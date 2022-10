Holzkirchen: 45. Filmtage bayerischer Schulen eröffnet – 300 Schüler und ein Minister zu Gast

Von: Katrin Hager

Selfie mit Minister: Kultusminister Michael Piazolo umringt von Schülern bei der Eröffnung der 45. Filmtage bayerischer Schulen. © jörg wedekind

Zum fünften und letzten Mal sind an der Oberland-Realschule Holzkirchen die Filmtage bayerischer Schulen gestartet. „Die Vielfalt und Qualität der präsentierten Schülerfilme sind beeindruckend“, stellte Kultusminister Michael Piazolo bei der Eröffnung fest.

Holzkirchen – Rund 300 Schüler und Lehrer aus ganz Bayern sind in Holzkirchen angereist, um hier bis Samstag an den 45. Filmtagen bayerischer Schulen teilzunehmen. Sie übernachteten auf Isomatten in der Realschule. 70 Beiträge aus allen Schularten und verschiedenen Filmgenres waren im Wettbewerb um die mit insgesamt 4500 Euro dotierten Preise vertreten – darunter die Gastgeber mit zwei Beiträgen.

Die Eröffnungsfeier, musikalisch umrahmt von Lehrern der Realschule als „Die Spielbergs“, geriet kurzweilig. Die Ehrengäste hielten keine Reden, sondern stellten sich einem Quiz rund ums Filmfestival. Auch Bayerns Kultusminister Piazolo beantwortete die Fragen des Moderationsteams. Was für einen Film er drehen würde? Piazolo musste nicht lange überlegen: „Es wäre ein lustiger Film mit Themen, die die Kinder und Jugendlichen beschäftigen“, sagte der Kultusminister. „Es könnte etwas über den Ukraine-Krieg oder Corona sein. Damit beschäftigen sich viele junge Menschen. Ob das dann allerdings so ein lustiger Film wäre – ich weiß es nicht.“ Mit jedem Film, den man drehe oder auch ansehe, tauche man in eine andere Welt. Wer mit der Kamera etwas Spannendes erzählen wolle, müsse vorher eine Menge lernen. „Deshalb danke ich allen Lehrkräften, die eine Filmgruppe leiten und damit junge Menschen immer wieder neu für das Medium Film begeistern.“

„Wir lernen aus jedem Beitrag“

Unter den Gästen des Filmfests ist Lehrer Carsten Herbst von der städtischen Fridjof-Nansen-Realschule in München mit neun Schülern in Holzkirchen dabei. Sie qualifizierten sich mit ihrem Film „Corombis“ für die Teilnahme an den diesjährigen Filmtagen. „Es geht um eine Mischung aus Corona und Zombies, wir haben viele Corona-Maßnahmen aufs Korn genommen“, erklärt der Lehrer. Er versuche, beim Festival so viele Filme wie möglich anzusehen, und empfahl dies auch seinen Schülern: „Wir lernen aus jedem Beitrag und sehen Genres, die wir nicht auf dem Zettel haben“, erklärt Herbst.

Seit der 5. Klasse ist auch der zwölfjährige Philip Schüler in einer der beiden Filmklassen an der Holzkirchner Realschule. „Das macht einfach Spaß, hier durch das Gebäude zu laufen und zu drehen. Außerdem sind die Lehrer cool“, sagt er. Auch dieses Jahr forderte wieder einen „99-Sekunden-Wettbewerb“ zum Dreh mit i-Pads vor Ort mit neuen Bekannten außerhalb der eigenen Filmgruppe auf. Das Thema lautete „Du hast den Schlüssel“. Aus Workshops mit professioneller Unterstützung durch Referenten der Bavaria Film, des DOKfests München oder der Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) München können die Schüler nach der Preisverleihung an diesem Samstagnachmittag wieder viel Inspiration für neue Projekte mit nach Hause nehmen.

„Sebastian Wanninger hat uns mit dem Filmvirus infiziert“

Festival-Leiter Sebastian Wanninger, Filmlehrer an der Oberland-Realschule, erklärte bei der Eröffnungsfeier, dass er mit der Organisation des Festivals etwas zurückgeben wollte. Er freut sich allerdings auch darauf, sich künftig wieder ganz dem Filmen mit den Schülern widmen zu können. „Es gibt viel zu organisieren, und das funktioniert nur, wenn das Team voll da ist. Ich hatte viele schöne Momente, auch zu Coronazeiten, wo das Fest zwei Mal online stattfand. Dennoch freue ich mich jetzt, dass Straubing das nächste Fest organisiert“, so der Filmlehrer.

Schulleiter Joachim Fischer brachte es bei der Eröffnungsfeier auf den Punkt: „Sebastian Wanninger hat uns hier alle, Schüler und Lehrer, mit dem Filmvirus infiziert. Wenn ich heute durch unsere Schule laufe und den Geruch von Popcorn einatme, freue ich mich, dass so viele Menschen mit der Leidenschaft Film zusammenkommen und sich hier austauschen können“, sagte der Rektor der Oberland-Realschule.

