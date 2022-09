99 Prozent: CSU nominiert Maximilian Böltl als Landtagskandidaten

„Max macht‘s“: Mit Herzerl und Wahlkampfslogan. Maximilian Böltl will in den Landtag einziehen, Karin Hobmeier ihr Mandat im Bezirkstag verteidigen.

Kirchheims Bürgermeister im Rennen

„Max macht’s“ macht sich gut als Wahlkampfslogan. Die CSU setzt im Stimmkreis München-Land Nord auf den Kirchheimer Bürgermeister Maximilian Böltl als Landtagskandidaten; mit 99 Prozent der Stimmen bei der Aufstellungsversammlung.

Landkreis – „Kümmert Euch darum, dass es den Menschen gut geht.“ So lautet das zentrale Anliegen von Maximilian Böltl (39), den die CSU zum Landtagskandidaten nominiert hat. In seinen acht Jahren als Bürgermeister von Kirchheim war das schon seine Devise. Böltl will Sorge tragen dafür, dass Handwerker, Familienbetriebe und Landwirte, „unser Mittelstand“, atmen können. „Die Zeiten haben sich geändert.“ Der tägliche Einkauf, die Stromrechnung, wachsende Belastungen – diese Erkenntnis nimmt Maximilian Böltl als Auftrag mit in den Landtag.

Erster Kontakt mit der Politik schon als siebenjähriger Bub

Bei der Delegiertenversammlung in Haar erzählt er den Leuten von seinem ersten Kontakt mit der Politik: Als siebenjähriger Bub hatte ihm ein Bürgermeister ein Malbuch geschenkt, weil er mit Mädchen aus der Nachbarschaft den Gehweg sauber gehalten hatte. „Der Bürgermeister hat uns ernst genommen, hat uns wertgeschätzt!“

2014 zum Bürgermeister von Kirchheim gewählt

Später, da war er in der Jungen Union, hat man ihm und seinen Freunden ein Grundstück überlassen, um darauf Blumen zu pflanzen. Die Erkenntnis, die Böltl daraus gewann und für die Zukunft zieht: „Halte, was Du versprichst! Immer!“ Schließlich seine dritte Begegnung mit der Politik, 2014, als er zum Bürgermeister gewählt wurde. Ein Freund bläute ihm ein: „Jetzt musst du der Bürgermeister für alle sein. Auch für die, die Dich nicht gewählt haben!“

Noch im Herbst Tour durch alle 13 Nord-Kommunen

Noch für den Herbst kündigt Böltl eine Tour durch alle 13 Nord-Kommunen an. Als Abgeordneter will er ein Bürgerbüro einrichten, Sprechstunden anbieten und online wie offline zum Dialog bereit sein. Mit seiner Ausstrahlung, dem jugendlichen Elan, steht Böltl für die nachrückende Generation. Im Landtag wird er noch eine Schippe drauflegen müssen; das ist ihm bewusst. Denn die Politik kann die Dinge nicht laufen lassen. Regulieren, subventionieren – Ja! Aber bitte mit Fingerspitzengefühl.

Nicht die noch mehr strapazieren, die den Sozialstaat erst möglich machen

„Wir dürfen nicht die, die den Sozialstaat erst möglich machen, noch mehr strapazieren.“ Böltl will Bürokratie abbauen, damit Behörden in schweren Zeiten wirklich helfen können. Maximilian Böltl ist es als Bürgermeister gelungen, nach über 40 Jahren zermürbender Diskussionen tatsächlich das Projekt Neue Ortsmitte durchzubringen, das die Ortsteile Kirchheim und Heimstetten verbinden soll; inmitten eines Ortsparks, sodass Kirchheim 2024 die Landesgartenschau ausrichten wird. So glaubt er sich für kommende Aufgaben gerüstet. Die Partei sieht das genauso.

Karin Hobmeier strebt ihre fünfte Amtszeit im Bezirkstag an

Das gilt auch für Karin Hobmeier, die mit exakt demselben Resultat, 99 Prozent, als Kandidatin für den Bezirkstag bestätigt wurde und die nun ihrer fünften Amtszeit entgegen sehen darf. Der Jubel im Gesellschaftshaus des KBO Isar-Amper-Klinikums war groß, als das Wahlergebnis verkündet wurde.

Alle Granden des CSU-Kreisverbands gratulieren

Alle sind sie gekommen, die Granden des Kreisverbands, um den Kandidaten die Hand zu schütteln: Landrat Christoph Göbel, Bürgermeister Andreas Bukowski als Hausherr, Ehrenvorsitzender Engelbert Kupka aus Unterhaching, Ernst Weidenbusch aus Haar, der im November 2023 nach 20 Jahren seinen Stuhl im Maximilianeum räumen will, CSU-Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Florian Hahn, der ein paar Worte über Pleiten der regierenden „Lichterorgel“ in Berlin verlor .

Auch die Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer ist gekommen

Auch die beiden am Dienstag gewählten Süd-Kandidaten sind da, die Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer und Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle, der in den Bezirkstag will. „Bewahren, was wir liebgewonnen haben“, lautet ein weiteres Versprechen, das Böltl nicht zuletzt auch für sich selbst einzulösen gedenkt: Spazieren im Schlosspark in Schleißheim, Schokolade naschen in Hohenbrunn, Radeln an der Isar in Ismaning. Für jede Kommune weiß Maximilian Böltl von einer Lieblingsbeschäftigung zu erzählen