Jetzt wird es frisch: Höchstens 19 Grad im Landratsamt

Von: Charlotte Borst

Das Landratsamt München. © Robert Brouczek

Der Landkreis München wird seine öffentlichen Gebäude und Büros ab sofort nur noch bis maximal 19 Grad heizen. Die Vorgabe des Bundes hat der Kreisausschuss durch einstimmigen Beschluss bekräftigt.

Landkreis – Schon im Juli hatte sich die Kreisverwaltung Gedanken gemacht, wie sie Energie sparen könnte, wurde dann aber vom Bundeswirtschaftsministerium überholt. Der Bund hat kurz- und mittelfristige Vorgaben erarbeitet und macht die Einsparung von Gas und Strom zur Pflicht. Daher hatte der einstimmige Beschluss nur noch Symbolcharakter.

Die Kreisverwaltung rechnet aktuell damit, dass die Energiepreise noch weiter steigen und plant im Haushalt deshalb mehr Geld für den Gebäudeunterhalt ein: bei Strom ein Plus von 50 Prozent und bei Wärme und Warmwasser eine Steigerung von 200 bis 300 Prozent. Für Gebäude, die mit Geothermie beheizt werden, nimmt die Kreisverwaltung derzeit ein Plus von 20 Prozent an, weil für die Spitzenleistung im Winter auch hier mit fossiler Energie zugeheizt wird. Da auch die Preise für den Brennstoff Holz stark steigen, wird bei Gebäuden, die mit Holzpellets geheizt werden, mit denselben Preissteigerungen taxiert wie bei den fossilen Energieträgern.

Foyer wird gar nicht mehr beheizt

Foyers und Flure sollen in öffentlichen Gebäuden des Landkreises München gar nicht mehr beheizt werden. Schulen sind von der 19-Grad-Regel allerdings ausgenommen. „Wir sind mit den Schulen in Abstimmung, wo man Thermostate programmieren kann, ohne das pädagogische Leben zu beeinflussen“, erklärte Kreisbaumeister Christoph Dauer. Das Landratsamt wird mit Fernwärme und mit Pellets beheizt, hier will man möglichst auf Pellets umsteigen. Auch die Berufsschule München Land wird mit Pellets versorgt. Um Strom zu sparen, wird die Beleuchtung von Außenflächen und Verkehrswegen minimiert. Die Maßnahmen wird das Landratsamt auch dem Kreisjugendring, der Baugesellschaft München-Land und dem ABC-Zug des Landkreises nahelegen.