher Flyer die schönsten dieser historischen Punkte in und um Zolling dem Wanderer und Betrachter näherbringen. Die Broschüre soll neben der Ortschronik ein weiteres Instrument zur Bewahrung des historischen Kulturguts der Gemeinde sein.

Interkulturelles Kochbuch

Und noch ein Projekt aus dieser Ampertalgemeinde: das Zollinger Kochbuch. Verschiedene Kulturen treffen auf immer engerem Raum aufeinander und sind angehalten, miteinander friedlich zu interagieren. Die Gemeindebücherei Zolling hat sich, gefördert durch das Regionalbudget 2022 der ILE Ampertal, ein Projekt im Namen dieses Auftrags überlegt: ein interkulturelles Kochbuch. 300 Exemplare wurden gedruckt. Das Kochbuch beinhaltet – in vier Kategorien „Snacks, Hauptspeise, Beilagen und Nachspeisen“ unterteilt – Rezepte von vielen Zollinger Bürgern. Die Rezepte spiegeln die verschiedenen Kulturen wider. Das Zollinger Kochbuch mit seinen Speisen aus den verschiedenen Nationen und Regionen schafft eine regionale Verbundenheit und holt ganz gemütlich eine andere, genussvolle Welt in unsere Küchen, heißt es.

Ruhebänke in Wolfersdorf

„Wolfersdorf erholt sich“ ist das Motto eines weiteren Projekts. Nicht nur in Attenkirchen braucht man Ruhebänke, auch in Wolfersdorf. Im Rahmen der Aktion „Wolfersdorf bewegt sich“ im Sommer 2022 fanden drei Programme im Ortsgebiet statt: Stadtradeln, Dorfspazieren für Senioren und Walking. Und ganz Wolfersdorf nahm teil. Es ging um Freude an der Bewegung im Freien, Gesundheitsförderung, Kfz-Verkehrsminderung, Kommunikation und viele weitere Aspekte. Um das zu unterstützen, stehen nun drei Bänke zur Verfügung.

Für die höchst aktive und bewegte Gemeinde Wolfersdorf wurden Ruhebänke aus dem Regionalbudget finanziert. © ILE

Viele Bürger und vor allem auch Senioren animierten die Sitzgelegenheiten schon zur Bewegung, Kommunikation und Flanieren an der frischen Luft. Gefördert durch das ILE-Regionalbudget stehen die Bänke an viel genutzten Wanderwegen und Straßen der Gemeinde Wolfersdorf.

Ein ganz anderes Beispiel stammt aus Inkofen: Den In-kofenern liegt das Vereinsleben sehr am Herzen. Nach der Corona-Pandemie entstand der Wunsch, Veranstaltungen wieder aufleben zu lassen. Um auf der sicheren Seite zu sein, beschloss Inkofen, die anstehenden Festlichkeiten im Freien stattfinden zu lassen. Um die Teilnehmer trotzdem vor Regen & Co. schützen zu können, entschied man sich für den Bau von zwei unterschiedlich großen Pavillons. Die ILE Ampertal hat das bürgerliche Engagement gerne unterstützt und freut sich, dass die neuen Pavillons ihren Zweck erfüllen.

Auerochsen im Moosgebiet Kammerberg

Und noch ein Projekt aus einer ganz anderen Ecke: Auerochsen im Moosgebiet Kammerberg. Im Nordwesten von Kammerberg liegt ein etwa 83 000 Quadratmeter großes Moosgebiet. Der Flächenanteil in öffentlicher Hand wird nun durch den Landschaftspflegeverband Freising und die enge Zusammenarbeit mit einer Landwirtschaft vor Ort durch extensive Beweidung ökologisch aufgewertet. Denn auf einem großen Teil der Fläche wird eine Beweidung durch Heckrinder (Auerochsen) durchgeführt. Die Tiere sind ideal geeignet für die Feuchtflächen und werden das ganze Jahr dort gehalten. Durch die artgerechte und nachhaltige Unterbringung der Rinder wird nicht nur ein neuer Lebensraum für sie geschaffen, sondern auch die Möglichkeit für die Natur und längst verschollene Pflanzenarten, sich ihren Weg zurückzukämpfen.

Der Biobetrieb Hirschvogel stellt die Rinder zur Verfügung, füttert sie mit Futter aus eigenem Betrieb und verwertet das Bio-Fleisch anschließend im Hofladen. Von der ILE gefördert, bekam das Projekt finanzielle Mittel für eine Umzäunung der Wiesen, Unterstände für die Rinder und eine Heuraufe.

Allershausener Markttage

Und auch Allershausen hat vom ILE-Regionalbudget 2022 profitiert. Stichwort: Markttage. Lange schon hatten sich die Allershausener einen regionalen Markt für ihren Ort gewünscht. Im Herbst 2021 nahm sich der neu gegründete Arbeitskreis dieses Projekts an. Landwirte, Gastronomie und Stand-Betreiber wurden angeschrieben und viel Überzeugungsarbeit geleistet. Mit Erfolg: Für den Eröffnungsmarkt am 2. April 2022 auf dem Volksfestplatz Allershausen stellten viele Freiwillige zur Untermalung ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine. Gelder aus dem Regionalbudget 2022 flossen in die Druckkosten für die Flyer, außerdem wurde die Anschaffung von mehreren Holzbuden bezuschusst, um lokalen Landwirten das Anbieten von Waren zu ermöglichen.

Generationentreff-Hütte in Kirchdorf

Dann ist da noch das Projekt „Hütte Generationentreff“ in Kirchdorf. Unter dem Motto „Kirchdorf attraktiv – Dorf aktiv“, machten sich der Gemeinderat und Bürgermeister Uwe Gerlsbeck Gedanken über die Umsetzung der Idee. Um das Generationenband zu fördern, entstand die Vision einer Begegnungshütte am Dirtpark bei den Sportplätzen – ein weiterer Ort der Zusammenkunft von Jung und Alt. Genau das realisierten die Gemeinde und einige engagierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, als sie einen Antrag an die ILE im Rahmen des Regionalbudgets 2022 stellten. Und so gibt es nun einen kleinen Innenbereich mit Bänken und Tisch. Vom überdachten Terrassenbereich aus, mit guter Sicht auf die gesamte Fläche, kann man gut die Kinder im Auge behalten.

Bücherschrank Attenkirchen

Und nochmal Attenkirchen: Bücher sind ein wichtiges Kulturgut unserer Gesellschaft und zeitlose Begleiter. Aus diesem Grund plante die Gemeinde Attenkirchen einen öffentlichen Bücherschrank im Dorfzentrum – zugänglich für alle und gefördert durch das Regionalbudget 2022 der ILE. In vielen Städten und Ortschaften ist dieses System bereits bekannt. Leseinteressierte jeden Alters haben die Möglichkeit, Literatur in die Zelle zu stellen, aber auch, sie kostenlos herauszunehmen. Der Bücherschrank funktioniert als eine Art Tauschbörse. Ohne Rückgabeverpflichtung hat jeder Zugang zu verschiedenen Büchern. Pflege und Instandhaltung werden durch Ehrenamtliche abgedeckt. Auch Bürgermeister Mathias Kern unterstützt zusammen mit der gemeindlichen Verwaltung das Projekt.

Eckdaten zum Regionalbudget

Zur Unterstützung von bürgerlichem Engagement, für Vereine und Gruppierungen, für gute Ideen und zur Umsetzung von Bürger- Wünschen stellt das Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern den ILE-Verbünden ein Budget zur Verfügung. Die Förderhöhe beträgt maximal 10 000 Euro, die Projektkosten müssen mindestens 500 und dürfen maximal 20 000 Euro betragen. Der Eigenanteil des Trägers des Projekts beträgt 20 Prozent, eine Vorfinanzierung der gesamten Kosten ist zwingend erforderlich. Die Abrechnung erfolgt dann zum 30. September des Projektjahres. Vor der Antragstellung darf, so heißt es, die Maßnahme noch nicht begonnen worden sein.