Nur ein blaues Auge für den Landkreis

Von: Alexander Kraus

Teilen

Konstanter Pegel: Der Wasserstand der Loisach unterhalb der Partnachmündung seit März. Ein extremer Rückgang ist trotz der vielen Trockenperioden nicht zu erkennen. © Peter Kornatz

Regen ist angesagt. Endlich, werden viele sagen. Nach Wochen der Hitze und Trockenheit. Doch wie es das extreme Wetter dieser Tage so will, gibt es sofort auch wieder Warnungen vor Sturzfluten und Überschwemmungen am heutigen Freitag. Doch: Es braucht Wasser. Europaweit herrscht eine enorme Dürre. Infolge ausgetrockneter Flüsse fallen Kraftwerke aus, in vielen Ländern kommt es zu Waldbränden, Wasser ist Mangelware.

Landkreis - Auch der Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist von anhaltender Trockenheit und zu wenig Regen betroffen. Doch: „Die Folgen sind ungleich weniger dramatisch als beispielsweise in Unterfranken“, sagt Korbinian Zanker, der Chef des Wasserwirtschaftsamts Weilheim.

An der Messstation Ettal-Linderhof fallen im langjährigen Mittel 1600 bis 1700 Millimeter Niederschlag pro Jahr. Vom 16. August 2021 bis 15. August in diesem Jahr waren es keine 1000 Millimeter, vor allem das Winterhalbjahr von November bis April fiel deutlich zu trocken aus. „In absoluten Zahlen ist das aber immer noch viel im Vergleich zu manchen Gegenden in Unterfranken, wo in normalen Jahren schon nur die Hälfte des diesjährigen Niederschlags in Linderhof zur Verfügung steht“, verdeutlicht Zanker. Im Landkreis falle darüber hinaus auch in diesem Trockenjahr immer noch deutlich mehr Niederschlag als durch Verdunstung verloren geht.

Wöchentlich überschlagen sich in Bayern die Negativ-Rekorde bei den Niederschlägen, gibt es neue Hitzeperioden. Die Grundwassermessstellen und Quellen weisen niedrige und sehr niedrige Pegel auf. Nicht so schlimm ist es in der Region: „Wir kommen mit einem blauen Auge davon. Wir dürfen nicht jammern. In Teilen Frankens hat es monatelang keinen Regen gegeben“, betont Klaus Solleder mit dem Blick in Richtung Nordbayern. Im Landkreis habe es immer wieder geregnet. „Das Grünland ist gut gewachsen“, versichert der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands. Und: Es ist durch die Regenfälle ab heute und übers Wochenende Besserung in Sicht.

Auf manchen Almflächen sei es jedoch „kurz vor knapp“ gewesen, das räumt Solleder schon ein. Er kennt aber keinen Bauern, der einen echten Notstand vermeldet hat. Zustände wie vor einigen Jahren, als mit dem Hubschrauber das Wasser auf die Almen geflogen wurde, sind bisher noch ausgeblieben. Der nächtliche Tau sorgt für ausreichend Nässe, damit das Grünland wachsen kann.

Allein innerhalb des Landkreises setzt Solleder grundsätzlich schon unterschiedliche Maßstäbe an: Während im Norden im Raum Murnau die Vegetation eher einsetzt und bis zu sechsmal gemäht wird, muss die Natur weiter südlich länger warten. Im Ammertal und im 200 Meter höher gelegenen südlichen Landkreis hat es im Frühjahr länger Schnee, die Bauern mähen nur bis zu viermal.

Das Walchenseekraftwerk konnte ohne Einschränkungen seine übliche Fahrweise als Spitzenlastkraft aufrechterhalten.

Theodoros Reumschüssel warnt im Umgang mit der Trockenheit vor Übertreibung. Gewiss, es gebe eine sehr drastische Reduzierung der Wasserzufuhr für die Seen, aber: „Das Walchenseekraftwerk konnte ohne Einschränkungen seine übliche Fahrweise als Spitzenlastkraft aufrechterhalten“, sagt der Pressesprecher der Wasserkraft Deutschland von Uniper. Dass der Isarkanal bei Krün, der den Walchensee speist, derzeit nur einer Pfütze gleicht, sei noch kein Problem. Am Wehr bei Krün wird die Ableitung geregelt. Mindestens 4,8 Kubikmeter Wasser pro Sekunde müssen in die Isar fließen. Dieser Wert wird weiter eingehalten, betont Reumschüssel. Der andere Teil gelangt in den Kanal Richtung Walchensee. Und: Auch er begrüßt die Regenfälle der kommenden Tage.

Zanker bestätigt, dass die Dürre im Landkreis noch keine extremen Ausmaße angenommen hat. „In den größeren Flüssen ist die Wasserführung niedrig, aber nicht extrem niedrig.“ Er blickt etwa auf die Ammer. „In Oberammergau entspricht die aktuelle Abflussmenge von 1,4 Kubikmeter pro Sekunde in etwa dem mittleren Niedrigwasser.“ Ähnlich verhält es sich an der Loisach in Garmisch-Partenkirchen und der Isar in Mittenwald. Auch an den Seen fielen die Pegel zuletzt langsam weiter, wobei bislang zumindest an den größeren Seen noch keine Tiefststände erreicht sind.

Bei den Grundwasserpegeln beobachtet der Behördenleiter seit Längerem eine im Mittel geringere Neubildung. Davon ist auch der Landkreis betroffen, allerdings nur in vergleichsweise geringem Maß. „In den großen Flusstälern sind die Verhältnisse trotz niedriger Grundwasserstände unkritisch“, sagt Zanker. Die Bereitstellung von Trinkwasser bereitet aktuell keine Probleme: „Vielfach haben die Wasserversorger in den vergangenen Jahren in weitere Brunnen und Verbundsysteme investiert, das zahlt sich jetzt aus.“