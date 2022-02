Altenpflege: Kritik an der Impf-Kehrtwende

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs sind verunsichert. Wie geht es nun weiter? Impfen oder nicht? © DPA

Mit dem politischen Hin und Her, die Impfpflicht für das Pflegepersonal betreffend, sind viele Einrichtungen im Landkreis München nicht glücklich.

Landkreis – Anika Fischer ist fassungslos. Die Leiterin des Seniorenzentrums „Wohnen am Schlossanger“ in Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat sich bereits vor Wochen in einem Merkur-Interview kritisch zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht geäußert. Demnach müssen Mitarbeiter in Altenheimen, Arztpraxen und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens bis 15. März einen Impfnachweis vorlegen, um ihre Arbeitsstelle noch betreten zu dürfen. Jetzt hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, den Vollzug aussetzen zu wollen – und Fischer ringt um die richtigen Worte: „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Aber das ständige hü und hott ist nicht richtig.“

Fischer ist wahrlich keine Impfgegnerin. Aber die 45-Jährige bemängelt, dass ausgerechnet die Pflegekräfte, die seit zwei Jahren an vorderster Front kämpfen, zur Impfung gezwungen werden. „Alle anderen, die zu uns ins Haus kommen, brauchen nur einen Schnelltest vorlegen – egal ob Angehörige, Therapeuten oder Handwerker.“

Mitarbeiter einsichtig

In ihrer Einrichtung sind mittlerweile fast alle Mitarbeiter geimpft – dank der Überzeugungsarbeit von Fischer, aber auch der Einsicht der Pflegekräfte. Als Beispiel nennt Fischer eine Mitarbeiterin, die wegen zahlreicher Allergien lange gezögert hat. „Auch ihr Hausarzt war unsicher, ein Attest, das sie von der Impfpflicht befreit hätte, hat sie aber trotzdem nicht bekommen“, erzählt die Heimleiterin. Jetzt ist besagte Mitarbeiterin sogar geboostert.

Dass Söder jetzt die Notbremse zieht, hält Fischer für problematisch. „Wie soll man das den Mitarbeitern verkaufen, wenn es ständig neue Regeln gibt?“, fragt sie. Für Personal, das gerade noch mit sich ringe, ob es sich impfen lässt, sei die Kehrtwende jedenfalls das falsche Signal.

Gerüstet für den Ernstfall

Egal, ob die sektorale Impfpflicht in Bayern aber verspätet oder gar nicht kommt – viele Betroffene sehen sich gut gerüstet für den Ernstfall. „Rund 90 Prozent unserer Mitarbeiter sind nach derzeitigem Stand unserer Abfragen geimpft, bereits geboostert oder genesen“, sagt Luise Dirscherl, Sprecherin der Diakonie München und Oberbayern, die die evangelischen Pflegezentren in Ebenhausen und Riemerling betreibt.

Auch die Diakonie steht der einrichtungsbezogenen Impfpflicht kritisch gegenüber. „Sie kann nur ein Schritt hin zu einer Impfpflicht für alle bedeuten“, so Dirscherl. Eine ausschließlich einrichtungsbezogene Impfpflicht würden viele Mitarbeiter als persönlichen Angriff und als ungerecht erleben, da sie eine bestimmte Gruppe innerhalb der Gesellschaft diskriminiere, sagt die Diakonie-Sprecherin: „Der Gedanke, dass sie fachlich und menschlich sehr geschätzte Kollegen und Kolleginnen möglicherweise durch so ein Betretungsverbot verlieren könnten, beschäftigt unsere Mitarbeiter.“

Angst vor Kündigung

Mit niedrigschwelligen Impfangeboten, Gesprächsangeboten und Fragerunden mit unabhängigen Experten versucht die Diakonie, die Impfquote bei ihren Mitarbeitern weiter zu erhöhen. Schließlich will man keine Mitarbeiter verlieren. „Würden aktuell nur zwei Prozent der Betroffenen kündigen, würde die Pflege eine große Anzahl von dringend benötigten Kräften verlieren, zu denen auch Mitarbeiter anderer Bereiche, beispielsweise aus den Bereichen Hauswirtschaft, Küche und Reinigung gehören. Diese könnten sofort in die freie Wirtschaft wechseln“, warnt Dirscherl.

Beim Caritasverband der Erzdiözese München und Freising wird derweil noch abgeklärt, welche Einrichtungen neben den Altenheimen St. Rita in Oberhaching und St. Gisela in Gräfelfing überhaupt von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen wären. „In unseren Standorten sind oft mehrere Dienste unter einem Dach vereint und wir müssen mit den Gesundheitsämtern erst klären, welche Personen denn jetzt tatsächlich unter die sektorale Impfpflicht fallen“, erklärt Caritas-Sprecherin Bettina Bäumlisberger.

Vorbehalte im Caritasverband

Doch auch trotz seines Bemühens, möglichst viele Mitarbeiter vom Impfen zu überzeugen gibt es auch im Caritasverband erhebliche Vorbehalte gegen den einrichtungsbezogenen Impfzwang. „Die Bekämpfung des Corona-Virus und der Schutz vulnerabler Mitbürgerinnen und Mitbürger ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Solidarität aller ist gefragt“, betont Bäumlisberger.

Trotzdem ist man über den Söder-Weg nicht unbedingt glücklich – zumal es keine verbindliche Aussage gibt. „Damit steigt bei allen Beteiligten die Verunsicherung. Konkret führt das bei uns in den Einrichtungen wie etwa den 27 Altenheimen zu großer Unsicherheit etwa in der Planung der Dienstpläne“, sagt die Caritas-Sprecherin. Insgesamt sei das „ständige Hin und Her bei den Regelungen schwierig zu managen und demotivierend“. Ähnlich bewertet man bei der Diakonie die Entwicklung. Man warte erst einmal ab, sagt Dirscherl, „um unsere Mitarbeiter nicht weiter zu verunsichern.“