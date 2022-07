Im Notfall springt der Landkreis München bei Berufsbegleitung ein

Von: Charlotte Borst

Das Landratsamt München. © Robert Brouczek

Dass die Berufseinstiegsbegleitung im Sinne einer erfolgreichen Ausbildung nahezu unerlässlich ist, da mag der Landtag nicht zur Gänze überzeugt davon sein, der Landkreis aber schon.

Landkreis – 90 förderbedürftige Schüler werden aktuell an Mittelschulen und Förderzentren im Landkreis beim Weg von der Schule in die Ausbildung unterstützt. An der Mittelschule Unterschleißheim arbeitet Kerstin Grillmeier seit elf Jahren in der Berufseinstiegsbegleitung (BerEB). Die meisten Schüler, die sie unterstützt hat, haben eine Ausbildung gemacht oder sind auf dem Weg zum Realschulabschluss in den M-Zweig gewechselt. „Die Berufseinstiegsbegleitung ist absolut sinnvoll und größtenteils erfolgreich“, sagt die 48-Jährige. Trotzdem ist ihr Arbeitsplatz unsicher. Unklar ist, ob das Förderprogramm für Mittelschüler nahtlos und unbefristet fortgesetzt wird.

Online-Bewerbungen nicht ganz ohne

Die BerEB betreut Jugendliche ab der achten Klasse, die schlechte Noten haben und wahrscheinlich keine Ausbildung finden. „Früher hat man eine schriftliche Bewerbung geschrieben oder ist mit seinen Eltern zu einem Betrieb gegangen“, sagt Grillmeier. „Mittlerweile gibt es ein hochkarätiges Online-Bewerbungsverfahren. Aber nicht jeder hat zuhause Labtop, Scanner und Drucker.“

Benachteiligte Familien brauchen Hilfe

Besonders für Schüler aus benachteiligten Familien oder mit Eltern, die sich nicht im Bildungssystem auskennen, sind die Sozialpädagogen Lotsen in die Berufswelt. Grillmeier erzählt von einem Schüler, der schlechte Noten hatte und wegen eines Disziplinarverfahrens sogar zwei Wochen vom Unterricht ausgeschlossen wurde. „Er bekam aber immer überraschend gute Rückmeldungen, wenn er ein Praktikum machte. Da wurde deutlich: In der Arbeitswelt sieht es für ihn also sehr gut aus.“ Im Rahmen der BerEb fand er einen Ausbildungsplatz zum Maler und Lackierer und kam sehr gut in den Beruf hinein. „Vor einem Jahr hat er sich bei mir gemeldet, ob ich ihm noch einmal mit dem Bewerbungsschreiben und dem Lebenslauf helfen könnte, er will die Meisterschule besuchen.“

Im April stimmte Landtag gegen das Programm

Die BerEB hing schon 2021 am seidenen Faden. Der Landtag wollte das bayernweite Programm erst streichen, führte es aber doch weiter, als sich Widerstand regte. Auch im April stimmte eine Mehrheit im Landtag gegen das Programm. Eltern und Mitarbeiter protestierten, die Medien berichteten. Dann kündigte Kultusminister Piazolo die Fortführung für 2023 an. Jetzt forderten Eltern und Mitarbeiter in einer Petition die nahtlose und unbefristete Fortführung. Ob der Landtag zustimmt, ist noch ungewiss.

Gegen die Unsicherheit

Die anhaltende Unsicherheit ist eine Herausforderung für Mitarbeiter und freie Träger. Auf Antrag der Kreistagsfraktionen von Grünen, SPD, FDP und ÖDP entschied am Mittwoch der Jugendhilfeausschuss einstimmig, dass der Landkreis München die Berufseinstiegsbegleitung sichern wird.

Falls der Freistaat künftig die Finanzierung nicht fortführen sollte, wird der Landkreis die Kosten für 90 Plätze tragen und eine 50-prozentige Mitfinanzierung bei der Bundesagentur für Arbeit beantragen.

Ein landkreiseigenes Konzept liegt schon in der Schublade: Der Entwurf sieht neben der individuellen Begleitung förderbedürftiger Jugendlicher einen Anteil an Klassen- und Gruppenbegleitung vor. So erhöht sich die Reichweite der Maßnahme.