Unternehmer (41) aus dem Ampertal hat Kokain im Werkzeugkasten: Festnahme im Firmenfahrzeug

Nach der Festnahme, bei der der Mann keinen Widerstand leistete, fanden die Beamten auch prompt 135 Gramm Kokain in seinem Auto – versteckt im Werkzeugkasten. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

In seinem Firmenfahrzeug wurde ein 41-Jähriger aus dem Ampertal am Pfingstmontag verhaftet. Er hatte Kokain im Werkzeugkasten.

Landkreis - Und dann klickten die Handschellen: Direkt in seinem Firmenfahrzeug wurde ein 41-Jähriger aus dem Ampertal am Pfingstmontag gegen 22 Uhr verhaftet. Die Polizei hatte den Mann schon seit längerem wegen des Verdachts auf Drogenhandel im Visier. Nach der Festnahme, bei der der Mann keinen Widerstand leistete, fanden die Beamten auch prompt 135 Gramm Kokain in seinem Auto – versteckt im Werkzeugkasten. Jetzt sitzt der Mann in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord am Freitag meldete. Denn es bestehe der Verdacht, „dass er das Rauschgift gewinnbringend im Raum Freising verkaufen wollte“. Die Kripo Erding hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Im Visier der Polizei

Bereits im Januar „war der Unternehmer ins Visier der Erdinger Kriminalpolizei geraten“, heißt es im Bericht der Polizei. Damals war bereits ein an ihn adressiertes Päckchen mit rund 200 Gramm Methamphetamin sowie 165 Gramm Amphetamin von den Ermittlern der Drogenfahndung beschlagnahmt worden. Ein weiteres Paket mit rund 180 Stück Viagra folgte im März. Fazit der Polizei: „Aufgrund der Mengen steht illegaler Handel mit Rauschgift und Arzneimitteln im Raum.“

Am Pfingstmontagabend erfolgte dann der Zugriff der Kräfte des Mobilen Einsatzkommandos des Bayerischen Landeskriminalamts. Die Beamten fanden dabei aber nicht nur das bereits erwähnte Kokain im Werkzeugkasten: Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung „wurden weitere szenetypische Gegenstände, wie sie beim Rauschgifthandel verwendet werden“, gefunden. Die Ermittlungen ergaben zudem den Verdacht, dass der Unternehmer aus dem Ampertal keinen gültigen Führerschein hat.