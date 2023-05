Bekämpfung von Mafia-Strukturen in Bayern - Großangelegte Razzia auch in Landkreis München

Von: Carina Ottillinger

Teilen

Auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei waren an der Razzia beteiligt. © LKA Bayern

Bei der aktuellen Großrazzia im Rahmen der Operation „Eureka“ bekämpfte das bayerische Kriminalamt italienisch organisierte Kriminalität im Raum München.

Landkreis München - Bei der Großrazzia im Rahmen der Operation „Eureka“ am Mittwochmorgen, 3. Mai, durchsuchten mehr als 130 bayerische Polizeibeamte zehn Objekte in Stadt und Landkreis München. Gegen vier Personen wurden italienische EU-Haftbefehle vollstreckt. An mehreren Objekten kamen Spezialeinheiten der Bayerischen Polizei zum Einsatz.

Dabei war auch ein Objekt im Landkreis München betroffen. Aufgrund der kleinen Ortsstrukturen kann das Bayerische Landeskriminalamt jedoch keine Angaben über den genauen Standort in einer Gemeinde machen.

Bekämpfung der italienischen organisierten Kriminalität seit drei Jahren

Seit mehr als drei Jahren ermitteln deutsche, belgische und italienische Behörden in enger Zusammenarbeit mit Eurojust und Europol gegen eine in Kalabrien ansässige kriminelle italienische Vereinigung, mutmaßlich ´Ndrangheta, die unter anderem personell und wirtschaftlich gefestigte Strukturen in Bayern hat. (pm)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.