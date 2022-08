Kooperation mit Gaststätten? Grüne fordern Toiletten für Busfahrer

Viele Stunden mit dem Bus unterwegs und kaum eine Möglichkeit für einen Toilettengang. Das ist ein Problem Symbolfoto: © Schmidt

Wenn Busfahrer auf die Toilette gehen wollen, haben sie es schwer. Denn an den Haltestellen, wo sie ihre Ruhezeiten verbringen, gibt es oft keine.

Landkreis – Christoph Nadler und Markus Büchler beantragen, dass die Kreisverwaltung mit den Busunternehmen und dem MVV klärt, wo im Landkreis München Toiletten für Fahrpersonal nötig sind, welche technischen Möglichkeiten es dafür gibt und welche Kosten den zuständigen Gemeinden entstehen würden. Es sei unzumutbar, dass das Personal oftmals an den Endhaltestellen und Haltestellen, wo es Ruhezeiten und Pausen verbringt, keine Möglichkeit habe, öffentliche Toiletten zu benutzen.

Bau von WC-Anlagen vorgeschlagen

Die Busunternehmen hätten, anders als Kommunen oder der Landkreis, keine Möglichkeit, auf öffentlichen Grund zurückzugreifen. Die Grünen schlagen neben dem aufwendigen Bau von WC-Anlagen auch vor, abschließbare Baustellentoiletten aufzustellen oder Kooperationen mit Gaststätten zu schließen. Der Landkreis München hat für den Regionalen Omnibusverkehr das Fahrtangebot in den vergangenen Jahren massiv ausgeweitet. Damit sind deutlich mehr Busse, mehr Buslinien und entsprechend mehr Fahrpersonal verbunden. Der Arbeitsplatz solle für das Fahrpersonal „nicht nur gesund und angenehm sein, sondern auch attraktiv genug, um das Anwerben und Halten von Fachkräften in der Region zu erleichtern“, schreiben Christoph Nadler und Markus Büchler in ihrem Antrag. mm