Reizthema Wolf: Nicht warten, bis es zu spät ist

Von: Christian Fellner

Teilen

Auf einer Wellenlänge: Florian Streibl (l.) und Klaus Solleder befürchten drastische Auswirkungen auf die heimische Landwirtschaft. Foto: Sehr © Thomas Sehr

Es ist ein Thema, das spaltet. Naturfreunde sehen den Wolf als geschütztes Tier, das sich seinen einstigen Lebensraum zurückerobert, Landwirte das Raubtier als aktuell größte Bedrohung für die Alm- und Viehwirtschaft. Fakt ist: Die Zahl der Risse von vornehmlich Rotwild in diesem Winter häufen sich. Zuletzt in erster Linie im Ammertal und in der Region nördlich davon bis in den Staffelseeraum.

Landkreis - Dazu kommen die Ereignisse des vergangenen Almsommers mit Schafrissen im Kramergebiet, die mittlerweile nachweislich auf das Konto eines Wolfs oder mehrerer Wölfe gehen. Die Sorge bei den Viehhaltern ist groß, die Frage treibt sie um: Was wird der Almsommer 2023 bringen?

Beantworten kann dies derzeit keiner. Nun schaltet sich die Politik ein. Zumindest ein prominenter Vertreter positioniert sich: Florian Streibl, Abgeordneter aus Oberammergau und Vorsitzender der Fraktion der Freien Wähler im Landtag, fordert, dass der Bund und die EU die Möglichkeit schaffen müssen, problematische Tiere künftig entfernen zu können. „Durchziehende Wölfe sind ja vielleicht tolerierbar, aber eine Bildung und Ansiedelung von Rudeln in unserer Region muss in jedem Fall verhindert werden.“ Sonst sieht er den Fortbestand der kleinstrukturierten Landwirtschaft im Landkreis als stark gefährdet an. „Nicht sofort, aber langfristig.“ Und das könnte negative Auswirkungen auf den Tourismus haben. „Wenn die Gesellschaft sagt, sie will den Wolf hier haben, dann muss sie wissen, welchen Preis sie dafür bezahlt“, betont Streibl.

Wenn die Gesellschaft sagt, sie will den Wolf hier haben, dann muss sie wissen, welchen Preis sie dafür bezahlt.

Dass seine Mittel begrenzt sind, das weiß der Ammertaler. Dennoch möchte er helfen. An Kanzler Olaf Scholz (SPD) wie auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hat er geschrieben, fordert ein Umdenken in Sachen Wolf, eine Herabsetzung des Schutzstatus’. Was ihm ein wenig Mut macht: Im November hat das EU-Parlament bereits ein umfangreiches Schriftstück erarbeitet, in dem es auch um den Schutz der Viehwirtschaft in Europa geht. Darin werden deutlich erhöhte Populationen, ein Anstieg der Risse und die Gefahren für die Alm- und Weidesysteme erwähnt.

Diese Resolution allein wird jedoch nicht für schnelle Veränderungen sorgen. Streibl und Klaus Solleder, Obmann der Bauern im Landkreis und stellvertretender Chef für ganz Oberbayern, wissen, wo die Hebel angesetzt werden müssen. „Auf allen überregionalen politischen Ebenen“, sagt Solleder. Die Möglichkeit, einen Wolf zu entnehmen, wie es in der Fachsprache heißt, existiert. Sogar im jetzigen Bundesnaturschutzgesetz. Doch: „Es gibt nur die Einzelfallprüfung“, sagt Streibl. Das heißt: Zunächst muss ein Wolf offiziell als Problemtier eingestuft, dann das entsprechende Gebiet, das er bedroht, eingezäunt werden. „Erst wenn er dieses Hindernis noch überwindet, darf er entnommen werden“, schildert Solleder. Die Krux: „Das Einzäunen funktioniert auf den Almen nicht“, sagt der Unterammergauer. “ In dieser Frage kommt für Solleder der Freistaat ins Spiel: „Wir brauchen die Ausweisung von nicht schützbaren Gebieten.“ Solleders Vorschlag: Sind mindestens 50 Prozent eines Landkreises als nicht mehr schützbar eingestuft, müsse dies für den gesamten Kreis gelten. „Sonst läuft der Wolf halt von einer in die nächste Gemeinde.“ Die Möglichkeit, derartige Einschränkungen zu erlassen, gibt es mittlerweile. Und sie würden letztlich die Hürde in Richtung eines Abschusses senken.

Das Einzäunen funktioniert auf den Almen nicht.

Streibl sieht das sehr wohl, dass es sinnvoll wäre, Gebiete zu definieren, in denen Schutzräume nicht geschaffen werden können. Er verweist aber auf ein Problem: die Rechtssicherheit. „Gegen eine solche Verordnung wird sofort ein Verband klagen.“ Und geht ein solcher Vorstoß vor Gericht durch, „tut man sich noch schwerer“. Daher ist der Faktor Zeit ein sehr quälender. Streibl erinnert an die Entnahmediskussion im Berchtesgadener Land. „Dort hat es nicht einmal gereicht, dass ein Wolf durch den Ort läuft und in die Schaufenster schaut. Da hat das Gericht gesagt, das darf er machen!“

Der Fraktionschef im Landtag sieht daher den Bund viel stärker in der Pflicht. „Dort muss endlich anerkannt werden, dass der Erhaltungszustand des Wolfes in Deutschland gut ist.“ Es also eine ausreichende Population gibt. Der Bund müsse seine Blockadehaltung auf europäischer Ebene aufgeben. „Deutschland ist bisher dagegen gewesen, den Schutzstatus des Wolfs zu senken.“

Streibl macht klar, dass es ihm nicht um eine wilde Jagd auf den Wolf geht. „Nur war das Problem noch nie so groß wie jetzt“, betont er. Eines steht für ihn auch fest: „Die Stimmung wird irgendwann umschlagen, wenn es zu viele Wölfe werden, wenn dann vielleicht im Englischen Garten in München ein Hund angefallen wird.“ Nur dann könne es zu spät sein, um beispielsweise einzigartige Natur wie die bewirtschafteten Almwiesen zu erhalten, wenn es zu wenige Landwirte gebe, die ihre Flächen noch kultivieren. „Dann müssten wohl auch die Gemeinden einspringen.“ Als regulierender Faktor könne beim Wolf nur der Menschen eingreifen. „So wie er es beim Wild tut.“

Ganz scharf warnt Streibl vor dem Thema Selbstjustiz. „Das geht gar nicht. Das wäre eine Straftat. Das Thema gehört übergeordnet geregelt.“ Darum wird er das Thema in seiner Fraktion wie auch beim Koalitionspartner CSU immer wieder anbringen. „Wir müssen schauen, dass wir im Land Mehrheiten dafür finden und Druck auf den Bund ausüben.“