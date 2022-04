Arbeitsmarkt im Landkreis profitiert von Frühjahrsbelebung

4733 Landkreisbürger waren im März auf Arbeitssuche - weniger als vor einem Monat und vor allem einem Jahr. © Rainer Jensen/dpa

Diese Zahlen des Arbeitsmarktes passen zum Frühling. Sie geben Hoffnung, ganz im Gegensatz zur Inflationsrate im Landkreis.

Landkreis – Im Landkreis München waren im März 4733 Menschen ohne Arbeit. Dies waren 203 Menschen oder 4,1 Prozent weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum März 2021 haben sich 1624 Personen weniger arbeitslos gemeldet (-25,5 Prozent). Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent.

Corona-Effekt ebbt ab

„Auch in diesem Monat ist die Arbeitslosigkeit erfreulicherweise rückläufig. Das hat natürlich einerseits sehr stark mit der Frühjahrsbelebung zu tun, aber andererseits auch mit dem Abschwächen des Corona-Effekts,“ so Wilfried Hüntelmann, Vorsitzender der Agentur für Arbeit München. „Der Krieg in der Ukraine spiegelt sich aktuell noch nicht in den Zahlen wieder. Wir als Agentur für Arbeit München sind aber vorbereitet: So haben wir zum Beispiel kurzfristig ein Expertenteam zusammengestellt, welches sich explizit um die Integration der Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt kümmert“, sagt Hünntelmann weiter.

Nachfrage nach Arbeitskräften steigt

Die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften ist weiter gestiegen. So gingen im März 3.817 Stellenangebote in der Agentur für Arbeit München ein. Das waren 910 mehr als im Vorjahresmonat (+31,3 Prozent). Das Gesamtangebot erhöhte sich auf 13 326 Arbeitsstellen, das sind 68,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Besonders stark ist die Nachfrage nach qualifiziertem Personal, 85 Prozent der Stellen sind für Bewerberinnen und Bewerber mit mindestens einer abgeschlossenen Berufsausbildung ausgeschrieben.

Die Suche nach einer Ausbildungsstelle nimmt mit dem Zwischenzeugnis Fahrt auf. Arbeitgeber nutzen diese Zeit, um Auszubildende anzuwerben. So waren im März 4158 junge Leute auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle bei der Agentur für Arbeit München gemeldet. Im Vorjahr waren es 3.930 (+ 5,8 Prozent). Die Anzahl der eingegangen Ausbildungsstellen nahm mit 7491 um 437 oder 5,5 Prozent ab. mm